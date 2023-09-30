За всю историю существования человечество построило множество удивительных храмов, некоторые из них встречаются в самых нежданных местах. Как буддийский монастырь Мати-Си (он же «Храм Лошадиного копыта), например, расположенный внутри отвесной скалы в китайской провинции Ганьсу. Тысячи гротов, объединенных в 7 масштабных групп с помощью рукотворных туннелей, соединяющих их между собой, из века в век привлекают монахов и паломников, исповедующих буддизм, прикоснуться к истории святыни, окутанной захватывающими тайнами и легендами.
1. История скального монастыря Мати-Си
«Храм Лошадиного копыта»: тайны и легенды скальной святыни буддистов, которой уже более полутора тысяч лет (Mati Si, Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.
Входной павильон на территорию монастырского комплекса Мати-Си (Китай).
В самом сердце провинции Ганьсу на северо-западе Китая находится «дырявая земля», точнее сказать испещренная входами в многочисленные пещеры отвесная скала легендарного монастырского комплекса Мати-Си (Mati Si), что в переводе означает «Храм Лошадиного Копыта». Расположен он на высоте 2,6 -2,7 тыс. метров над уровнем моря в окружении снежных вершин, поднимающихся на высоту 3 - 4 тыс. метров, за которыми уже находится Внутренняя Монголия. Храмовый комплекс представляет собой не столько храм в традиционном смысле этого слова, сколько целую гору, окутывающую святыню, состоящую из тысяч гротов.
Множество ярких пагод, встроенных в скалу, образуют масштабный храмовый комплекс под названием Mati Si (Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.
Не сохранилось никаких документальных свидетельств, когда удивительное культовое образование появилось на этой земле, но легенда о храме Мати-Си восходит к китайской династии Восточная Цзинь, которая существовала с 317 по 420 год нашей эры. Тайна его появления неразрывно связана с легендарными сказаниями о Пегасе (согласно китайской мифологии, это был крылатый конь Лун Ма с драконьей чешуей), который прилетел с небес, остановившись на отдых, оставил священный отпечаток копыта на одном из валунов. Люди очень быстро смекнули, что на этом месте должно появиться культовое сооружение, которое со временем разрослось до гигантских масштабов (отсюда и название «Храм Лошадиного Копыта»). Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что даже спустя тысячелетия можно увидеть отпечаток копыта внутри главного зала храма.
Причудливое очертание гротов в окружении живописной природы (Mati Si, Китай). | Фото: chinadiscovery.com.
Ступа в окружении ритуальных колес на одном из плато скального монастыря Мати-Си (Китай). | Фото: tourpedia.ru.
Учитывая его место расположение, неудивительно, что здесь объединилось несколько культур, которые в той или иной степени отражены в оформлении гротов, образовавшихся за всю историю существования святыни. Мати-Си территориально расположен в провинции Ганьсу, при этом он граничит со степями Внутренней Монголии, Тибетским нагорьем и Лёссовым плато, поэтому многие узнают в его организации больше тибетские святыни. Стоит отметить, что живописный район храма Мати-Си представляет собой масштабную группу гротов, объединенных в 7 компактных групп, каждая из которых заслуживает посещения.
2. Главные достопримечательности скального храмового комплекса Мати-Си
Сама природа подчеркивает величие храмового комплекса (Mati Si, Китай). | Фото: solnechnyj-kitaj.ru.
Некоторые объекты стали продолжением природной скалы, а другие – ярко выделяются на ее фоне (Mati Si, Китай).
Храмовый комплекс Мати-Си сам по себе расположен в более чем прекрасном месте, где главными достопримечательностями являются роскошная зелень, крутые вершины гор, фантастических форм гроты в невероятном количестве и кристально чистая вода. Если же внимание переключить на рукотворные шедевры, то больше всего выделяется храм в форме пагоды (Мати-Си), Храм, поднимающийся более чем на 60 метров по отвесной скале и вмещающий 7 этажей, состоящих из 21 грота. Самыми яркими из них являются: Храм Цяньфо, Северный и Южный храм Мати-Си, Пещера Тридцати трех небес, Западный дворец Трех Святых, Пагода Форрест, Храм Дзинта, дворец короля Гесара, гроты Гуаньинь и другие. В состав достопримечательной этой части храмового комплекса входит и склоны гор, и живописный водопад Линсон.
Гроты Цяньфо хранят многовековые тайны, начиная с захватывающих легенд и заканчивая тонкостями философии буддизма (Mati Si, Китай). | Фото: | Фото: solnechnyj-kitaj.ru.
• Гроты Цяньфо – появившиеся во времена династии Юань (1271 - 1368 гг.) являлись тибетскими буддийскими храмами. В гротах Цяньфо (он же Храм Тысячи Будд) находится грандиозный масштаб святынь, расположенных в высеченных на скалах нишах. Их общая численность превышает 500. Особо уникальной считается большая скульптура Апсараса, она находится в одном из гротов, в храме Джинта (Храм Золотой пагоды), где еще можно увидеть мумифицированное тело, которое отлично сохранилась благодаря сухому климату.
Пещера Тридцати трех небес – самое масштабное и популярное место, где можно вымолить успех, ребенка и благополучие (Мати-Си, Китай). | Фото: solnechnyj-kitaj.ru.
В каждом гроте вырезаны ниши, где установлены статуи Будды, других божеств и мифических существ (Mati Si, Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.
• Пещера Тридцати трех небес – это храм Пугуанг, состоящий из 21 грота, расположенных на 5 уровней. Гроты образуют пагоду согласно буддийской теории организации Вселенной, с большими залами внутри, соединенными между собой серией вертикальных, горизонтальных и диагональных туннелей и лестниц, высеченных в скале. Согласно философии буддизма, Вселенная состоит из четырех возвышающихся вершин, каждая из которых имеет одно небо, и каждое небо является бессмертным. При этом в дополнение к центральному небу, есть 33 рая, к которым стремятся буддисты. Они верят, что любой, кто сможет достичь тридцать третьего неба, придет к успешной жизни. А вот к самому высокому гроту пещеры Тридцати трех небес устремляются те, кто мечтает иметь ребенка, чтобы помолиться статуе Зеленой Тары Бодхисаттвы или Бодхисаттвы Белой Тары.
Самые широкие проходы вырезаны на нижних уровнях гротов (Mati Si, Китай).
Чем выше расположены гроты, тем уже становятся проходы и круче ступени (Mati Si, Китай).
Примечательно: Если посетители хотят подняться на верхние гроты, где хранятся главные буддийские святыни, нужно учитывать, что подъем будет происходить по очень узким проходам и темным лестницам, поэтому посетителям крупного телосложения или с боязнью закрытых пространств рекомендуют воздержаться от этой затеи. Впрочем, большинство туннелей, вырубленных в скале, рассчитаны на худощавые тела тибетских монахов, поэтому нужно быть готовым к тому, что придется протискиваться в некоторые проемы и проходить вплотную к другим туристам, поскольку движение вверх-вниз не упорядочено.
Центральная пагода скального монастыря Mati Si (Китай). | Фото: fineartamerica.com.
• Пагода Форрест, расположенная в северной части храмового комплекса, состоит из десяток пагод разных форм, разбросанных в священном «пагодном лесу». Большинство из этих святынь построены во времена династии Юань (1271 - 1368 гг. н.э.). Несмотря на долгое время своего существования они до сих пор сохраняют яркий цвет и отчетливые линии, как и уникальную резьбу, технология которой очень редко применялась для украшения других храмов в Китае, зато имеет сходство с гротами Уге в Камбодже.
В Храме Джинта установлено множество ярких статуй, возраст которых начитывает более 1,5 тыс. лет (Mati Si, Китай).
• Храм Джинта бесспорно является главной святыней храмового комплекса Мати-Си. Расположенный на юго-востоке северного храма, на 60-метровой высоте. Храм Джинта хоть и состоит только из 2 гротов, там хранятся особо ценные, наиболее хорошо сохранившиеся культурные объекты и реликвии. Здесь можно увидеть более 200 драгоценных статуй, вырезанных в Северной Лян (397 - 460 гг.), Северной Вэй (386 - 534 гг.), династиях Суй (581 - 619 гг.), Тан (618 - 907 гг.), Сися (1038 - 1227 гг.) и многие другие. Особенно впечатляют масштабные статуи апсар (полубогини в индуистской мифологии, духи облаков или воды) в различных позах и в ярких одеждах, они являются одними из восьми достижений буддизма.
Главный зал Западного дворца Трех Святых (Mati Si, Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.
В каждом гроте установлены скульптуры Будды в разном обличии (Mati Si, Китай).
• Западный дворец Трех Святых — один из популярнейших гротов среди паломников и туристов был вырезан во времена правления процветающей династии Тан (618 - 907 гг. н.э.). Главными святынями храма являются статуя Будды с одухотворенным лицом и естественно пропорциональной формой тела, установленная в центре грота, а также статуи двух его последователей, которые имеют разные выражения и формы и предполагают их разный характер и возраст. Исследователи считают эти скульптуры самым величественным достижением династии Тан.
Монастырский комплекс Мати-Си давно превратился в туристическую достопримечательность (Mati Si, Китай). | Фото: chinadiscovery.com.
В Храме Мати, как и прежде, проводятся религиозные мероприятия и культовые обряды (Mati Si, Китай).
• Храм Южный Мати-Си, больше известный как Храм Шэнго, имеет несколько залов, покрытых блестящей золотой черепицей. Здесь по сей день проводятся крупные буддийские мероприятия. Многие паломники не жалеют ни сил, ни времени, чтобы прийти сюда, помолиться или выразить свою признательность. Верующие также стекаются сюда, чтобы отдать дань уважения буддийским святыням, ощутить на себе торжественную и уважительную атмосферу, полную пения сутр и колокольного звона.
Гесару – историческому герою Тибета и его истории победы над дьяволом посвятили одну из самых больших пещер комплекса (Мати-Си, Китай). | Фото: gutx.com.tr.
• Дворец царя Гесара является местом, где поклоняются историческому герою в Тибете – Гесару и его последователям. Легендарный персонаж почитаем за победу над дьяволом, поэтому неудивительно, что 70-метровая пещера посвящена герою и предводителям его многочисленной армии – 36 генералам, в честь которых были установлены статуи в полном обмундировании и верхом на лошадях. Сам же Гесар, точнее сказать, его скульптура находится в центре большого зала.
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