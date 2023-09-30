1. История скального монастыря Мати-Си

«Храм Лошадиного копыта»: тайны и легенды скальной святыни буддистов, которой уже более полутора тысяч лет (Mati Si, Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.

Входной павильон на территорию монастырского комплекса Мати-Си (Китай).

Множество ярких пагод, встроенных в скалу, образуют масштабный храмовый комплекс под названием Mati Si (Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.

Причудливое очертание гротов в окружении живописной природы (Mati Si, Китай). | Фото: chinadiscovery.com.

Ступа в окружении ритуальных колес на одном из плато скального монастыря Мати-Си (Китай). | Фото: tourpedia.ru.

2. Главные достопримечательности скального храмового комплекса Мати-Си

Сама природа подчеркивает величие храмового комплекса (Mati Si, Китай). | Фото: solnechnyj-kitaj.ru.

Некоторые объекты стали продолжением природной скалы, а другие – ярко выделяются на ее фоне (Mati Si, Китай).

Гроты Цяньфо хранят многовековые тайны, начиная с захватывающих легенд и заканчивая тонкостями философии буддизма (Mati Si, Китай). | Фото: | Фото: solnechnyj-kitaj.ru.

Пещера Тридцати трех небес – самое масштабное и популярное место, где можно вымолить успех, ребенка и благополучие (Мати-Си, Китай). | Фото: solnechnyj-kitaj.ru.

В каждом гроте вырезаны ниши, где установлены статуи Будды, других божеств и мифических существ (Mati Si, Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.

Самые широкие проходы вырезаны на нижних уровнях гротов (Mati Si, Китай).

Чем выше расположены гроты, тем уже становятся проходы и круче ступени (Mati Si, Китай).

Центральная пагода скального монастыря Mati Si (Китай). | Фото: fineartamerica.com.

В Храме Джинта установлено множество ярких статуй, возраст которых начитывает более 1,5 тыс. лет (Mati Si, Китай).

Главный зал Западного дворца Трех Святых (Mati Si, Китай). | Фото: thewanderingjuan.net.

В каждом гроте установлены скульптуры Будды в разном обличии (Mati Si, Китай).

Монастырский комплекс Мати-Си давно превратился в туристическую достопримечательность (Mati Si, Китай). | Фото: chinadiscovery.com.

В Храме Мати, как и прежде, проводятся религиозные мероприятия и культовые обряды (Mati Si, Китай).

Гесару – историческому герою Тибета и его истории победы над дьяволом посвятили одну из самых больших пещер комплекса (Мати-Си, Китай). | Фото: gutx.com.tr.