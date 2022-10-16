Три недели в европейских Альпах
Европейские Альпы – это настоящий рай для любого, кому ценит первозданную красоту природы, любит путешествия и отдых на свежем воздухе. Именно поэтому начинающий биолог по имени Ханнеке Ван Камп, которая помимо тяги к путешествиям, имеет также страсть к фотографии, решила провести целых три недели, путешествую по Альпах, вместе со своим парнем. Они побывали в Германии, Австрии и Словении, привезя с собой массу незабываемых впечатлений, а также эти замечательные фотографии.
Замок Нойшванштайн, Германия.
Озеро Оберзее, Германия.
Озеро Вайсензее, Германия.
Замок Блед, Словения.
Китцбюэлер-Хорн, Австрия.
Национальный парк Берхтесгаден, Германия.
Озеро Оберзее, Германия.
Зальцбург, Австрия.
Семейство сурков в Тироле.
Хинтерсее, Германия.
Высокогорная дорога Гросглокнер, Австрия.
Дружелюбный сурок вблизи дороги Гросглокнер.
Ущелье Винтгар, Словения.
Национальный парк Триглав,Словения.
Долина семи озер, Национальный парк Триглав,Словения.
Бабочка в Национальном парке Триглав.
Толминское ущелье, Словения.
Водопад Козяк, Словения.
Река Соча, Словения.
Пиран, Словения.
Пещеры Шкоцьян, Словения.
Любляна, самый зеленый город Европы.
Закат на озере Бохинь, Словения.
Озеро Бохинь, Словения
В путешествии хорошо, когда есть тот, кто понесет тебя, когда ноги сильно устали…
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