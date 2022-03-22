Гульфик - самая модная деталь мужского гардероба в XVI веке

Гульфик - модная часть мужского гардероба XVI века.
Мода очень быстротечна. И если сегодня последним писком является одна вещь, то завтра ее ношение могут посчитать моветоном. Мужская мода также менялась на протяжении столетий. В XVI веке была популярна такая деталь одежды как гульфик, функцией которого было защищать мужское достоинство. Но во времена правления английского короля Генриха VIII гульфик достиг поистине огромных размеров, став чуть ли не самостоятельным аксессуаром.
Роберт Дадли, граф Лестер. Steven van Muelen. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Первоначально гульфик стали использовать рыцари. Накладки из ткани и металлической пластины защищали причинное место в боях. По мере того, как рыцарские турниры выходили из моды, гульфик больше исполнял роль декоративной части одеяния, а также стал символом мужской силы и плодовитости.
Король Англии Генрих VIII. | Фото: nepoznannogonet.ru.
Генрих VIII очень любил гульфики. Они были украшены золотой вышивкой, драгоценными камнями. Придворные за спиной у короля хихикали, мол, в начале из-за угла появлялся гульфик, а затем Его Величество. За королем носить гульфики стали все остальные мужчины. Их пристегивали даже мальчикам.
Портрет сидящего юноши. Георг Пенц, 1544 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
В истории сохранились записи о том, как Фабрицио, герцог Болоньи, после страстного свидания очень спешил предстать перед Генрихом VIII и Анной Болейн. Посмотрев на выпуклость герцога ниже пояса, королева спросила: «Это гульфик, или вы просто так рады меня видеть?»
Портрет Антонио Навагеро. Джованни Баттиста Морони, 1565 год. | Фото: dolce-vita.shop.
Портрет молодого Филиппа II. Тициан, 1554 год. | Фото: colors.life.
Популярность гульфиков продержалась недолго. Уже к началу XVII века эта деталь мужского гардероба стремительно уменьшилась в размерах, т. к. среди представителей сильного пола стало модным выглядеть более женоподобными.
Свадебный танец. Питер Брейгель Старший, 1566 год. | Фото: en.wahooart.com.
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