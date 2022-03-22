6 хитрых уловок мозга, которые заставляют нас толстеть

Вот и настал тот самый день, когда мы решили сесть на диету и сбросить ненавистные килограммы. Мы придерживаемся правильного питания, не едим сладкое и питаемся одной капустой с мясом и всё равно плохо худеем, а иногда и вообще набираем вес.

Что это за ерунда и почему она происходит? Дело в том, что на самом деле мы не хотим худеть, ведь едва ли кому-то нравится себя ограничивать и наш мозг пытается нас успокоить и убедить в том, что мы и так неплохо выглядим. Вот 6 уловок нашего мозга, которые заставляют нас толстеть.

Эмоциональное переедание

Еда дарит ощущение комфорта, особенно если она жирная или сладкая. Поэтому многим свойственно в любой непонятной ситуации искать, что пожевать. Причём исследования показывают, что женщины чаще заедают стресс, а мужчины пытаются заместить пищей скуку.

В итоге вы переедаете, и лишние калории, которые потребовал мозг, а не тело, трансформируются в жир.

Как бороться

Если вам свойственно эмоциональное переедание, начните вести пищевой дневник. Причём записывайте в него не только что вы съели, но и почему. Например, в обед вы приготовили сэндвич, потому что были голодны. А на полдник съели шоколадку, потому что хотели отвлечься от работы. Когда вы поймёте истинные мотивы и выявите закономерности, следить за питанием будет проще.

Низкая самооценка

Излишняя строгость к себе омрачает жизнь и влияет на объём талии. Представители индустрии похудения зарабатывают на том, что заставляют людей плохо себя чувствовать и излишне критично относиться к своему телу. В результате человек, попавшийся на эту уловку, тратит деньги на таблетки, продукты для снижения веса, покупает планы питания, которые не работают.

Люди с низкой самооценкой винят в неудачах не шарлатанов, а себя. Расстраиваются ещё больше, опускают руки и перестают себя ограничивать в еде. А затем вновь покупают продукты «для похудения». Но это чревато «эффектом йо-йо», когда после строгих пищевых ограничений человек набирает больше, чем сбросил.

Как бороться

Самый простой путь стать менее строгим к себе — работа с психологом. Специалист «починит» мозг, и это сделает жизнь проще. Есть и план Б: привести себя в форму работающими способами. Например, начать считать калории. Правда, есть нюанс. Неуверенный в себе человек никогда не будет доволен достигнутым, а это чревато анорексией.

Депрессия

Исследования указывают на прямую связь между депрессией и набором веса. Установлено, что это расстройство, — один из факторов, по которому можно предсказать ожирение у человека в будущем. Отмечается и обратная связь: у людей с ожирением выше риск депрессии.

Как бороться

Депрессия — это не просто проблемы с настроением, а серьёзная болезнь, поэтому с ней нужно обратиться к психиатру.

Слишком строгий подход к похудению

Вы начали считать калории, ходите в спортзал и ввели для себя армейскую дисциплину. Но именно такой строгий подход может не принести желаемых результатов. Если вы едите слишком мало или тренировки слишком изматывающие, мозг будет препятствовать сбросу веса.

Во-первых, организм не в курсе, что вы создали ему суровые условия специально. Поэтому он переключается на режим выживания. Исследования показывают, что клетки мозга умеют предотвращать сжигание жира в условиях жёсткого дефицита калорий. По мнению учёных, этот механизм был выработан в древности, когда еда в организм поступала нерегулярно и он должен был сам грамотно распределять запасы энергии между приёмами пищи. Кроме того, стресс приводит к выработке кортизола, который препятствует сбросу килограммов.

Во-вторых, строгие ограничения приводят к одержимости едой, что заставляет вас объедаться, как только вы прекращаете следить за питанием. И снова срабатывает «эффект йо-йо».

Как бороться

Не гонитесь за быстрыми результатами. Выбирайте сбалансированное питание и тренировки, которые делают вас сильнее и радостнее, а не превращают в выжатый лимон.

Неправильный подход к еде

Обладатели подтянутых тел, зарабатывающие через соцсети продажей программ для похудения, часто призывают перестать воспринимать еду как удовольствие и относиться к ней как к топливу. Проблема в том, что вы не машина. И вкусовые рецепторы даны вам не случайно.

Если вам говорят, например, есть больше куриных грудок, но вы их терпеть не можете, остаётся только гадать, как быстро эта пищевая стратегия зайдёт в тупик.

Как бороться

Гораздо проще придерживаться здорового питания, если учитывать гастрономические пристрастия. Но выстраивать меню придётся самостоятельно. Хотя бы потому, что никто не знает ваших предпочтений лучше, чем вы сами.

Восприятие еды как вознаграждения

Еда — награда, предусмотренная самой природой. Приём пищи вызывает выработку дофамина, который активирует центры удовольствия в мозге. Если поощрять себя едой за успехи и свершения, удовольствие становится ещё сильнее. В итоге формируется тесная связь между пищей и приятными ощущениями, что заставляет есть, даже если аппетита нет.

Например, в детстве вы ели торт только по праздникам. И сейчас пирожное — самый простой способ поднять настроение и сделать день особенным.

Как бороться

Подойдите к вопросу осознанно и перед каждым приёмом пищи спрашивайте себя, голодны ли вы, или вами движут иные мотивы. И придумайте другую систему поощрения. Например, после удачно завершённого проекта отправляйтесь кататься на аттракционах.