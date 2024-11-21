Кто они – две самые старые сегодня женщины на планете и как сумели дожить до 116 лет

Совсем недавно, в августе, скончалась самая старая женщина на Земле Мария Браньяс Морера. Теперь первенство – у японки по имени Томико Итока, которой сейчас 116 лет. Однако у Томики есть соперница-ровесница. Старейшая из ныне живущих бразильянок, а также вторая по возрасту в мире Ина Канабарро Лукас (известная как Ирма Ина) в мае также отметила 116-летие.
Ина Канабарро Лукас
Матушка Ирма Ина – не обычная долгожительница, а божья невеста. Еще в молодые годы она постриглась в монахини и всю свою жизнь посвятила Всевышнему.
Ирма Ина родилась в бразильском городе Сан-Франциско-де-Ассис 8 июня (27 мая) 1908 года в семье Жоао Антонио Лукаса и Марианы Канабарро Лукас. Она, кстати, приходится правнучкой известному бразильскому генералу Дэвиду Канабарро.
Долгожительница в молодости.
В детстве Ирма Ина была такой худенькой, что многие соседи и родственники тихо сокрушались: «Вряд ли она доживет до своего совершеннолетия». Однако печальные прогнозы не сбылись. Канабарро Лукас училась в школе-интернате, а после его окончания, в возрасте 20 лет, переехала в Монтевидео (Уругвай). Там она и стала монахиней.
Два года спустя девушка вернулась в Бразилию, чтобы преподавать португальский язык и математику в школе в Тижуке, пригороде Рио-де-Жанейро. В начале 1940-х годов она вернулась в Сантана-ду-Ливраменто, где ранее жила и училась, и также устроилась на работу учительницей. Уже во взрослом возрасте Ирма Ина стала отмечать свой день рождения 27 мая, хотя впоследствии исследования показали, что она, скорее всего, родилась на 11 дней позже. Однако по традиции годы жизни Ирмы Ины всегда отсчитывались от даты, на которой настаивала она сама – 27 мая.
116-летняя монашка. /Фото: longeviquest.com
Матушка уже много лет живет в бразильском городе Порту-Алегри. В возрасте 110 лет у нее начались некоторые трудности с передвижением, и ей пришлось начать пользоваться ходунками. Кстати, в пандемию она делала прививки от COVID-19, благодаря чему стала одной из старейших женщин, получивших такую вакцину. Правда, в октябре 2022 года Канабарро Лукас все-таки заразилась коронавирусом и была госпитализирована, однако она смогла оправиться от болезни, что сделало ее еще и одним из старейших известных людей, выживших после этой болезни.
Всю жизнь Ирма Ина была монахиней.
В день своего 116-летия монахиня устроила вечеринку. Ее гости обратили внимание, что даже в столь преклонном возрасте она сохраняет ясный ум и крепкое здоровье. Она очень общительна и прекрасно ориентируется в своем окружении. За свое долголетие она благодарит Бога.
Бабушка-монашка на своем 116-летии.
Томико Итока
Томико Итока из страны самураев родилась 23 мая 1908 года, то есть разница в возрасте у нее с монахиней Ирмой Иной составляет буквально несколько дней. Из-за этого факта именно Итока была признана Книгой рекордов Гиннесса старейшим подтвержденным живущим человеком в мире после смерти 19 августа Марии Браньяс Мореры из Испании, скончавшейся в 117 лет. Возраст Томико Итоки подтвержден также Группой геронтологических исследований (GRG).
Родилась Томико в Осаке и была вторым ребенком в семье. Она окончила начальную школу, а затем Осакскою школу для девочек. Параллельно с учебой занималась в волейбольном клубе.
Тут Томико 90 лет: она всегда выглядела моложе своего возраста. /Фото: gerontology.fandom.com
Выдержка из биографии Томико гласит: «Во время войны она заменила своего мужа, который управлял текстильной фабрикой в Южной Корее, и в одиночку охраняла японский офис, а также растила своих детей». В общем, судя по всему, Томико была женщиной мужественной, бесстрашной и выносливой.
После возращения супруга с войны Томико Итока прожила с ним много счастливых лет. Скончался он в 1970 году, после чего она около 10 лет прожила в его родном городе, расположенном в японской префектуре Нара. Она вспоминала, что в тот период очень любила взбираться на гору Нидзе, расположенную на границе префектур Нара и Осака.
Томико вообще всегда обожала восхождения – она, например, два раза поднималась на гору Онтаке, высота которой составляет 3 тыс. метров. При этом она не использовала специальные походные ботинки, а была в обычных кроссовках.
Долгожительница празднует 113-летие. /Фото: gerontology.fandom.com
В 80-летнем возрасте Итока совершила 33 храмовых паломничества, а свое столетие отметила тем, что поднялась по длинным каменным ступеням святилища Ашия без трости и совершила богослужение. Японская бабушка всегда была очень религиозным человеком.
Бабушка Томико на своём 116-летии. /Фото: gerontology.fandom.com
Она выглядит намного младше своих лет и, как замечают окружающие, хотя и не может уже передвигаться без инвалидной коляски, никогда не теряла бодрости духа и не унывала. Бабушка Томико в свои 116 сохранила ясность ума.
Текст: Анна Белова
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