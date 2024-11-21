Кто они – две самые старые сегодня женщины на планете и как сумели дожить до 116 лет

Ина Канабарро Лукас

Долгожительница в молодости.

116-летняя монашка. /Фото: longeviquest.com

Всю жизнь Ирма Ина была монахиней.

Бабушка-монашка на своем 116-летии.

Томико Итока

Тут Томико 90 лет: она всегда выглядела моложе своего возраста. /Фото: gerontology.fandom.com

Долгожительница празднует 113-летие. /Фото: gerontology.fandom.com

Бабушка Томико на своём 116-летии. /Фото: gerontology.fandom.com