25 самых впечатляющих комет, которые когда либо появлялись на земном небосклоне

Самые яркие и впечатляющие кометы.
Кометы – одни из самых загадочных небесных тел, которые то и дело появляются на небосводе. Сегодня учёные считают, что кометы - побочный продукт, оставшийся после формирования звезд и планет миллиарды лет назад. Они состоят из ядра из различных видов льда (замороженные вода, углекислый газ, аммиак и метан, смешанные с пылью) и окружающего ядро большого облака газа и пыли, которое часто называют "кома".
1. Большая комета 1680 года
Большая комета 1680 года.
Этот великолепная комета, открытая немецким астрономом Готтфридом Кирхом 14 ноября 1680, стала одной из самых ярких комет в семнадцатом веке. Она запомнилась тем, что была видна даже в дневное время, а также своим эффектным длинным хвостом.
2. Мркос (1957г.)
Мркос.
Комета Мркоса была сфотографирована Аланом МакКлюром 13 августа 1957 года. Фото произвело большое впечатление на астрономов, поскольку впервые был замечен двойной хвост у кометы: прямой ионный и изогнутый пылевой (оба хвоста направлены в противоположную сторону от Солнца).
3. Де Кок-Параскевопулос (1941г.)
Де Кок-Параскевопулос.
Это странная, но красивая комета больше всего запомнилась своим длинным, но слабо различимым хвостом, а также тем, что была видна на рассвете и на закате. Столь странное название комета получила, поскольку была одновременно открыта астрономом-любителем по имени Де Кок и греческим астрономом Джоном С. Параскевопулосом.
4. Скьеллеруп — Маристани (1927г.)
Скьеллеруп — Маристани.
Комета Скьеллерупа — Маристани была долгопериодической кометой, яркость которой внезапно сильно увеличилась в 1927 году. Ее можно было наблюдать невооруженным глазом в течение примерно тридцати двух дней.
5. Меллиш (1917г.)
Меллиш.
Меллиш - периодическая комета, которая наблюдалась главным образом в южном полушарии. Многие астрономы считают, что Меллиш снова вернется на земной небосклон в 2061 году.
6. Брукс (1911г.)
Брукс.
Эта яркая комета была обнаружена в июле 1911 г. астрономом Уильямом Робертом Бруксом. Запомнилась она своим необычным синим цветом, который стал результатом излучения ионов окиси углерода.
7. Дэниел (1907г.)
Дэниел.
Комета Дэниел являлась одной из наиболее известных и повсеместно наблюдаемых комет в начале двадцатого века.
8. Лавджой (2011г.)
Лавджой.
Комета Лавджой – периодическая комета, которая подходит чрезвычайно близко к солнцу в перигелии. Она была обнаружена в ноябре 2011 года австралийским астрономом-любителем Терри Лавджоем.
9. Беннет (1970г.)
Беннет.
Следующая комета была обнаружена Джоном Кайстером Беннеттом 28 декабря 1969 года, когда она находилась на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца. Она была примечательна своим лучистым хвостом, состоящим из плазмы, сжатой в нити воздействием магнитных и электрических полей.
10. Секи-Лайнс (1962г.)
Секи-Лайнс.
Изначально видимая только в южном полушарии, Секи-Лайнс 1 апреля 1962 года стала одним из самых ярких объектов на ночном небосклоне.
11. Аренд-Роланд (1956г.)
Аренд-Роланд.
Видимая только в южном полушарии в течение первой половины апреля 1956 года, комета Аренд-Роланд впервые была обнаружена 8 ноября 1956 г. бельгийскими астрономами Сильвеном Арендом и Жоржем Роландом на фотографических снимках.
12. Эклипс (1948г.)
Эклипс.
Эклипс - исключительно яркая комета, которая была обнаружена во время солнечного затмения 1 ноября 1948 года.
13. Вискара (1901г.)
Вискара.
Большая комета 1901 года, которую иногда называют кометой Вискара, стала различима невооруженным глазом 12 апреля. Она была видна как звезда второй величины с коротким хвостом.
14. Макнот (2007г.)
Макнот.
Комета Макнот, также известная как Большая комета 2007 года, является периодическим небесным телом, открытым 7 августа 2006 года британско-австралийским астрономом Робертом Макнотом. Это была самая яркая комета за последние сорок лет и она была хорошо видна невооруженным глазом в южном полушарии в январе и феврале 2007 года.
15. Хиякутаке (1996г.)
Хиякутаке.
Комета Хиякутаке была открыта 31 января 1996 года, во время ее максимально близкого прохождения к Земле. Она была названа "Большой кометой 1996 года" и запомнилась тем, что это было небесное тело, которое приблизилось к Земле на минимальное расстояние за последние двести лет.
16. Веста (1976г.)
Веста.
Комета Веста была, пожалуй, самой захватывающей и привлекающей внимание кометой за последнее столетие. Она была видна невооруженным глазом, а ее два огромных хвоста протянулись через все небо.
17. Икэя-Секи (1965г.)
Икэя-Секи.
Также известная как "Большая комета двадцатого века", Икэя-Секи стала самой яркой кометой прошлого века и казалась при дневном свете даже ярче Солнца. По данным японских наблюдателей, она была примерно в десять раз ярче, чем полная луна.
18. Комета Галлея (1910г.)
Комета Галлея.
Несмотря на появление намного более ярких долгопериодических комет, Галлея — самая яркая короткопериодическая (она возвращается к Солнцу каждые 76 лет) комета, которая хорошо видна невооруженным глазом.
19. Большая южная комета (1947г.)
Большая южная комета.
В декабре 1947 года недалеко от заходящего солнца была замечена огромная комета, самая яркая за последние десятилетия (со времен кометы Галлея в 1910 году).
20. Большая январская комета (1910г.)
Большая январская комета.
Эта комета была видна в течение 17 января 1910 года, как снежно-белый объект с длинным и широким хвостом.
21. Большая комета 1577 года
Большая комета 1577 года.
Одна из первых комет, которая была видна невооруженным глазом в современной истории, - Большая комета, прошедшая вблизи от Земли в 1577 году. Ее заметили многие люди по всей Европе, в том числе датский астроном Тихо Браге.
22. Большая комета 1744 года
Большая комета 1744 года.
Большая комета 1744, также известная как комета де Шезо, в 1744 году засияла ярче Сириуса и у нее появился длинный изогнутый хвост. Она стала шестой по яркости кометой за всю историю.
23. Хейла-Боппа (1997г.)
Хейла-Боппа.
Комета Хейла-Боппа была, пожалуй, наиболее широко наблюдаемой кометой в двадцатом веке, а также одной из самых ярких в современной истории. Она была видна невооруженным глазом в течение рекордных полутора лет, что в два раза дольше предыдущего рекордсмена, Большой кометы 1811 года.
24. Большая сентябрьская комета (1882г.)
Большая сентябрьская комета.
Это была комета, которая стала в сентябре 1882 года настолько яркой, что ее можно было видеть рядом с солнцем во время перигелия.
25. Когоутека (1973г.)
Когоутека.
И последняя комета из перечня была впервые открыта 7 марта 1973 г. чешским астрономом Любошем Когоутеком. Она достигла своего перигелия 28 декабря 1973 года, а предыдущее ее появление, как полагают астрономы, было около 150 000 лет назад. Следующий раз комета Когоутека вернется примерно через 75 000 лет.
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