Простота и индивидуальность: дом с эффектным с решетчатым экраном

Louverwall - дом с решетчатым экраном.
Этот оригинальный частный дом наглядно демонстрирует последние архитектурные предпочтения городских жителей в Южной Корее. В этой стране ценится индивидуальность и простота. Семейная пара с пятью кошками пожелала получить стандартное жилище с оригинальным фасадом.
Архитекторский проект южно-корейской фирмы AND.
Архитектурная фирма AND спроектировала и реализовала строительство нового современного дома под названием Louverwall в Южной Корее. Одну из сторон элегантно скрывает решетчатый экран. Алюминиевые жалюзи разработаны с использованием параметрически разработанной жалюзийной системой – PLDS (Parametric System Design LOUVER) основанной на алгоритме, вычисляющем оптимальное положение и расстояние каждой ламели.
Louverwall. Кафе на первом этаже.
Louverwall. Интерьер.
Интересная текстура привлекает к себе внимание окружающих. На первом этаже дома находится мини-кафе, а жилые помещения (гостиная, кухня, столовая, спальня) расположены выше.
Louverwall. Внутреннее пространство.
Louverwall - оригинальный частный дом с решетчатым экраном.
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