Почему деревянный брус - далеко не лучший выбор для строительства дома

1. Какие есть плюсы у дома из бруса?

У дома из бруса много плюсов. /Фото: otdelka-servise.ru.

2. Какие есть особенность у дома из бруса?

Есть своя специфика. /Фото: imperiava.ru.

3. Какие есть недостатки у дома из бруса?

Есть серьезные проблемы. /Фото: yandex.ru.

Все очень не просто. /Фото: shoes-web.ru.