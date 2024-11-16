Почему деревянный брус - далеко не лучший выбор для строительства дома

Сегодня на рынке индивидуального жилищного строительства используется такое количество материалов, что от такого многообразия глаза разбегаются! В этом отношении дерево традиционно пользуется если и не повышенным спросом, то как минимум стабильным интересом со стороны граждан. Например, одним из наиболее любопытных и востребованных материалов в домовом строительстве остается деревянный брус.
1. Какие есть плюсы у дома из бруса?
У дома из бруса много плюсов. /Фото: otdelka-servise.ru.
Дома из деревянного бруса обладают несколькими вполне традиционным преимуществами для материала такого рода. Во-первых, брус – это всегда полностью натуральный материал. А брус, например, из хвойных пород деревьев зачастую и вовсе обладает полезными свойствами, способствуя обеззараживанию воздуха вокруг. Во-вторых, брус располагает к микроциркуляции воздуха, создавая тем самым эффект «дышащих» стен. Это в свою очередь избавляет застройщика от необходимости использовать дополнительные материалы для пароизоляции. В-третьих, брус обладает широким перечнем чисто «инженерных» достоинств: с ним можно использовать самую смелую отделку, дома из бруса можно возводить в любой сезон года, дома из бруса собираются очень быстро, а процедура усадки дома из этого материала сведена к минимуму. В-четвертых, брус очень красив, так что в некоторых случаях можно и вовсе обойтись без отдельных работ в принципе.
2. Какие есть особенность у дома из бруса?
Есть своя специфика. /Фото: imperiava.ru.
Прежде всего не стоит забывать о том, что брус, как и любое другое дерево, – это весьма капризный материал. Объясняется это, конечно же, его органическим характером. Так же стоит учитывать, что брус хорошо впитывает воду и удерживает ее весьма продолжительное время. Строители дома из бруса должны обладать хорошими навыками, а также уметь учитывать различную прочность и жесткость дерева на разных участках работы. Другими словами, строительство такого дома можно доверить только наиболее квалифицированным и проверенным специалистам. Все перечисленное ни в коем случае не является недостатками этого материала в чистом виде, однако должно учитываться хозяином еще на стадии выбора строительного материала.
3. Какие есть недостатки у дома из бруса?
Есть серьезные проблемы. /Фото: yandex.ru.
Как и любая другая полностью деревянная постройка, дом из бруса обладает повышенной пожароопасностью. Для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту, материал придется обрабатывать специальными составами, повышающие огнезащитные качества дерева. Следующий серьезный недостаток бруса – это уязвимость к воздействию естественной среды. Влажность, прямые солнечные лучи, перепады температуры и вредители (насекомые) – настоящий бич любого естественного материала. Для защиты бруса от всего перечисленного, опять-таки придется предпринимать специальные меры, что повышает стоимость строительства и снижает экологичность дерева.
Все очень не просто. /Фото: shoes-web.ru.
Помимо перечисленного брус накладывает серьезные ограничения на разного рода «архитектурные изыски». Материал этот не самый податливый, а потому нужно быть готовым к тому, что любая постройка из бруса скорее всего будет несколько «простовата». По этой же причине после строительства отсутствует возможность какой-либо перепланировки уже воздвигнутого дома. Вопреки популярному стереотипу, жить в холодное время в доме из бруса все-таки можно. Однако, для этого постройку все-таки придется дополнительно утеплять. Это обстоятельство сводит на нет целый ряд достоинств бруса при использовании материала для строительства исключительно летнего жилья. Дополнительное утепление же делает постройку заметно дороже и сводит на нет ряд «естественных» достоинств натурального материала, что заставляет задуматься о целесообразности его использования в принципе.
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