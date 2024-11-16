10 самых сильных афродизиаков и их невероятные истории

Любовь - лучший афродизиак.
Устрицы, авокадо, шоколад, мед… Пожалуй, каждый что-нибудь слышал про афродизиаки, пробуждающих страсть. Но далеко немногие знают, почему эти продукты считаются такими популярными у влюблённых. При этом у каждого из них есть своя увлекательная история.
1. Устрицы
По слухам известный герой-любовник Казанова съедал на завтрак пятьдесят устриц, чтобы после ужина оказаться на высоте на любовном ложе. А в Древнем Риме устрицы были обязательным угощением на оргиях, врачи прописывали их в качестве лекарства от импотенции. За что же так пострадали несчастные моллюски? Оказывается, всего лишь за внешний вид. Раскрытая устрица напоминает женские половые губы.
Другая причина – особенности размножения этого существа. Устрица выстреливает прямо в воду струю жидкости, содержащей половые клетки, которой позавидует каждый мужчина. Видимо, древние врачи считали, что эта способность передается каждому, кто их съест.
Есть у устриц и своя мифологическая истории. По одной из легенд Афродита - богиней любви и страсти - возникла из раковины и на ней же добралась до берега. С тех пор моллюски считались священными животными, а жемчуг – магическим камнем, помогающим в любви.
2. Авокадо
Аллигаторова груша.
Людовик XIV очень любил авокадо и был уверен, что они повышают его либидо. У авокадо мягкая сливочная текстура, создающая необычные чувственные ощущения. Но в том, что этот зеленый фрукт с как бы сморщенной кожицей стал считаться афродизиаком, «виноват» снова внешний вид.
Когда испанцы познакомились с культурой ацтеков, авокадо хорошо зарекомендовал себя как плод любви. И мореплаватели просто не могли не привезти в Европу плод с таким названием. Они переименовали его в «аллигаторову грушу», что было прилично, чем первоначальное название. В конце концов, устоялось название «авокадо», указывающее на сходство плода с птичьими яйцами. А слава авокадо, как плода, возбуждающего страсть, дошла и до наших дней.
3. Миндаль
Афродизиак Древней Греции.
Орехи известны как афродизиак еще со времен Древней Греции. Не зря миндаль в сахаре был традиционным угощением на свадьбах во многих странах. Эллины благословляли молодых миндалем, чтобы обеспечить плодотворный союз. Поверье говорит, что незамужняя девушка, если мечтает о замужестве, должна держать орешек миндаля под подушкой. В Марокко невеста после первой брачной ночи раздает миндаль детям, чтобы обеспечить себе удачу в рождении и воспитании наследников.
В Индии угощение человека противоположного пола миндалем является прямым предложением любви. Связь между миндалем и репродуктивными функциями человека восходит к Библии. Числа 17: 1-8 рассказывает историю жезлов, данных сынам Израилевым. Аарон получил жезл для рода Леви и его жезл расцвел и заплодоносил миндалем, что означало, что его род благословлен и будет продолжаться вечно.
4. Гранат
Дар Афродиты.
Еще один продукт, история которого восходит к Афродите. Согласно легенде, она взрастила первое гранатовое дерево на острове Кипр. Этот фрукт просто создан быть символом плодородия. Раскрытый плод граната переполнен яркими сочными зернами цвета крови. Красный, как кровь девственницы, сок граната связывает его еще с одной древнегреческой богиней – Герой.
Семь гранатовых зернышек Аид дает Персефоне, чтобы она могла вернуться к нему в подземное царство. Эллины верили, что с приходом Персефоны на поверхность связано весеннее пробуждение всего живого, а в то время, которое она проводит в нижнем царстве, наступает зима.
5. Лягушки
Буфадиенолиды вызывают галлюцинации.
Буфадиенолиды (от лат. bufo — жаба) – вещества, вызывающие галлюцинации. Они вырабатываются кожными железами некоторых видов лягушке. Некоторые особо храбрые искатели приключений лизали кожу жаб для того, чтобы погрузиться в галлюциногенное состояние. В девяностые годы прошлого века наркотический препарат, полученный из секрета желез жабы, вызвал цепочку смертей.
Люди умирали после того, как проглатывали препарат - они задыхались, и у них останавливалось сердце. При этом китайцы успешно использовали это снадобье на протяжении многих веков. Чан Су – снадобье, приготовленное из жабьих токсинов, уменьшает отеки, притупляет ощущения, а также усиливает оргазм при наружном применении к определенным частям тела. Становится понятно, откуда возникла сказка о царевне-лягушке: поцелуй приводит к галлюцинациям и связан с чувственным возбуждением.
6. Рог носорога
Жертва невежества.
В начале XX века численность носорогов на Земле составляла около полумиллиона. К началу двадцать первого она сократилась до нескольких тысяч и продолжала снижаться. Браконьеры истребляют носорогов ради одной-единственной части его тела.
В китайской медицине рог носорога использовали для самых разных целей – от злых духов, от отравления, от артрита, от простуды и лихорадки, от укусов змей. Вы заметили, что в этом списке нет ничего про возбуждение и плодородие? Так и есть, рог носорога афродизиаком никогда и не считался. Это грандиозное недоразумение, ошибка, непонятно когда и кем высказанная впервые в пятидесятые годы. К 1960-м лживая теория широко цитировалась, особенно после того, как ее повторил знаменитый антрополог Луис Лики.
Факт, который хоть как-то может связать рог носорога с мужскими силами – использование кинжала с рукояткой из рога носорога в обряде инициации мальчиков на Ближнем Востоке. Древние греки верили, что рог обезвреживает яды, персы – что жидкость, налитая в бокал из рога носорога пойдет пузырями, если в ней есть яды. Но нигде и ничего про половое возбуждение.
7. Шоколад
Шоколад - дар Кетцалькоатля.
Коробка шоколадных конфет в виде сердечка давно стала атрибутом Дня святого Валентина. Шоколад способствует выработке серотонина, «гормона счастья», но никаких веществ, вызывающих половое возбуждение, учёные пока не нашли. В небольших дозах шоколад - это просто лакомство. Тем не менее, он постоянно находится в верхней части списков афродизиаков. Первое упоминание о шоколаде относится к эпохе майя и ацтеков. В обеих цивилизациях его употребляли в виде напитка. Твердый шоколад – гораздо более позднее изобретение. Найдено много записей о роли шоколада в культуре майя.
Он был общедоступен, но считался при этом напитком богов. Шоколад был обязательной частью ритуалов помолвки и заключения брака. Но шоколад участвовал не только в радостных церемониях. Ацтеки приносили в жертву людей. И жертвы буквально накачивали шоколадным напитком, чтобы повысить их готовность к обряду. Семена шоколада были так ценны, что использовались в качестве валюты. Ацтеки считали шоколад даром Кетцалькоатля. Он украл его у богов и передал людям, за что был изгнан из ацтекского рая.
8. Салат-латук, анти-афродизиак
Миф перекочевал в лженауку.
Некоторые продукты можно назвать анти-афродизиаками. В Древней Греции жена подавала мужу салат, если хотела охладить его и послать сообщение: «держи руки при себе». Латук постигла такая участь из-за той роли, что он сыграл в истории Афродиты и Адониса, ее смертного возлюбленного. История их любви трагична. Эримантос, сын Аполлона, подглядывал за ними, за что был превращен в кабана. В этом образе он напал на Адониса на салатном поле. И убил юношу.
Афродита убрала смертное ложе своего возлюбленного листьями латука, навсегда связав салат с темой смерти и импотенции. И другого возлюбленного Афродиты, Фаона, постигла такая же участь.Никандр Колофонский закрепил за салатом его недобрую репутацию, перенеся информацию из мифа в лженауку. Он утверждал, что салат делает мужчину импотентом, как бы он перед этим не хотел женщину.
9. Мед и меды
Самый мощный афродизиак.
Самый мощный афродизиак - это мед. Даже первый, самый романтичный, период совместной жизни молодоженов называется «медовым месяцем» в честь пьянящего медового напитка, который древние греки использовали для повышения либидо. Традиция медового месяца восходит к древней Персии, где молодожены должны были тридцать дней после свадьбы пить мед каждый вечер. Традиция была так сильна, что честь за рождение ребенка, зачатого в этот месяц, приписывали производителю медовухи.
В ней содержится множество полезных веществ, способствующих здоровью репродуктивной системы. Она снимает скованность и способствует возбуждению в брачную ночь.Медовуха самый первый и самый распространенный алкогольный напиток. Ее пили кельты, ацтеки и майя, святая Бриджита, подражая Христу, превращала воду в мед.
10. Чеснок
Самый неожиданный афродизиак.
Самый, пожалуй, неожиданный афродизиак – это чеснок. Казалось бы, что может быть отвратительнее запаха чеснока от партнера. Тем интереснее история этого афродизиака. Талмуд предписывает парам употреблять чеснок по пятницам, в традиционный день исполнения супружеского долга. При этом повышается выработка спермы, по всему телу разливается теплое ощущение счастья. К тому же, считается, что чеснок гасит ревность и помогает людям стать ближе.
Иначе относились к пахучему продукту другие культуры. Мусульмане считали чеснок и лук порождением сатаны. Древние греки и римляне не переносили его запах. В Индии чеснок считается недостойным высших каст.Есть у чеснока и тёмная история - нацисты Третьего Рейха определяли евреев по запаху чеснока. Так сильнейший афродизиак стал ещё и маркером смерти.
