Качество еды, предлагаемой авиакомпаниями своим клиентам во время перелётов, постоянно улучшается, но по-прежнему не идёт ни в какое сравнение с пищей, которую подают в ресторанах на земле. Авиакомпаниям приходится постоянно совершенствоваться и выводить приготовление еды на новый, более высокий уровень. Сегодня у нас есть возможность заглянуть на главную кухню авиакомпании Cathay Pacific, где работают 2100 человек, которые готовят 81 тысячу порций в день.
Бортпроводницы авиакомпании Cathay Pacific.
Приготовление халяльной пищи.
Холодильная камера для халяльных продуктов.
Журналисты надевают спецодежду перед пресс-туром.
Повара за работой.
Повар готовит десерты.
Повар в отделе приготовления блюд китайской кухни.
Приготовление омлета.
Повара за работой.
Приготовление сэндвичей.
Ёмкости с мукой.
Фруктовая нарезка.
Готовые булочки.
Повара помещают булочки в печь.
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Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific
Качество еды, предлагаемой авиакомпаниями своим клиентам во время перелётов, постоянно улучшается, но по-прежнему не идёт ни в какое сравнение с пищей, которую подают в ресторанах на земле. Авиакомпаниям приходится постоянно совершенствоваться и выводить приготовление еды на новый, более высокий уровень. Сегодня у нас есть возможность заглянуть на главную кухню авиакомпании Cathay Pacific, где работают 2100 человек, которые готовят 81 тысячу порций в день.
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