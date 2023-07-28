15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Иногда хочется просто закинуть подальше ноутбук, отключить телефон и побыть наедине с собой и природой. Желательно в каком-нибудь красивом уединенном месте на краю света.



В этом материале мы собрали 15 прекрасных мест в разных уголках нашей планеты, которые отлично подошли бы для того, чтобы отдохнуть душой и телом от суеты большого города.

Шварцвальд, Германия

Финляндия

Долина Окснадалур, Исландия

Тромсё, Норвегия

Долина Шамони, Франция

Озеро Луис, Канада

Валле-д’Аоста, Италия

Норвегия

Швейцария

Гарц, Германия

Россия

Норвегия

Квебек, Канада

Горы Бергсдален, Норвегия

Власич, Босния и Герцеговина

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