Самое загрязненное место в мире находится в 5 000 километрах от людей

Самый загрязненный остров в мире - остров Хендерсон.

На острове насчитывают около 37 миллионов пластиковых вещей.

На небольшом острове насобиралось более 17 тонн пластикового мусора.

Остров Хендерсон находится вдали от цивилизации.

Мусор, который лежит на побережье - всего лишь вершина айсберга.

Около 68% всего мусора погребена под песком.

На острове нет людей, зато много мусора.

Этот остров буквально состоит из сплошного мусора.

Пластиковый мусор существенно угрожает экологии острова .