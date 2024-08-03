Самое загрязненное место в мире находится в 5 000 километрах от людей

Самый загрязненный остров в мире - остров Хендерсон.
Очень часто к открытию пляжного сезона можно обнаружить совершенно неприятную картину на берегах рек, озер и морей - на песке или гальке валяется мусор, оставленный людьми, обломанные ветки деревьев и все, что прибило на берег вместе с волнами. Однако самым грязным побережьем в мире считается остров, который находится очень и очень далеко от людей - посреди Тихого океана.
На острове насчитывают около 37 миллионов пластиковых вещей.
На острове Хендерсон (Henderson Island), который принадлежит Великобритании, сейчас находится столько мусора, что число отдельных пластиковых вещей на его берегах приблизительно равняется 37 миллионам. Это примерно 17 тонн, что довольно-таки много для места, на котором нет ни производства, ни городов, да и вообще в этом районе океана нет людей. Ближайшее поселение людей находится за 4 800 км от острова, но если посмотреть на фотографии побережья Хендерсона, то может показаться, что люди специально привозят сюда за тысячи километров свой мусор, чтобы оставить его здесь покоиться и храниться веками.
На небольшом острове насобиралось более 17 тонн пластикового мусора.
Хендерсон - это небольшой остров всего 37,5 квадратных километров, но здесь гнездится особый вид буревестника и коростели, а также вымирающий вид зеленой черепахи, плюс еще множества более мелких животных. Но 17 тонн пластикового мусора создают огромные проблемы для экологии этого удаленного места: птицам и рептилиям довольно трудно найти себе пропитания или сделать себе гнездо, когда буквально вся территория земли покрыта зубными щетками, кульками, рыбными сетями, и миллионами других вещей, опасными для здоровья и жизни живых существ.
Остров Хендерсон находится вдали от цивилизации.
Более того, ученые считают, что мусор на поверхности побережья - это всего лишь вершина айсберга. Более половины всего пластика на острове Хендерсон погребена под 10-сантиметровым слоем песка, что в свою очередь и делает это место самым загрязненным в мире. Количество пластикового мусора здесь составляет вплоть до 671 предмета на квадратный метр. Это кажется просто физически невероятным, но если подумать обо всех вещах, закопанных в песок, все встает на свои места.
Мусор, который лежит на побережье - всего лишь вершина айсберга.
"Я видела множество загрязненных мест во время своих путешествий, но остров Хендерсон является самым грязным вне всяческой конкуренции," - говорит ученый-эколог. Добраться до этого острова достаточно трудно - здесь не пролегают маршруты судов, здесь никогда не бывает туристов, и если только специально сюда не направляться, шансы на то, что человек попадет на этот остров, ничтожно малы. И тем удивительнее, что здесь так много мусора. Похоже, человечество достигло того момента, когда людям даже не обязательно что-то делать нарочно, чтобы негативно влиять на экологию - наши действия за предыдущие годы достаточно разрушительны сами по себе.
Около 68% всего мусора погребена под песком.
На острове нет людей, зато много мусора.
Этот остров буквально состоит из сплошного мусора.
Пластиковый мусор существенно угрожает экологии острова.
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