Король изюма: Джамбо и самые вкусные завтраки с сухофруктом «размера плюс»

Король изюма.
Многие, кто решает изменить и начать правильно питаться, сдаются через некоторое время по одной простой причине: "правильная" еда кажется им невкусной. В обзоре речь пойдет об изюме огромного размера под названием "джамбо". Этот изюм очень сладкий, а это значит, что завтраки с этим продуктом, содержащим большое количество глюкозы натурального происхождения, повысят настроение и порадуют изумительным вкусом.
Темный "джамбо".
Изюм "джамбо" отличается от юзюма других сортов прежде всего размером. Одна сушеная виноградинка "джамбо" может достигать 2 сантиметров в размере. "Джамбо" бывает темный и светлый. Светлый сорт "джамбо" производители также называют "джамбо голд".
Джамбо голд.
Самым полезным вариантом завтрака с "джамбо" являются мюсли с кефиром или любым другим кисломолочным продуктом. Именно "холодный" вариант мюсли является полезным, поскольку, как отмечают диетологи, добавление горячего молока минимизирует "очистительный" эффект от употребления в пищу грубых волокон. Нужно взять немного овсяных хлопьев, залить их кисломолочным продуктом, после чего добавить горсть изюма "джамбо". Также можно смешивать "джамбо" с нежирным (не обезжиренным!) творогом. Альтернативным решением могут также стать йогуртные продукты типа "Оптималь".
ВАЖНО! Если ставится цель перейти на здоровое питание, то необходимо полностью исключить из рациона йогурты со сроком годности 90 или 180 дней. Такие продукты напичканы консервантами и не несут никакой пользы кишечнику. Можно смело покупать любой йогурт (с сахаром или без), срок годности которого - до 30 дней.
Набор для полезного сладкого завтрака.
Использовать обезжиренные кисломолочные продукты не рекомендуется, поскольку процесс обезжиривания делает творог практически лишенным питательных и полезных свойств.похудения (например, "девушек-барби") является одной из печальных пищевых тенденций в современном мире.
Невероятно, но факт: обезжиренные продукты часто содержат больше калорий, чем их жиросодержащие аналоги. Секрет этого "парадокса", однако, предельно прост. Когда у продукта отнимается жир, который и придает ему вкус, его автоматически требуется чем-то заменить для того, чтобы продукт не был пресным на вкус. В качестве решения этой проблемы приходит такая "тяжелая артиллерия", как сахар и химические вкусовые добавки. А они куда вреднее жира растительного или животного происхождения. Оптимальным решением при выборе кисломолочных продуктов или творога является 2-5-процентная жирность.
Фасованный "джамбо".
Расхожим заблуждением является мнение, что полезная пища - исключительно невкусная. Это не так. Отказ от сладкого или жирного всегда приводит к нарушениям в работе каких-либо систем организма. Натуральная глюкоза необходима для подпитки ума, нервной системы, а также для выработки эндорфинов - знаменитых "гормонов счастья". Изюм "джамбо" - весьма сладкий продукт. Если начинать с него день, настроение будет великолепным, появятся силы для ежедневных "свершений".
Джамбо.
"Джамбо" не случайно включают в фитнес-диеты. Как известно, после спортивных тренировок не рекомендуется кушать 1-2 часа. Но ведь во время спорта организм отдает очень много энергии и, разумеется, будет стремиться ее восполнить. Идеальным решением будет съесть 12 изюминок "джамбо". Это даст организму необходимую порцию энергии. Кроме того, калий, в достаточном количестве содержащийся в изюме, защитит мышцы от судорог, на которые иногда жалуются начинающие "фитнес-спортсмены". Но не следует употреблять "джамбо" горстями - продукт достаточно калориен, как и любой другой сухофрукт.
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