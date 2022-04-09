Самые известные мечи, ставшие настоящими артефактами

Жуаёз - меч Карла Великого. | Фото: j-times.ru.
В прошлые времена мечи у рыцарей считались не просто оружием, а настоящими боевыми товарищами. Самые известные клинки получали имена. Воины считали, что их мечи обладали волшебными защитными свойствами, а потерять клинок в бою – это значит быть опозоренным. В этом обзоре представлены самые известные мечи, которые стали настоящими артефактами.
1. Меч в камне
Меч в камне в Монте-Сьепи. | Фото: pbs.twimg.com.
Пожалуй, каждый хоть раз слышал о легендарном мече Экскалибуре, вонзенным в камень королем Артуром. Этот эпизод имеет под собой реальную основу. В городе Монте-Сьепи (Италия) под стеклом находится тяжелая каменная глыба с торчащим из нее мечом. Считается, что клинок принадлежал тосканскому рыцарю Гальяно Гвидотти.
По легенде, Гвидотти вел весьма распущенный образ жизни, и однажды к нему явился архангел Михаил с призывом встать на путь искупления грехов. На это Гвидотти с усмешкой отметил, что отправиться в монастырь для него станет возможным только в том случае, если меч сможет разрубить камень. Он тут же ударил клинком о камень, а архангел сделал так, чтобы лезвие глубоко вошло внутрь. Пораженный Гальяно Гвидотти отправился в монастырь.
После того, как меч подвергли радиоуглеродному анализу, выяснилось следующее: возраст камня и меча составляет около восьми столетий. В тот же период жил и рыцарь Гвидотти.
2. Жуаёз - меч Карла Великого
Жуаез, хранящийся в Лувре. | Фото: j-times.ru.
Клинок основателя Священной римской империи Карла Великого носил название Жуаёз, что в переводе с французского означало «Радостный». После смерти правителя меч использовался для коронаций французских королей. На сегодняшний день ведутся споры относительно клинка, который хранится в Лувре. Многие называют его Жуаёз, но радиоуглеродный анализ подтвердил, что самая старая часть меча (он неоднократно реставрировался) датируется X-XI веками, в то время как Карл Великий умер в 814 году. Есть мнения, что нынешний меч был выкован с использованием остатков Жуаеза Карла Великого.
3. Меч Уильяма Уоллеса
Меч Уильяма Уоллеса. | Фото: file2.answcdn.com.
Подлинный меч Уильяма Уоллеса. | Фото: swordmaster.org.
Сэр Уильям Уоллес вошел в историю как борец за независимость Шотландии. По преданию, он обтянул рукоять своего меча кожей английского казначея Хью де Крэссингема. Из того же «материала» шотландец сделал ножны и портупею. После смерти Уолесса его меч стал настоящей реликвией. По прошествии времени ножны и эфес были перетянуты другими материалами. Сам меч имеет длину 168 см и весит 2,7 кг. Он хранится в национальном Памятнике в Стирлинге (Шотландия).
4. Семизубый меч
Семизубый меч. | Фото: j-times.ru.
До того момента пока этот удивительный меч не был обнаружен в 1945 году, он пролежал в земле не менее полторы тысячи лет. Клинок разительно отличается от обычных мечей своей формой. У него не одно острие, а целых семь, за что меч получил название Нанацусая-но-тати, что в переводе с японского означает «Семизубый меч».
На лезвии удивительного меча есть надпись, в которой он называется подарком корейского правителя китайскому императору. В Нихон сёки, древнейшем японском письменном памятнике, также упоминается семизубый меч. Там он преподнесен в качестве подарка императрице Дзингу.
5. Дюрандаль - меч Роланда
Меч в стене в часовне Нот-Дам. | Фото: pics2.pokazuha.ru.
Несколько веков в часовне Нот-Дам в городе Рокамадур (Франция) паломникам не давал покоя меч в стене. По легенде он принадлежал Роланду – реальному человеку и герою средневековых эпосов. Якобы Роланд в пылу ярости запустил свой меч Дюрандаль во врага, а клинок застрял в стене. Исследователи в один голос утверждают, что это не мог был Дюрандаль. Дело в том, что Роланд умер в 778 году, а разговоры о мече в стене появились только к середине XII века, как раз ко времени выхода «Песни о Роланде». Монахи просто воспользовались легендой, чтобы обеспечить популярность приходу. В 2011 году меч извлекли из камня и перевезли в Музей Средневековья в Париже.
По легенде, меч в камень вонзил король Артур. | Фото: sf.co.ua.
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