19 великолепных ванных комнат, поражающих своим дизайном и стилем

Дизан и стиль современных санузлов.
В новом обзоре были собраны примеры невероятных ванных комнат, которые определенно удивят каждого своим необычайным интерьером. Сделать нечто подобное при желании можно и в своем доме. Собранные варианты смогут удовлетворить даже самые смелые и нестандартные запросы.
1. Бохо шик
Необычный интерьер ванной в стиле бохо.
Великолепный санузел в стиле бохо, изюминкой которого стала большая ванна с эффектом потрескавшейся меди.
2. Уютная роскошь
Ванная комната класса люкс.
Великолепная ванная комната с эффектными темными обоями, украшенными стильным цветочным принтом, декоративным камином, роскошной люстрой и потрясающей купелью ультрамодного золотого цвета.
3. Минималистичный дизайн
Светлая ванная в стиле минимализм.
Минималистичный интерьер ванной комнаты, особенностью которой стала фантастическая встроенная ванна с грубым бетонным бортиком.
4. Элегантность черного
Роскошная ванная комната в черно-золотых тонах.
Потрясающий дизайнерский интерьер ванной с акцентной черной стеной, фантастической золотой сантехникой и фурнитурой и великолепной ретро-ванной, украшенной объемными пузыриками черного и золотого цвета.
5. Соты
Санузел в серых тонах.
Стильный и лаконичный дизайн санузла, стены которого украшает ультрамодная керамическая плитка в форме сот элегантного серого цвета.
6. Динамичное пространство
Сочетание современности и естественности в интерьере ванной.
Грамотное сочетание двух оттенков глянцевой керамической плитки и натурального дерева позволили создать невероятно динамичное и в то же время уютное пространство.
7. Мужской характер
Ванная комната с синей акцентной стеной.
Современный мужской санузел с акцентной стеной глубокого темно-синего цвета, лаконичной подвесной тумбой и строгим квадратным зеркалом.
8. Классические контрасты
Стильный санузел в черно-белых тонах.
Стильный санузел для отделки которого использовали классическую белую плитку в виде кирпичиков и ультрамодную черную в виде сот, дополнив все это современной сантехникой и небольшими, но значимыми деревянными деталями.
9. Буйство зелени
Санузел в бело-зеленом цвете.
Санузел, оформленный в бело-зеленых цветах, что делает его необычайно свежим, а блестящая золотистая фурнитура привносит в интерьер нотки стиля и элегантности.
10. Важная деталь
Ванная комната с оригинальной отделкой пола.
Просторная ванная комната с большим напольным зеркалом, белоснежными стенами и контрастным темным полом, отделанным ультрамодной плиткой, похожей на рыбью чешую.
11. Цветение
Яркие цветочные обои в интерьере санузла.
Свежий и просторный санузел, стены которого украшает сочетание белой керамической плитки и красочных обоев с флористическим принтом.
12. Восточный стиль
Креативный интерьер в восточном стиле.
Смелый дизайн ванной комнаты в ярко выраженном восточном стиле, изюминкой которого стало большое настенное зеркало.
13. Синяя глубина
Ванная комната с синими стенами.
Элегантная ванная комната с великолепными темно-синими стенами и обилием ультрамодных золотистых акцентов в виде смесителя, настенного светильника и рамы зеркала.
14. Ближе к природе
Смежный санузел в стиле бохо.
Очаровательный интерьер смежного санузла, изюминкой которого стали живые растения и ажурная шторка над ванной.
15. Яркий аквариум
Очаровательная ванная комната с розовой дверью.
Небольшая ванная комната с эффектными темными обоями, украшенными забавными изображениями рыбок и броской розовой дверью.
16. Рустикальный модерн
Современная ванная с элементами рустикального стиля.
Великолепный санузел с элементами рустикального стиля в виде деревянной и кирпичной отделки стен и роскошной блестящей ванной в стиле модерн.
Видео-бонус:
17. Скандинавский стиль
Светлая ванная в скандинавском стиле.
Просторная ванная комната в актуальном сегодня скандинавском стиле, с белыми стенами, деревянным полом и эффектным черепом на стене.
18. Солнечные детали
Огромная ванная с диваном.
Уютная ванная комната с мягким черно-белым диванчиком, яркой тумбой и обилием текстильных элементов насыщенного желтого цвета.
19. Девичье царство
Кокетливый санузел с розовыми стенами.
Очаровательный санузел с фантастическими розовыми стенами, контрастным черно-белым полом и обилием золотистых деталей.
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