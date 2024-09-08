10 рабочих мест, на которые бы ни один отец не устроил свою дочь
Связь, которая объединяет любящего отца с его дочерью, это то, чем может гордиться любая семья. В глазах отца даже взрослая дочь остается маленькой девочкой, которую необходимо оберегать. Предлагаем 10 рабочих мест, на которых любящий и заботливый отец никогда не позволил бы своей дочери работать.
10. Надзиратель в тюрьме
Ни один отец не пожелал бы своей дочери просыпаться каждое утро и идти на работу в тюрьму, а часто и проводить там ночь во время дежурства. В тюрьме может произойти все, что угодно. Заключенные могут бунтовать, побить надзирателя, подраться между собой – жизнь надзирателя всегда рядом с риском. Ни один отец не желает жить в постоянном страхе за дочь, которую он любит.
9. Полицейский
Нужно быть благодарным полицейским за то, что они оберегают спокойствие в обществе, обеспечивают соблюдение законов и порядка и имеют дело с преступниками. Работать полицейским престижно, но очень опасно. Ни один отец не захочет, чтобы его любимая дочь стала полицейским, потому что он знает, что преступник всегда готов его убить. Ежедневно полицейский рискует жизнью, выходя на дежурство.
8. Шахтер
Работа в шахте одна из тех профессий, которая ассоциируется с мужчинами в силу тяжелых условий работы и риска погибнуть в любую минуту из-за обвала или выхода газа. Ежедневно в забое рабочие вдыхают пыль, в результате получают тяжелые заболевания легких. Именно поэтому, любящий отец никогда не захотел бы, чтобы его дочь работала в шахте.
7. Уборщица
Когда дети мечтают о том, кем хотели бы стать в будущем, вряд ли они упоминают профессию уборщицы.важный работник в любом учреждении, так как благодаря ему чистые рабочие места, туалеты, коридоры. Уборщица – это не та работа, о которой можно мечтать, она ничем не привлекает. Ни один любящий отец не пожелал своей дочери такую неблагодарную и непрестижную работу.
6. Водитель грузовика
Есть профессии, которые ассоциируются только с мужчинами, и водитель-дальнобойщик одна из них. Большую часть своего рабочего времени он проводит за рулем, спит в машине, ест нездоровую пищу и подвергается опасностям на дороге. Ни один уважающий себя отец не захочет такой стрессовой, нестабильной и опасной работы для своей дочери.
5. Бармен
Работа бармена заключается в основном в подаче напитков клиентам за барной стойкой и собирании денег – все как в любом бизнесе. Однако, атмосфера и обстановка, в которой работает бармен, не подходит для девушки. Когда люди напиваются, они часто грубят, начинают драться с другими посетителями. Ни один отец не пожелает своей дочери работать в таком заведении.
4. Коллектор
Всем хорошо известно, чем занимаются коллекторы. Женщины в этом бизнесе работают наравне с мужчинами. Они могут прийти и конфисковать все, что угодно, продать его или разобрать на запчасти, только потому, что у владельца нет денег. На переговоры они не идут. Понятно, что любви к такой профессии нет ни у кого. Если вы знаете, как сильно ненавидят таких людей, вы же не пойдете туда работать и не пустите свою дочь.
3. Политик
Давайте посмотрим правде в глаза. Политиков не любят практически все, хотя быть им не так уж и плохо. Единственное условие, которое позволяет обществу уважать политиков – это реальная помощь обществу и честность, происходит очень редко. Все верят, что политики страстно любят власть и деньги, но их приходится выбирать на определенный период, так как этого требует закон. Все политики по нашему мнению плохие, но мы вынуждены идти и выбирать лучших из худших. Ни один отец не сможет согласиться с тем, что его дочь может стать нечестным и жадным к власти и деньгам политиком.
2. Танцовщица экзотических танцев
За экзотические танцы в основном все принимают стриптиз. Девушки и мужчины, танцующие стриптиз, воспринимаются обществом, как лишенные моральных принципов, падшие люди. Мужчина, который идет в стриптиз-бар, платит деньги за танец, который ему исполнит оголенная девушка, никогда не захочет, чтобы его дочь имела подобную профессию.
1. Проститутка
