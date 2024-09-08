Чудеса природы: 13 самых необычных пейзажей в мире, которые удивят даже видавших виды туристов

Самые красивые пейзажи в мире.
Планета Земля - место невероятное и удивительное. Разнообразие природы поражает даже видавших виды путешественников. В нашем обзоре подборка фотографий пейзажей из разных уголков земного шара, глядя на которые не перестаёшь восхищаться. Хочется взять билет на самолёт и улететь на край света, чтобы приобщиться к этим чудесам природы.
1. Остров Пхи-Пхи
Спокойный и уединённый остров с экзотическими пляжами, которые со всех сторон окружены драматическими скалами причудливой формы.
2. Сад богов, Гавайи
Уникальный сад камней с необычными горными формированиями находится в тропическом раю Гавайев.
3. Хампи в Карнатаке
Уникальное место для туристов также прославилось своими странными горными формированиями в довольно необычных положениях, что создает крайне интригующий и странный пейзаж - особенно хорошо это заметно с высоты птичьего полета.
4. Гуйлинь, Китай
Многочисленные карстовые скалы самых необычных форм и размеров.
5. Каменный лес, Китай
Интригующий лесной пейзаж знаменит своими огромными известняковыми скалами, возвышающимися из земли самым необычным образом.
6. Каппадокия, Турция
Высокие конусы скал разных форм, размеров и ярких цветов гордо возвышаются над турецкой пустыней.
7. Пятнистое озеро, Канада
Необычное озеро заполнено красочными бассейнами, формируя характерные пятна на поверхности озера, а цвет бассейнов формируется за счёт различных полезных ископаемых в области.
8. Красная Река, Испания
Вода в реке окрашена в характерный красный цвет из-за железа, которое добывают в близлежащем карьере, что делает её похожим на какой-то инопланетный ландшафт.
9. Розовое озеро, Австралия
Розовый цвет воды вызван зелёными морскими водорослями и особыми бактериями, придающими воде яркий оттенок, который может варьироваться по насыщенности в зависимости от времени года.
10. Мостовая Гигантов
Мостовая представляет из себя сорок тысяч колонн, сформировавшихся в результате древних извержений вулкана, а базальтовые утесы возвышаются над морем, окружая пляж сотнями фантастических колонн.
11. Источники Беппу, Япония
Красный цвет воды обеспечивается высоким уровнем железа в воде, а в комбинации с горячим паром эффект красной воды действительно захватывает дух.
12. Бесплодные земли Бисти
Область полна цветных холмистых насыпей, формирующих крайне необычный пейзаж.
13. Национальный парк Улуру
Огромные красные горные купола неожиданно возвышаются прямо из австралийской пустыни, одновременно вызывая чувства страха и восхищения.
