Как избавиться от неприятного запаха лука, рыбы или чеснока на руках: 10 эффективных способов

Способ 1: Лимонный сок

Натрите ладони половиной лимона. / Фото: retete-usoare.info

Способ 2: Нержавеющая сталь

Потрите руки о кастрюлю из нержавеющей стали. / Фото: technika-remont.ru

Способ 3: Кофейные зерна

Кофейные зерна нейтрализуют неприятный аромат. / Фото: fb.ru

Способ 4: Пищевая сода

Пищевую соду нужно несколько раз смыть водой. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Способ 5: Зубная паста

Зубная паста подарит рукам приятный аромат. / Фото: news.myseldon.com

Способ 6: Холодная вода

Холодная вода сделает запах менее выраженным. / Фото: zdorovieinfo.ru

Способ 7: Петрушка

Петрушка устраняет и запах изо рта, и запах на руках. / Фото: povar.ru

Способ 8: Соль

Соль лучше брать покрупнее. / Фото: kto-chto-gde.ru

Способ 9: Оливковое масло

Масло создаст на руках защитный барьер. / Фото: traveltimes.ru

Способ 10: Перчатки

Перчатки защитят руки от запаха. / Фото: sfgate.com