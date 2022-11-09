Кто такие этруски, быт и культура которых до сих пор остаются загадкой

Этруски были древней итальянской общиной, язык и культура которой остаются в значительной степени загадкой. Но богатство прекрасных артефактов, которые они оставили после себя, даёт современному человеку некоторые подсказки о том, кем на самом деле были эти люди.
1. Происхождение этрусков
Так выглядели этруски. \ Фото: romanculture.org.
Будучи могущественным коренным народом, жившим в доримской Италии с IX века до нашей эры, древние этруски оставили свой художественный след в западной цивилизации. Однако вопросы об их загадочном языке и культуре на протяжении многих веков ставили в тупик историков и археологов.
Золотая листовая пектораль из этрусской гробницы в Черветери, Италия. \ Фото: fr.m.wikipedia.org.
Одна из причин этого заключается в том, что почти ничего из их литературных записей не сохранилось, кроме функциональных надписей и погребальных текстов. Но то, что сохранилось - это богатство артефактов: от прекрасных бронзовых зеркал и прекрасных золотых украшений до терракотовой скульптуры и характерной керамики. Исследуя эти художественные подсказки, современное человечество наконец-то может получить представление о том, кем же на самом деле были эти люди.
Крышка этрусской погребальной урны с изображением её обитателя. Расписная терракота Кьюзи, 150-120 до н. э. (Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Германия). \ Фото: ancient.eu.
Этруски жили в нескольких независимых поселениях по всей древней Этрурии, которая на пике своего могущества простиралась через современную Тоскану, Умбрию и Лацио. Эти общины (более крупные поселения часто называют «городами Лиги») имели общий язык и культуру, но также были автономны друг от друга и время от времени участвовали в военных действиях.
Этрусские некрополи в Черветери. \ Фото: fr.wikipedia.org.
Их родина была богата природными ресурсами, такими как медь и железо, и к 750 году до нашей эры они развивали торговые связи с городами по всему Средиземноморью. Богатые этруски начали ввозить лучшие предметы роскоши из Сирии, Малой Азии и особенно Греции. К 575 году до нашей эры греческие ремесленники поселились в Этрурии и основали там мастерские из-за спроса этрусков на их продукцию. Некоторые из лучших образцов греческих ваз, когда-либо обнаруженных, были найдены в этрусских гробницах.
2. Этруски и ранний Рим
Деталь этрусского саркофага супругов, считавшегося одним из величайших шедевров этрусского искусства. \ Фото: dailyafrika.com.
К VI веку до нашей эры Рим превратился в растущее городское поселение, управляемое царями. Трое из его царей, Тарквиний Приск, Сервий Туллий и Тарквиний Супербус, были этрусского происхождения, явный символ власти Этрурии в Италии в то время. При этрусских царях Рим превратился в город экономической и военной мощи.
Гробница с рельефами на этрусском месте Черветери. Последняя четверть 4-го века до нашей эры. \ Фото: howtravel.com.
Сервию Туллию, в частности, приписывают создание основ политических и правовых институтов Рима. Однако эти три царя также стали жертвами собственного успеха, и к 509 году до нашей эры монархия была свергнута, и родилась Римская Республика.
По мере роста могущества Рима он начал расширяться, побеждая и поглощая соседние племена и города. В течение следующих двухсот лет вся Этрурия перешла под Римский контроль, оставив этрусскую идентичность в истории.
3. Язык
Этрусская надпись. \ Фото: wordpress.com.
Тайна окружала этрусский язык на протяжении веков, и только в последние несколько десятилетий был достигнут некоторый прогресс в понимании его сложности. Язык остаётся неуловимым, потому что он лингвистически изолирован и не является индоевропейским языком, поэтому не сопоставим с более знакомыми древними языками, такими как латынь или греческий.
Письменность имеет форму алфавита, а некоторые её буквы похожи на греческие. Некоторые тексты могут быть в значительной степени поняты из их контекста, особенно в случае надписей эпитафий. Однако современные знания об этрусской грамматике и лексике ограничены.
Отрывок из «Льняная книга». \ Фото: de.wikipedia.org.
Никаких литературных текстов, таких как стихи или письма, не сохранилось, но в XIX веке этрусские письмена были обнаружены на полосках льна, связывающих египетскую мумию. Таинственное открытие обнародовало самый длинный из существующих этрусских текстов, известный как «Льняная книга». Большая часть текста не может быть прочитана точно, но судя по всему — это тип религиозного календаря, со ссылками на даты и различные божества.
4. Религия
Терракотовая статуя бога Тиния. \ Фото: google.com.
Этрусская религия, по-видимому, вращалась вокруг различных верований и практик, распространяемых провидцами и жрецами. Из рисунков на могилах и алтарях современный человек знает, что они верили во множество богов и богинь, некоторые из которых были заимствованы из греческой религии.
Тин/Тиния был этрусским эквивалентом греческого Зевса, а Уни - его женой. Их дочерью была Менрва, богиня войны, искусства и мудрости. Из одного её имени легко понять, что позднее римляне приняли её в свою государственную религию под именем Минервы.
Этрусский бронзовый шаблон печени. \ Фото: thehistoryblog.com.
Этрусские жрецы практиковали гадание, искусство толкования знаков, данных природой. Например, каждое публичное мероприятие начиналось бы с исследования печени принесенного в жертву животного. Были обнаружены бронзовые шаблоны с надписями, которые, как полагают, использовались в этих церемониях. Эта практика была позже принята и строго соблюдалась римлянами.
5. Искусство
Терракотовая урна. \ Фото: hansanat.org.
Этруски, пожалуй, наиболее известны сегодня своей художественной материальной культурой, которая приняла форму керамики, терракотовой скульптуры, ювелирных и бронзовых изделий. Начиная с VI века до нашей эры, стили и узоры, используемые этрусскими мастерами, также подчёркивают явное влияние греческой культуры на Этрурию.
Золотой браслет из гробницы в этрусском Черветери, Италия. \ Фото: pinterest.com.
Одним из самых ранних образцов терракотовых предметов, датируемых VIII веком до нашей эры, являются урны для хранения кремированного праха умерших. Эти привлекательные погребальные урны принимают форму небольших домов, часто с украшенными стенами и съёмными дверями, которые, как считалось, обеспечивают безопасное убежище для духов умерших. Считается, что урны изображают миниатюрные версии домов и священных сооружений того времени.
Этрусская посуда буккеро. \ Фото: metmuseum.org.
В VII веке до нашей эры появилась отличительная и уникальная этрусская форма керамики, известная как буккеро. Посуда Bucchero отличается своей блестящей чёрной или серой поверхностью, сформированной в специализированном процессе обжига. Декоративная и позже подражаемая греческими гончарами, керамика буккеро была найдена в большом количестве в этрусских гробницах. По-видимому, такая посуда была особенно любима элитой и представляла собой как символ власти, так и социальный статус.
Линейный рисунок бронзового зеркала с выгравированным изображением богини Менрвы и Геракла. \ Фото: wikimedia.org.
Этрусские мастера также славились своими бронзовыми изделиями, в частности декоративными зеркалами. Большое количество зеркал было найдено в этрусских гробницах, и, по-видимому, они были ценным достоянием как женщин, так и мужчин. Одна сторона зеркала была отполирована или посеребрена, чтобы придать ему отражающее качество, а другая сторона часто была выгравирована.
Этрусские золотые серьги. \ Фото: pinterest.com.
Подробные сцены из греческой мифологии можно найти на многих из этих зеркал, ещё один признак культурного влияния. Зеркала служили не только практической, но и символической цели. Они обычно дарились в качестве свадебных подарков и поэтому стали объектами сентиментальной, а также денежной ценности.
Усыпальница леопардов - этрусская погребальная камера, названная так в честь леопардов, изображенных над сценой пиршества. \ Фото: mapcarta.com.
Пожалуй, самые заметные художественные достижения этрусков можно найти в их золотых изделиях и украшениях. Этрусские ювелиры были особенно искусны в искусстве грануляции и филиграни, и превосходили даже своих греческих коллег. Грануляция — это процесс, при котором образуются крошечные металлические гранулы, а затем наносятся на поверхность для создания дизайна.
Этрусский антефикс с головой Силена. \ Фото: pinterest.es.
Филигрань — это искусство формирования тонкой металлической проволоки в сложные узоры. Оба метода были распространены в этрусских ювелирных изделиях с VII века до нашей эры, и изысканные образцы были найдены повсюду от Северной Франции до Леванта. Сегодня одну из лучших в мире коллекций этрусских украшений можно увидеть в Музеях Ватикана в Риме.
Золотая фибула, украшенная пятью львами (верхняя часть) и 50 утками (нижняя часть) из этрусской гробницы. \ Фото: tfrlive.com.
Исходя из всего этого, становится ясно, что этруски были общиной, получавшей удовольствие от прекрасных предметов и роскошных материалов. Несмотря на то, что современное общество практически не понимает их язык и религиозные практики, многие наверняка могут оценить их богатую и утончённую культуру, а также влияние, которое они восприняли от окружающего мира. Они были народом, который в конечном счёте поддался растущей мощи Рима, но их художественное наследие будет вечно жить в богатстве артефактов, которые они оставили после себя.
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