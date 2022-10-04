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Из истории секс-кукол

Нацистская оккупация Франции в 1940 году привела к множественным половым контактам немецких солдат с парижскими проститутками, а как следствие — к вспышке сифилиса в войсках. Нужно было что-то делать.

Из истории секс-кукол

Можно было просто запретить подобные связи, но власти Третьего рейха пошли другим путем: они решили разработать искусственную женщину, которая удовлетворит сексуальные потребности солдата и ничем его не заразит. Так родился сверхсекретный проект голубоглазой светловолосой секс-куклы по имени Боргхильд — первой искусственной женщины в истории.

Ответственным за проект был Генрих Гиммлер, начальник СС. В документе, который предположительно обнаружил журналист Норберт Ленз, Гиммлер написал: «Самая большая опасность в Париже — это неконтролируемое распространение продажных женщин, которые находят клиентов в барах, на танцах и в других местах. Наш долг — не допустить, чтобы военные рисковали своим здоровьем ради коротких интрижек».

Эротическая кукла должна была быть включена в число необходимых вещей, которые солдаты брали с собой в поход (в сдутом виде она помещалась в походном рюкзаке), она помогла бы избежать гомосексуализма и венерических заболеваний среди военнослужащих (а они вели к «ненужным потерям» жизней) и способствовала бы сохранению чистоты арийской расы.

Изначально кукла называлась «Полевой гигиенический проект».

Из истории секс-кукол

Адольф Гитлер лично одобрил проект куклы, после чего Гиммлер нанял для ее разработки Франца Чакерта из Немецкого музея гигиены. Ранее Чакерт создал «Женщину из стекла» — анатомически правильный прозрачный манекен, который в Германии 1930-х годов стала сенсацией. Поэтому довольно правдоподобно, что на эту работу подрядили именно его.

Из истории секс-кукол

Однако была проблема: согласятся ли солдаты совокупляться с куклами вместо живых женщин? Как заставить их подчиниться?Нацистский психиатр Рудольф Чаргехеймер писал: «Предназначение этих кукол в том, чтобы помочь нашим солдатам. Им нужно воевать, а не охотиться на иностранок и смешивать с чужими свою кровь. Однако ни один мужчина не предпочтет куклу живой женщине».

И это действительно так — если только кукла не будет высочайшего качества. Чаргехеймер установил три требования для того, чтобы преодолеть вероятное нежелание солдат пользоваться куклой:

1. Синтетическая кожа на ощупь должна быть как настоящая.
2. Тело куклы должно быть таким же гибким и мобильным.
3. Половые органы должны ощущаться реалистично.

Команда приступила к работе. Изначально хотели сделать скелет алюминиевым, но отказались от этой идеи, и Чакерт остановился на силиконе.

Из истории секс-кукол

К внешности куклы тоже были жесткие требования. В одном из писем Ханнуссену Гитлер дал подробные инструкции, как Боргхильд должна выглядеть: в натуральную величину, ростом 176 сантиметров, с очень белой кожей, белокурыми волосами, нежными голубыми глазами и открытым пупком. У нее должны быть крупные губы и большая грудь, гнущиеся руки и голова.

Из истории секс-кукол

Лицо куклы для нацистов было очень важно, даже важнее тела. Разработчики хотели сделать куклу с внешностью венгерской актрисы Кэт фон Наги (Kathe von Nagy), но та отказалась. Тогда решили не придавать лицу куклы определенные черты, оставив только голубые глаза и светлые волосы, чтобы солдаты могли додумывать ее внешность в соответствии с собственными фантазиями.

Команда разработчиков решила, что у Боргхильд должно быть «выдуманное лицо самой похоти». Они сформировали десять лиц и использовали психологические тесты, чтобы определить, какое желаннее для большинства мужчин. Волосы Боргхильд были короткими, чтобы напомнить ее пользователям, что это не идеал женственности, а боевая подруга — часть вооруженных сил.

Из истории секс-кукол

При разработке тела Боргхильд Чакерт хотел сделать цельный гипсовый слепок живой женщины и пригласил для этого спортсменок Вильгельмину фон Бремен и Аннет Уолтер. Но слепки его разочаровали: «Они выглядели ужасно. Иногда ноги выглядели слишком короткими и деформированными, иногда у женщины была тощая спина и руки как у борца». В конце концов команда Чакерта остановилась на стилизованном изображении женщины — со сжимающейся грудью и спортивной фигурой.

Когда дизайн был готов, нацисты стали разрабатывать прототип куклы. Выглядела она так.

Из истории секс-кукол

Солдаты Вермахта впервые испробовали Боргхильд в 1941 году. Куклы были испытаны на германском гарнизоне острова Джерси. Гитлера так впечатлили результаты теста, что он заказал 5000 кукол для своей личной гвардии. Однако в 1942 году проект был заморожен: многие немецкие солдаты стали попадать в плен и отказывались таскать за собой кукол, боясь, что они станут причиной насмешек и издевательств врага.

В конце концов идея окончательно выдохлась, и все экземпляры Бронгхильд были уничтожены союзными войсками во время бомбардировки Дрездена.

Из истории секс-кукол

О секретном проекте “Боргхильд” узнал писатель Дональд Грэм, исследуя происхождение куклы Барби: он выяснил, что американцы Рут и Эллиот Хэндлер создали легендарную игрушку после посещения Германии в 1956 году, где они купили «дочку» Боргхильд Лилли, продававшуюся в магазинах для взрослых и ночных клубах. Рассказ об этом Грэм включил в свой исторический сборник “Брадобрей Муссолини” (Mussolini’s Barber).

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