Из истории секс-кукол

Нацистская оккупация Франции в 1940 году привела к множественным половым контактам немецких солдат с парижскими проститутками, а как следствие — к вспышке сифилиса в войсках. Нужно было что-то делать.







Можно было просто запретить подобные связи, но власти Третьего рейха пошли другим путем: они решили разработать искусственную женщину, которая удовлетворит сексуальные потребности солдата и ничем его не заразит. Так родился сверхсекретный проект голубоглазой светловолосой секс-куклы по имени Боргхильд — первой искусственной женщины в истории.



Ответственным за проект был Генрих Гиммлер, начальник СС. В документе, который предположительно обнаружил журналист Норберт Ленз, Гиммлер написал: «Самая большая опасность в Париже — это неконтролируемое распространение продажных женщин, которые находят клиентов в барах, на танцах и в других местах. Наш долг — не допустить, чтобы военные рисковали своим здоровьем ради коротких интрижек».



Эротическая кукла должна была быть включена в число необходимых вещей, которые солдаты брали с собой в поход (в сдутом виде она помещалась в походном рюкзаке), она помогла бы избежать гомосексуализма и венерических заболеваний среди военнослужащих (а они вели к «ненужным потерям» жизней) и способствовала бы сохранению чистоты арийской расы.

Изначально кукла называлась «Полевой гигиенический проект».Адольф Гитлер лично одобрил проект куклы, после чего Гиммлер нанял для ее разработки Франца Чакерта из Немецкого музея гигиены. Ранее Чакерт создал «Женщину из стекла» — анатомически правильный прозрачный манекен, который в Германии 1930-х годов стала сенсацией. Поэтому довольно правдоподобно, что на эту работу подрядили именно его.Однако была проблема: согласятся ли солдаты совокупляться с куклами вместо живых женщин? Как заставить их подчиниться?Нацистский психиатр Рудольф Чаргехеймер писал : «Предназначение этих кукол в том, чтобы помочь нашим солдатам. Им нужно воевать, а не охотиться на иностранок и смешивать с чужими свою кровь. Однако ни один мужчина не предпочтет куклу живой женщине».И это действительно так — если только кукла не будет высочайшего качества. Чаргехеймер установил три требования для того, чтобы преодолеть вероятное нежелание солдат пользоваться куклой:1. Синтетическая кожа на ощупь должна быть как настоящая.2. Тело куклы должно быть таким же гибким и мобильным.3. Половые органы должны ощущаться реалистично.Команда приступила к работе. Изначально хотели сделать скелет алюминиевым, но отказались от этой идеи, и Чакерт остановился на силиконе.К внешности куклы тоже были жесткие требования. В одном из писем Ханнуссену Гитлер дал подробные инструкции, как Боргхильд должна выглядеть: в натуральную величину, ростом 176 сантиметров, с очень белой кожей, белокурыми волосами, нежными голубыми глазами и открытым пупком. У нее должны быть крупные губы и большая грудь, гнущиеся руки и голова.Лицо куклы для нацистов было очень важно, даже важнее тела. Разработчики хотели сделать куклу с внешностью венгерской актрисы Кэт фон Наги (Kathe von Nagy), но та отказалась. Тогда решили не придавать лицу куклы определенные черты, оставив только голубые глаза и светлые волосы, чтобы солдаты могли додумывать ее внешность в соответствии с собственными фантазиями.Команда разработчиков решила, что у Боргхильд должно быть «выдуманное лицо самой похоти». Они сформировали десять лиц и использовали психологические тесты, чтобы определить, какое желаннее для большинства мужчин. Волосы Боргхильд были короткими, чтобы напомнить ее пользователям, что это не идеал женственности, а боевая подруга — часть вооруженных сил.При разработке тела Боргхильд Чакерт хотел сделать цельный гипсовый слепок живой женщины и пригласил для этого спортсменок Вильгельмину фон Бремен и Аннет Уолтер. Но слепки его разочаровали: «Они выглядели ужасно . Иногда ноги выглядели слишком короткими и деформированными, иногда у женщины была тощая спина и руки как у борца». В конце концов команда Чакерта остановилась на стилизованном изображении женщины — со сжимающейся грудью и спортивной фигурой.Когда дизайн был готов, нацисты стали разрабатывать прототип куклы. Выглядела она так.Солдаты Вермахта впервые испробовали Боргхильд в 1941 году. Куклы были испытаны на германском гарнизоне острова Джерси. Гитлера так впечатлили результаты теста, что он заказал 5000 кукол для своей личной гвардии. Однако в 1942 году проект был заморожен: многие немецкие солдаты стали попадать в плен и отказывались таскать за собой кукол, боясь, что они станут причиной насмешек и издевательств врага.В конце концов идея окончательно выдохлась, и все экземпляры Бронгхильд были уничтожены союзными войсками во время бомбардировки Дрездена.О секретном проекте “Боргхильд” узнал писатель Дональд Грэм, исследуя происхождение куклы Барби: он выяснил , что американцы Рут и Эллиот Хэндлер создали легендарную игрушку после посещения Германии в 1956 году, где они купили «дочку» Боргхильд Лилли, продававшуюся в магазинах для взрослых и ночных клубах. Рассказ об этом Грэм включил в свой исторический сборник “Брадобрей Муссолини” (Mussolini’s Barber).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)