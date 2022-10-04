5 самых трусливых поступков, совершённых в критической ситуации

Мы все знаем и помним героев, которые спасали чужие жизни, забывая о своей. Но истории трусов и подлецов бывают, порой, не менее поучительны…



1. Мы тонем! Скорей, запирайте пассажиров!

2. Это всего лишь землетрясение, дети…

3. Самолёт пусть дальше как-нибудь сам. А я линяю отсюда

4. Сматываемся! Остальных спасёт айсберг

5. В шлюпке нет места для пассажиров! Не выброшу же я свои чемоданы!