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Где используют лимонную кислоту кроме консервирования и банального оттирания пятен


Где используют лимонную кислоту кроме консервирования и банального оттирания пятен

Лимонная кислота очень полезная вещь в хозяйстве. Об этом знает каждый, кто не раз выходил на тропу борьбы с жирными пятнами, пылью и плесенью с использованием (преимущественно) кустарных чистящих средств. Впрочем, есть еще одно применение у этого состава, о котором должен знать каждый домочадец, ведь оно способно спасти один агрегат от дорогостоящего ремонта.

Полезная штука в хозяйстве. |Фото: vseme.ru.

Полезная штука в хозяйстве. |Фото: vseme.ru.

 

Главная особенность лимонной кислоты в том, что она способна уменьшать pH различных продуктов. Кроме того, данная кислота сокращает возможности бактерий по размножению, а также уменьшает вероятность распространения плесени. Смягченная лимонной кислотой вода будет куда лучше отмывать пыль и грязь. Именно по этой причине данное вещество широко используется при создании чистящих составов.

Работа с обычными загрязнениями


Широко применяют в чистящих средствах. |Фото: ok.ru

Широко применяют в чистящих средствах. |Фото: ok.ru

 

Очищение клея, жира, удаление накипи, дезинфекция поверхностей, мытье окон, мытье сантехники, а также удаление пятен вина – со всем этим поможет лимонная кислота. В большинстве случаев достаточно разбавить кислоту с водой и нанести на поверхность. Для очистки плитки и стекла (а также других подобных поверхностей) достаточно приготовить раствор.
На один стакан воды берется ложка кристаллов лимонной кислоты. Ингредиенты тщательно перемешиваются.
Отлично работает. |Фото: klining-nt.ru.

Отлично работает. |Фото: klining-nt.ru.

 

Наносится чистящий состав на поверхность при помощи обычной губки или даже тряпки. После нанесения, следует дать поверхности побыть в таком состоянии 10-15 минут, после чего смывать раствор чистой водой. В отдельно запущенных случаях может появиться необходимость растирания состава губкой. Также для нанесения лимонного раствора можно использовать пульверизатор. При работе с швами раствор можно прямо налить на проблемное место и подождать 10 минут.

Особенно хорошо лимонная кислота справляется с удалением жирных пятен и разводов, что делает средство из нее незаменимым помощником на кухне, а также во время сезонного мытья окон в доме.

Уход за стиральной машиной


Много сыпать не нужно. |Фото: hozidei.ru.

Много сыпать не нужно. |Фото: hozidei.ru.

 

Использовать лимонную кислоту можно и во время стирки, в том числе для ухода за стиральной машиной. Опытные хозяйки рекомендуют брать некоторое количество кристаллов лимонной кислоты и засыпать их в отсек для порошка. После этого следует выбрать простой режим стирки, а также выставить температуру в 60 градусов (если загрязнения существенны, то можно установить большую температуру). После всего этого останется только запустить процесс стирки.
Помогает в борьбе с накипью. |Фото: discont.by.

Помогает в борьбе с накипью. |Фото: discont.by.

 

Использовать данный способ борьбы с накипью в стиральной машине часто не рекомендуется. На средний аппарат потребуется примерно 60 граммов кислоты. Если объем загрузки превышает 4-5 кг, то можно использовать немного больше лимона, в качестве чистящего средства.

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Где используют лимонную кислоту кроме консервирования и банального оттирания пятен

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Где используют лимонную кислоту кроме консервирования и банального оттирания пятенПодписаться на мой Instagram
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