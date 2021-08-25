10 идей с зеркалами, которые одним махом смогут изменить восприятие интерьера

Зеркала в интерьере могут создавать невероятные эффекты, иллюзии, менять освещение, делать акценты, трансформировать форму и размер пространства.

Даже без ремонта они способны оживить дизайн, придать ему легкости или экстравагантности.

Чтобы сделать обстановку своего дома действительно интересной и комфортной, понадобятся дельные советы и фото.

Большие зеркала для спальни.

1. Игра света

Эффект старины.

Для темных помещений зеркала — настоящая находка. Чтобы света стало больше, нужно располагать их напротив светильников, торшеров, окна или захватить отражение люстры. Такой простой прием позволит приумножить свет и сделать обстановку более оживленной. Особенно хорошо он действует в комнатах, которые попадают под теневую сторону дома.

Иного эффекта можно добиться, используя для отражения лампочки небольшой мощности, а также амальгамные или матовые зеркала. Так свет будет приглушенным, что особенно хорошо подходит для расслабляющей обстановки, приятной вечерней беседы, отдыха в кругу семьи или создания романтического антуража.

Матовое зеркало.

Аналогичный эффект создают алюминиевые, медные или серебряные декоративные тарелки или панели. Использовать этот прием рекомендуется тем, кто любит стиль модерн, лофт или кантри.

2. Загадочное окно

Вполне реалистичное дополнительное окно.

В комнате с большим количеством окон по умолчанию становится светло, воздушно и уютно. Даже если планировка обделила таким преимуществом, есть решение — создать окно самостоятельно. Для него можно использовать цельное зеркало или небольшие кусочки для отдельных секций.

«Окно» можно установить и на пол.

Если расположить мнимое окно напротив настоящего, можно сделать комнату намного светлее. Сделать имитацию более реалистичной помогут декоративный подоконник и красивые занавески. Радом с окном можно организовать уютный уголок для чтения или утреннего чаепития.

Выбираем подходящий стиль.

3. Уникальность, обилие света и зрительное изменение пространства

Увеличиваем пространство.

Зеркало — это не только особый предмет для контроля образа и внешности, это полноценный элемент декора. Его можно использовать для создания необыкновенных и оригинальных композиций и акцентов.

Оригинальное решение.

Группа зеркал разных форм и размеров, расположенная на стене, способна увеличить объем помещения и изменить ощущение пространства. Вертикальное расположение элементов визуально сделает стены выше, если повесить зеркала горизонтально, то можно немного удлинить комнату.

Неординарное расположение станет изюминкой интерьера.

Особый эффект создают ломаные зеркала, размещенные в хаотичном порядке. С их помощью получаются неординарные иллюзии, которые способны привлечь внимание и до неузнаваемости преобразить отражаемые предметы.

Особый дизайнерский эффект.

4. Зеркала с подсветкой

Интересное решение.

Вместо рамы или одновременно с ней можно использовать белую или цветную подсветку. Такое решение практично и удобно для вечернего времени, а также для создания особой таинственной атмосферы. Дополнительное освещение можно использовать вместо привычных софитов на потолке или торшеров. Даже маленькая полоса или несколько лам, отражаемые зеркалом дадут много света и сделают окружение более праздничным.

Больше света.

5. Раздвигаем пространство

Напольное зеркало.

Один из популярных декоративных приемом — визуальное расширение комнаты за счет отражаемого пространства. В полной мере воспользоваться интересным эффектом позволяют большие зеркала, которые можно расположить на стене или поставить на пол. Для красивого оформления можно использовать необычную раму в старинном или современном стиле.

Изящное обрамление.

6. Максимальное расширение границ

Комната стала вдвое больше и светлее.

Для маленьких комнат можно использовать неординарный прием — зеркальную стену. Она визуально удваивает внутреннее пространство и делает светлыми даже тесные помещения. Рядом с такой стеной не рекомендуется ставить яркие предметы интерьера, которые будут слишком явно притягивать к себе внимание. Уход за большим зеркалом трудоемкий и нужно быть предельно внимательным, чтобы не перепутать мнимое пространство с настоящим, однако непередаваемая реалистичность эффекта стоит того.

Зеркальная стена.

7. Арт-новинка

Оригинально и красиво.

Интересно оформленное зеркало способно стать основным акцентом комнаты, придать интерьеру определенный характер. Для этого можно использовать фигурные зеркала, необычные рамки или зеркальные композиции.

Вдохновением служат животные, привычные предметы или особые формы. Особенно актуально данное решение для детских комнат, где можно проявить всю свою фантазию.

Нестандартная и вечная ваза.

8. Зеркальная мебель

Практически невидимая мебель.

Речь идет не только о привычных шкафах-купе для спален, но действительно оригинальной мебели, которая практически скрыта от глаз. Полностью покрытая зеркалами поверхность создает оптическую иллюзию и добавляет неординарности и современности любому интерьеру. Такое решение особенно актуально для небольших комнат, где категорически не рекомендуется утяжелять окружающую обстановку.

Оригинальное решение для ванной комнаты.

9. Воздушная лестница

Необычный подход.

Чулан под лестницей обычно выглядит не особенно привлекательно и сильно скрадывает пространство. Чтобы придать ему неординарности и спрятать от посторонних глаз, можно использовать зеркала. Благодаря им неуютное и темное раньше место станет намного светлее и просторнее.

10. Угловые зеркала

Красиво и практично.

Особый эффект также обеспечивают угловые зеркала. Их рекомендуется устанавливать в тесных и темных помещениях или комнатах с сильно ограниченным пространством. Они по-особому преобразуют пространство, поэтому использовать такой прием нужно с умом. Добавят оригинальности необычные формы зеркал.

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