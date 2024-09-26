Полезное удобрение из пищевых отходов

Не у каждого на даче имеется компостная куча или червячная ферма, чтобы перерабатывать пищевые отходы из кухни. В таком случае, чтобы не накапливать их в ведре или контейнере, где они будут источать неприятный запах, пока не попадут на свалку, лучше закапывать органический мусор в саду. Это не только поможет избавиться от него, но и улучшит почву.

Процесс утилизации кухонных отходов

Различные овощные очистки можно закапывать в саду или на грядках на глубину не менее 20-40 см.Это позволит высаживать сверху растения, не рискуя отрыть неразложившиеся отходы. Но нельзя сбрасывать в одно место слишком много очистков.Их активное гниение, до момента перехода в состояние компоста, не позволит растущим сверху растениям развивается нормально, так как корни просто будут портиться.Также можно закапывать рыбные головы и потроха. Особенно хорошо это делать в почту, на которой будут высаживаться томаты. Но здесь нужно учитывать, что если к участку имеют доступ собаки, то они разроют такое удобрение вместе с рассадой.Под грядки и деревья можно закапывать тушки погибших птиц. К примеру, в грядке с луком от закопанного голубя за год не останется даже косточки. При этом урожай луковиц от такого удобрения будет очень хорошим.Скорость разложения растительных кухонных отходов достаточно быстрая, поэтому периодически можно закапывать новые порции на старые места, где все уже переработалось. Так, банановая кожура превратится в компост за пару недель, початок от вареной кукурузы уже спустя месяц перейдет практически в стадию трухи.Утилизация очистков, обрезков мяса, рыбы и прочих органических отходов позволяет сделать почву более плодородной. Она активно заселяется червями, что также залог урожайности, и очень порадует рыбаков.Нужно просто каждый раз не выбрасывать отходы в мусор, а закапывать их под растениями в саду или на грядках.