Интерьерные решения, которые «старят» квартиру

Времена меняются, а вместе с ними и представления о том, каким должен быть стильный и современный интерьер. Дизайнерские приемы, которые раньше казались верхом роскоши, сейчас смотрятся слишком просто и даже нелепо, а вещи, за которыми мы гонялись по мебельным магазинам, неловко пылятся в сторонке.

Рассказываем, от каких решений следует отказаться, чтобы интерьер не выглядел старомодным.



Яркий кухонный гарнитур с блеском выглядит безвкусно.В 2000-х годах во многих квартирах можно было увидеть яркие кухонные гарнитуры с глянцевыми фасадами. Оранжевые, салатовые, насыщенно-голубые, лимонные – они бросались в глаза при входе в комнату и не «отпускали» ровно до того момента, пока вы не выходили из кухни. А надежным товарищем ярких шкафчиков был фартук с изображением огромных овощей и фруктов.Бррр…даже вспоминать не хочется. От таких гарнитуров веет безвкусицей и неактуальным китчем, поэтому если на вашей кухне все еще стоят подобные шкафчики, самое время от них избавиться.Обратите внимание, что решаться на полномасштабный ремонт совсем необязательно. Если гарнитур находится в хорошем состоянии, вы вполне можете просто перекрасить его или оклеить фактурной самоклеящейся пленкой с подходящим узором. Минимум усилий и финансовых вложений, зато насколько сильно изменится интерьер!Выбирайте приглушенные природные оттенки.Выбирайте оттенки, которые впишутся в обстановку кухни по цветовой гамме – они могут быть контрастными и служить в качестве акцента, а могут быть нейтральными, чтобы не выделяться на общем фоне. Лучше всего отдавать предпочтение натуральным, природным тонам. Во-первых, они выглядят стильно, но при этом ненавязчиво, а во-вторых, еще долго будут в моде.Нужно искать золотую середину между красотой и практичностьюНаверняка ваши брови сейчас удивленно приподнялись, ведь гарнитуры без верхних шкафчиков только недавно стали трендом, как символ легкости, воздушности и стиля. Да, не спорим, дизайнеры активно используют этот прием в своих проектах.Но если взглянуть на ситуацию немного шире, сразу становится понятно, почему при оформлении кухни не следует действовать в угоду трендам.Дело в том, что одной из главных модных тенденций, действующих в интерьере, которая актуальна всегда и везде, – это практичность и функциональность. Именно поэтому решения, которые не отвечают этим характеристикам, очень быстро оказываются на скамье запасных.Гарнитуры без верха, где шкафчики заменяют полки, уместны в редких случаях. Чаще всего они присутствуют на больших кухнях, где нет недостатка мест для хранения. Если же использовать этот прием в маленьких комнатах, они действительно будут выглядеть визуально больше, но вопрос, куда складывать посуду, продукты и бытовую технику останется открытым.При обустройстве кухни старайтесь, в первую очередь, ориентироваться на свои личные потребности, подстраивая интерьер под себя. Шкафчики, полки, рейлинги – выбирайте то, что сделать ВАШ гарнитур практичным и удобным.Такой скандинавский интерьер выглядит безликимМногие ассоциируют скандинавский стиль с нейтральной мебелью, белыми стенами, деревянными вещами и парой ярких контрастов. На самом деле таким оформлением интерьера можно было довольствоваться лет 20 назад, а сейчас, чтобы создать настоящую сканди-квартиру, нужно приложить гораздо больше усилий.Лаконичная светлая квартира выглядит очень бюджетно и старомодно, поэтому советуем пересмотреть свои взгляды и сильнее углубиться в особенности и характеристики скандинавского стиля. Добавляйте в интерьер сложные цвета, теплые и холодные оттенки, много сценариев освещения, природные фактуры, натуральные материалы. Также следует делать упор на максимальную функциональной и эргономичность, ведь именно этим славится скандинавское направление.На открытых полках должен быть идеальный порядокСами по себе открытые полки имеют очень много плюсов. Они визуально разгружают комнату, делают пространство визуально больше и воздушнее, позволяют хранить на виду стильные вещи, которые украшают интерьер. Однако, если не поддерживать на полках порядок, они автоматически превращаются в самый худший ночной кошмар.Полки и стеллажи не должны становиться складом ненужных, хаотично подобранных безделушек, которые вы привезли из отпуска или бездумно купили на распродаже. Их содержимое должно быть тщательно продумано, чтобы каждая деталь гармонично сочеталась не только друг с другом, но и с интерьером в целом. В противном случае комната станет неопрятной и будет портить общий вид своей небрежностью.Шторы, которые складками лежат на полу, выглядят очень эстетичноПри выборе текстиля в квартиру мы обычно отдаем предпочтение базовому варианту – тюлю и плотным шторам. Или же делаем заказ в салоне текстиля, и тогда нам предлагают «роскошные» занавески с большим количеством деталей: ламбрекенами, бандо и прочим декором. И тот, и другой вариант является банальным и устаревшим решением, от которого лучше отказаться.Если вы хотите, чтобы шторы были не базовым элементом квартиры, который просто «должен быть», а стильной составляющей интерьера, тогда необходимо делать ставку на мелкие, но важные детали. Например, очень эстетично выглядят длинные гардины, которые складками лежат на полу.Хотите плотные шторы? Тогда обязательно обращайте внимание на подклад – тогда они не будут выглядеть несуразными «тряпочками». А в случае с красиво оформленным подоконником или яркими батареями, которые хочется оставить на виду, следует заменить классический тюль на французскую штору. При этом плотные портьеры оставьте по бокам, завершая композицию.Лофт в чистом виде выглядит скучно.Дизайнеры уже давно не оформляют интерьер исключительно в одном стиле, четко следуя его принципам и канонам. Чем более утрировано направление, тем старомоднее будет казаться обстановка квартира. Особенно плохо обстоят дела со стилями, которые предлагают наличие большого количества деталей (кантри, прованс) или крупных элементов, привлекающих внимание (лофт, классика, хай-тек).Чтобы интерьер выглядел актуально, используйте как основу один стиль, а в качестве декора или акцентов берите вещи из другого стиля. Так, например, отлично сочетаются сканди и лофт, минимализм и экостиль. Главное – не переборщить, иначе получится нелепая эклектика или китч, который даже вас не будет впечатлять.Оригинальная рама для зеркала станет акцентом в интерьереРаньше в каждой второй квартире можно было встретить популярные товары из ИКЕА: вазочки, наволочки, статуэтки и пр. Да, это красивые вещи, которые отлично вписываются в интерьер, но где в них уникальность? Вам действительно хочется, чтобы обстановка вашей квартиры была похожа на десятки других?Декор из масс-маркета – не про индивидуальный стиль, и все, что он может сделать – «состарить» интерьер. Поэтому лучше отдавать предпочтение дизайнерскому декору или же самодельным вещам. Также можно перекрасить знаменитый комод, заменить обивку на популярном кресле, добавить деталей растиражированному светильнику. Вариантов масса, нужно лишь захотеть.Не переборщите с винтажными деталямиКонечно, речь идет не обо всех винтажных деталях, а лишь о тех, которые подобраны бездумно. Ретро-элементы очень яркие и самодостаточные, поэтому украшать ими интерьер нужно очень осторожно, чтобы на выходе не получить «бабушкину» квартиру. Используйте их точечно, в качестве акцентов. Если это большая вещь, например, ковер или кресло, хватит и одного предмета. Маленьких деталей можно добавить чуть больше.