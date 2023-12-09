«Инструмент дьявола» и развлечение для простолюдинов: Почему скрипку считали особым инструментом

Из множества музыкальных инструментов, существующих на свете, скрипка занимает особое место. Благодаря выразительному и высокому звучанию она считается «королевой оркестра». Форма инструмента, часто сравниваемая с линиями женского тела, тембр, очень похожий на человеческий голос и «народное» происхождение породило множество легенд и преданий. Частенько в них скрипку связывают с дьяволом и наделяют скрипачей темными силами.
Старинные легенды и предания
В Европе средних веков была популярно сказание о том, что мастером, создавшим первую скрипку, был сам Сатана. Князь тьмы влюбился в прекрасную земную девушку и пытался соблазнить ее, предлагая сказочные богатства. Однако прелестница не ответила на его чувства, и тогда дьявол превратил девушку в музыкальный инструмент, чья форма так похожа на женское тело, а голос – на плач.
Шведские предания рассказывают о духе рек и озер скрипаче Стрёмкарле. Он живет под мостами и по ночам играет над водой прекрасные мелодии. По поверью, чтобы услышать его игру, надо принести на берегу в жертву черного ягненка. Музыканты, желающие добиться совершенства в своей профессии, оставляли скрипки на ночь под мостом. До сих пор в Скандинавии, чтобы похвалить музыканта, говорят, что он «играет как Стрёмкарл».
Франс Франкен Младший. Смерть, играющая на скрипке, ок. 1625
Существует много старинных сказаний о чертовых пирушках. Часто в сюжете присутствует скрипач, которого бесята заманивают на свою вечеринку, так как все дьявольские отродья очень любят игру на скрипке. Прикинувшись богатым мужиком, черт приглашал деревенского музыканта на праздник, оказавшись на котором тот понимал, что дело нечисто. Вырваться ему оттуда, если и удавалось, то с трудом. В пессимистическом варианте музыкант был вынужден вечно ублажать чертей и ведьм своей игрой.
Одно из самых популярных европейских преданий – это история о красной скрипке. Якобы скрипичный мастер добавил в лак кровь своей горячо любимой жены, после чего душа женщины вселилась в инструмент и стала мстить музыкантам, играющим на ней. По мотивам этой старинной легенды был снят фильм «Красная скрипка».
Кадр из фильма «Красная скрипка», 1998 год
Исторические личности и слухи
Существует и несколько вполне реальных историй из мира музыки, которые подпитали старинные народные предания. Одна из самых известных – это создание произведения под названием «Дьявольская соната» (или «Дьявольская трель») композитора и скрипача-виртуоза Джузеппе Тартини. Вот как об этом рассказал сам автор в своих воспоминаниях:
«Однажды, в 1713 году, мне приснилось, что я продал душу дьяволу. Все было так, как я желал — мой новый слуга был готов исполнить любое моё желание. Я дал ему свою скрипку, чтобы понять, может ли он играть. Как же я был ошеломлён, услышав такую замечательную и прекрасную сонату, исполненную с таким мастерством и искусством, которую я даже не мог представить.я разбил бы мою скрипку и навсегда распрощался с музыкой, если бы нашел возможность жить без того удовольствия, которое она мне доставляет.»
«Сон Тартини» литография Л. Буальи
Очень много сделал для популяризации связи скрипки с дьяволом знаменитый Никколо Паганини. Невероятный талант, который объясняли помощью нечистого, да и сам образ музыканта, который носил длинные волосы и имел своеобразную внешность, породили множество слухов о нем при жизни. Сам маэстро эти сплетни скорее поддерживал, так как намекал на некий секрет своего таланта, о котором он расскажет только по окончании музыкальной карьеры. Все это привело к тому, что епископ Ниццы отказался отпевать его после смерти, и прах великого музыканта был окончательно захоронен только через 56 лет.
Карикатуристы постоянно обыгрывали связь Паганини с чертом, поддерживая ходившие о нем слухи
Несут на себе печать загадочности и скрипки знаменитых мастеров. Один тот факт, что до сих пор, при всех современных технологиях создать подобные шедевры не удается, создает почву для слухов и мифов. Талант Антонио Страдивари народная молва чаще связывает с божественным началом. Якобы в детстве он получил благословение самого Господа и чудесное миро, которое при добавлении в лак придает скрипкам божественное звучание. А вот другого знаменитого создателя инструментов Джузеппе Гварнери еще при жизни обвиняли в связи с нечистым. По слухам, мастер, связанный договором с орденом иезуитов, был вынужден продавать им скрипки за бесценок. Обида и жадность привели его к сделке с дьяволом, благодаря помощи которого инструменты приобрели совершенно особые качества.
Откуда ветер дует?
И все же, почему именно скрипка стала объектом такой «чертовщины» и связалась в народном сознании с образами смерти и Сатаны? Исследователи считают, что причину нужно искать в ее происхождении. В отличие от других инструментов, известных с глубокой старины, скрипка в своем современном виде появилась только в XVI веке и долгое время была инструментом простолюдинов. Благодаря небольшим размерам ее легко было принести на праздничные гуляния, на природу или карнавал, где под музыку народ предавался земным радостям. В определенный период времени такая музыка противопоставлялась возвышенной церковной, исполняемой «а капелла» или на органе. Возможно, что само чувственное и колдовское звучание этого инструмента также стало причиной его неоднозначной репутации.
Амалия Линдегрен. Воскресный вечер в сельском доме, 1860
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