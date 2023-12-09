8 главных «провалов» на королевских свадьбах Великобритании

Забавные казусы на королевских свадьбах.
Королевская свадьба – тот ещё эксклюзив. Впрочем, как и сами представители вымирающего вида европейских монархов. Неудивительно, что каждый поход к алтарю августейших особ приковывает к себе внимание миллионов зрителей. Но даже под прицелом сотен фото- и видеокамер не всё проходит гладко.
И на королевских свадьбах случаются конфузы.
Людям нужны праздники. И королевская свадьба – один из них. Подготовкой этого глубоко публичного события занимаются сотни профессионалов. Но и это не даёт гарантии, что церемония пройдёт без сучка и задоринки. От забавных «ляпов» и мелких неприятностей в Большой День не застрахованы ни простые девушки, ни даже будущие королевы. И ниже – наглядные тому доказательства.
1. Прямо в день свадьбы у Елизаветы II сломалась тиара
Сломанная тиара.
Этикет королевского стиля – штука строгая и крайне регламентированная. К примеру, леди, причастные к монаршей семье, не могут идти под венец, собственно, без самого венца – тиары. Всё настолько серьёзно, что украшение выбирают заранее и уже под него заказывают платье. Так ко дню свадьбы ныне здравствующей Королевы с Принцем Филиппом для неё подготовили тиару Королевы Марии. Но пока утром перед церемонией парикмахер занимался причёской невесты, то случайно…сломал фамильную драгоценность. К счастью, помощники быстро сориентировались и отвезли тиару на починку. Уже через несколько часов украшение вернулось на голову Елизаветы.
В этой же тиаре выходила замуж дочь Елизаветы, Анна.
К слову, починили на славу: в этой же тиаре выходила замуж и дочь Елизаветы, Принцесса Анна. А вот что стало с горе-парикмахером, история умалчивает.
2. Принцесса Диана выходила замуж в помятом платье
Мятое платье принцессы.
Нет, изначально объёмное платье-«пирожное» (ох уж эти 80-ые!) было идеально выглаженным и накрахмаленным. Но после торжественной поездки к Собору святого Павла в тесной карете Диана шла к алтарю в откровенно мятом наряде. Что не укрылось от язвительных взглядов критиков. Ну и что, разве она стала от этого менее очаровательной?
3. Со свадебными духами Леди Ди тоже не повезло
Диана старалась подобрать платье так, чтобы скрыть пятна.
В свой Большой день Диана выбрала утонченный цветочный аромат Quelques Fleurs L’Original от дома Houbigant. Но не обошлось без конфуза: флакон был без спрея, и в попытке нанести пару капель на запястья Диана случайно вылила всё содержимое прямо на платье. И это буквально перед выходом. Оказывается, вот, почему принцесса старательно придерживала подол наряда всю церемонию – чтобы спрятать от фотографов маслянистые пятна парфюма. Зато с другими духами у Дианы сложились куда более крепкие отношения, и Принцесса не расставалась с ними до последнего дня своей жизни.
4. А потом Диана Спенсер назвала мужа чужим именем
Неловко вышло.
Прямо у алтаря, на глазах у изумленной публики и дюжины телекамер Диана назвала своего мужа не «Чарльз Филипп», а «Филипп Чарльз». Хотя Чарльз тоже не остался в долгу и напутал со своей клятвой. Диане эту оплошность быстро простили, хотя их брак с Принцем так и не стал счастливым. А подробности того инцидента навсегда остались в истории и вот этом видео на YouTube.
5. Первый поцелуй супругов Кейт и Ульяма затмила девочка с цветами
Этот поцелуй точно вошел в историю.
Кому-то свадьба в радость, но когда тебе лет 5 – жутко скучное событие. Что малышка на фото даже не пыталась скрыть. Сложно сказать, кто из персонажей выглядит очаровательней, но фотография королевского поцелуя моментально стала «вирусной». Не в последнюю очередь именно благодаря ребёнку.
6. Принц Гарри не сразу «раскрыл» Меган Маркл
Столько ткани - любой бы запутался.
Перейдём к более свежей, но не менее исторической свадьбе младшего из Виндзоров. После долгожданного «теперь можете поцеловать невесту» Принцу потребовалось несколько попыток, чтобы откинуть фату с лица Меган. Но выражение её красивого лица определённо стоило всех усилий.
7. На свадьбе Гарри и Меган всех затмил темнокожий священник
Епископ-суперзвезда Майкл Карри.
Американского епископа Майкла Карри из Чикаго на свадьбу пригласил сам Принц Гарри. И, возможно, уже дважды пожалел об этом. Речь епископа была не по-английски эмоциональной: Карри то и дело активно размахивал руками, поворачивался из стороны в сторону и повышал тон голоса, что явно пришлось не по душе Елизавете II и сэру Элтону Джону. А весь спич больше походил на проповедь и растянулся на целых 13 минут. Реакцию звёздных гостей на эмоционального епископа можно посмотреть на видео.
8. А Принц Чарльз и вовсе уснул на свадьбе сына
Очень веселая свадьба.
Что поделать, проповедь-то затянулась! Конечно, часть пользователей защищают Чарльза и считает, что принц Уэльский просто зачитался свадебными гимнами. В любом случае, фотографии получились колоритными и просто не могут не вызывать улыбку.
Главное, что все улыбались.
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