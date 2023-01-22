Как англичане продавали жен на рынке, сколько за них просили и зачем это делали

Брак и невозможность развода

Жен продавали рядом с крупно рогатым скотом.

Этой теме посвящено множество карикатур.

Продажа могла произойти и в более высоком сословии.

Как проходила сделка

Порой это было единственным способом избавиться от надоевшей жены.

Покупатель мог рассматривать товар без стеснения.

Сколько стоила бывшая жена

Французская гравюра, высмеивающая традицию англичан.

Молодая и красивая женщина могла приглянуться покупателю побогаче.

Когда женщинам надоело быть товаром