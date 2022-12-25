Неизвестные факты о любви

Сколько всего написано о всепоглощающей и всеобъемлющей любви, да и учёные не одно столетие пытаются разгадать тайну этого самого загадочного человеческого чувства. Предлагаем вам несколько интересных фактов и научных теорий о любви, которые нисколько не умаляют её поэтичности и романтики.
1. «Бабочки в животе» бывают на самом деле
Когда мы влюбляемся, нам кажется, что вокруг порхают бабочки, мы становимся окрылёнными и готовы танцевать от счастья. На самом деле виной всему гормон адреналин, который разливается по телу в ответ на так называемую реакцию «бей или беги».
2. На то, чтобы влюбиться, достаточно четырёх минут
Если мы хотим произвести на кого-то хорошее впечатление, то у нас в запасе всего 4 минуты, чтобы сделать это. Считается, что гораздо большее впечатление на потенциального партнёра производит язык тела, звук голоса и темп речи, нежели смысл сказанного.
3. Когда двое влюблённых смотрят друг другу в глаза, биение их сердец синхронизируется
Исследования показывают, что у влюблённых людей сердечные сокращения становятся синхронизированными в течение 3 минут после пристального взгляда друг другу в глаза.
4. Любовь действует на человека как кокаин
Любовь влияет на мозг так же, как и доза кокаина, вызывая аналогичное чувство эйфории. Учёные доказали, что когда человек влюблён, то его организм вырабатывает несколько химических веществ, которые усиливают деятельность 12 областей мозга, в то же время заставляя нас испытывать эйфорию.
5. Объятия действуют на организм как естественное болеутоляющее
Так называемый гормон любви окситоцин, который вырабатывают мозг, женские яичники и мужские яички во время объятий, вовлечён в процесс зарождения сильной привязанности. Доказано, что доза окситоцина ослабляет, а иногда даже избавляет от головной боли. Определённо, достойная альтернатива болеутоляющим пилюлям.
6. Даже взгляда на фото любимого человека хватает, чтобы облегчить боль
Уже давно известно, что присутствие близкого способствует улучшению самочувствия больного. А иногда хватает просто одного взгляда на фотографию любимого человека, чтобы притупить боль. Эксперимент, проведённый среди тех, кто испытывал физическую боль, показал – тем больным, кто смотрел на фотографии близких и любимых людей, а также участвовал в игре в слова, становилось гораздо легче, нежели тем, кто просто играл в игру.
7. У людей с одинаковой степенью привлекательности больше шансов сохранить свои отношения на долгие годы
Так называемый феномен «ровни» означает, что мужчина и женщина стремятся выбирать себе в партнёры того, кто является им «ровней», т.е. схож по внешним данным. Даже если один из партнёров менее привлекателен, он компенсирует это другим социально желаемым качеством.
8. Пары, которые слишком похожи друг на друга, имеют меньше шансов на долгие, крепкие отношения
Как гласит известная поговорка: противоположности притягиваются. Учёные доказали, что отчасти это верно. Слишком похожие друг на друга или слишком разные партнеры, как правило, расстаются. Конечно, в чём-то любящие люди должны быть похожи, однако в то же время существуют вещи, которым мы должны учиться друг у друга.
9. «Разбитое сердце» – это не просто метафора
Получены доказательства того, что такие стрессовые события, как расставание, развод, потеря любимого человека, предательство или даже нахождение от любимого на расстоянии могут стать причиной болей в области сердца. Данное состояние получило название «Синдром разбитого сердца». Глубокие эмоциональные переживания приводят в действие определённые химические соединения мозга, которые значительно ослабляют работу сердца, что приводит к сильным болям в груди и затруднённому дыханию. Данным заболеванием чаще страдают женщины, а врачи зачастую путают его с сердечным приступом.
10. Романтическая любовь в конечном итоге заканчивается. Но за ней наступает любовь совершенная
Считается, что любовь с годами ослабевает. Учёные подсчитали, что романтическая любовь, которая неразрывно связана с чувством эйфории, зависимости и бабочками в животе, длится всего год. После года отношений начинается так называемая стадия «совершенной любви». Такой переход, по мнению учёных, связан с повышением уровня нейротрофинов белка у недавно образовавшихся пар.
11. Симптомы влюблённости схожи с симптомами обсессивно-компульсивного расстройства
Исследования показывают, что люди на стадии зарождения отношений имеют более низкий уровень серотонина, который связан с чувством счастья и благополучия и более высокий уровень кортизола, связанный со стрессом. Похожий химический состав гормонов наблюдается у людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством. Это объясняет характерное для влюблённых поведение и присутствие навязчивых мыслей об объекте влюблённости. Эта теория также работает наоборот – люди с более низким уровнем серотонина влюбляются и вступают в сексуальные отношения быстрее, чем другие.
12. Мысли о любви и сексе влияют на творчество и конкретное мышление
Психологи выяснили, что любое напоминание об объекте обожания влияет на абстрактное и творческое мышление, т.к. это связано с такими отвлечёнными аспектами любви, как долгосрочные отношения, сильная привязанность, обязательства и близость. А напоминание о сексе запускает работу конкретного мышления, заставляя человека фокусироваться на сиюминутных деталях, нежели на долгосрочных планах и задачах.
13. Преданность + страсть + интимность = совершенная любовь
Согласно трёхкомпонентной теории любви психолога Роберта Стернберга существует конкретная формула разных видов любви. Стернберг называет несколько видов любви, формулы которых состоят из чередования 3 базовых компонентов: романтическая любовь = страсть + интимность, дружеская любовь = интимность + преданность, придуманная любовь = страсть + преданность. Конечно, самой сильной из всех является совершенная любовь, которая состоит сразу из 3-х компонентов.
14. Для долгосрочных отношений важнее привлекательные черты лица, а не хорошо сложенное тело
Доказано: когда человек ищет ничем необременительных отношений и хочет закрутить лёгкую интрижку, то он в первую очередь обращает внимание на тело потенциального партнёра. И наоборот: для тех, кто ищет серьёзных отношений, важную роль играет привлекательность черт лица.
15. Держась с любимыми за руки, мы снимаем стресс
Те пары, которые связаны крепкими и гармоничными отношениями, могут с большим успехом успокаивать друг друга в стрессовых ситуациях и даже облегчить физические страдания, просто держась за руки.
16. Выражая благодарность любимым, мы сами становимся счастливее
Психологи доказали, что когда мы говорим приятные вещи людям, которые действительно нам небезразличны, когда мы искренне их благодарим за что-то, то становимся намного счастливее сами.
17. Когда нам кто-то нравится, наши зрачки расширяются, что делает нас более привлекательными
Ещё в 1870-х годах Дарвин выдвинул предположение о том, что зрачки могут расширяться, когда человек видит объект интереса или проявляет повышенное внимание к кому или чему-либо. И это на самом деле правда – даже когда мы смотрим видео или на фотографию с любимым, наши зрачки становятся шире, а сами мы становимся привлекательней.
18. Глядя незнакомцу в глаза, можно влюбиться
Говорят, что глаза – это зеркало души. И неудивительно, что простого взгляда в них хватает, чтобы влюбиться раз и навсегда, даже в того, о ком мы ничего не знаем. Учёными было доказано, что организм человека, который смотрит на объект симпатии, вырабатывает химическое вещество под названием фенилэтиламин, ответственное за «безумную любовь». По действию оно похоже на кокаин, поэтому заставляет чувствовать возбуждение, эйфорию и сексуальное желание.
19. Моногамные отношения бывают не только у людей, но и у животных
Человек не единственный в животном мире, кто может хранить верность. Волки, лебеди, гиббоны, чёрные грифы, альбатросы, термиты и многие другие животные находят себе пару на всю жизнь.
20. Любовь – единственное, что имеет значение
Исследование, проводимое группой гарвардских учёных на протяжении целых 76 лет, доказало, что на самом деле любовь – это всё, что имеет значение в жизни. Жизненный опыт участников эксперимента показал, что счастье и чувство удовлетворения вращаются вокруг одного чувства – любви или поисков этой самой любви.
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