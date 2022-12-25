Неизвестные факты о любви

Сколько всего написано о всепоглощающей и всеобъемлющей любви, да и учёные не одно столетие пытаются разгадать тайну этого самого загадочного человеческого чувства. Предлагаем вам несколько интересных фактов и научных теорий о любви, которые нисколько не умаляют её поэтичности и романтики.



1. «Бабочки в животе» бывают на самом деле

2. На то, чтобы влюбиться, достаточно четырёх минут

3. Когда двое влюблённых смотрят друг другу в глаза, биение их сердец синхронизируется

4. Любовь действует на человека как кокаин

5. Объятия действуют на организм как естественное болеутоляющее

6. Даже взгляда на фото любимого человека хватает, чтобы облегчить боль

7. У людей с одинаковой степенью привлекательности больше шансов сохранить свои отношения на долгие годы

8. Пары, которые слишком похожи друг на друга, имеют меньше шансов на долгие, крепкие отношения

9. «Разбитое сердце» – это не просто метафора

10. Романтическая любовь в конечном итоге заканчивается. Но за ней наступает любовь совершенная

11. Симптомы влюблённости схожи с симптомами обсессивно-компульсивного расстройства

12. Мысли о любви и сексе влияют на творчество и конкретное мышление

13. Преданность + страсть + интимность = совершенная любовь

14. Для долгосрочных отношений важнее привлекательные черты лица, а не хорошо сложенное тело

15. Держась с любимыми за руки, мы снимаем стресс

16. Выражая благодарность любимым, мы сами становимся счастливее

17. Когда нам кто-то нравится, наши зрачки расширяются, что делает нас более привлекательными

18. Глядя незнакомцу в глаза, можно влюбиться

19. Моногамные отношения бывают не только у людей, но и у животных

20. Любовь – единственное, что имеет значение