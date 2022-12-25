Супероружие нацистов, которое могло изменить историю

После окончания Второй мировой войны, когда было обнаружено множество секретных лабораторий и испытательных полигонов Третьего Рейха, мир был потрясен тем, в каких только направлениях не велась разработка смертельных орудий у нацисткой Германии.



Было раскрыто множество проектов супероружия, как безумных и фантастичных, как будто они вышли из фильмов, посвященных Индиане Джонсу, так и вполне реальных и почти реализованных. Некоторые из них были настолько невероятны, что возникал вопрос, почему правительство Германии вообще тратило на них деньги и время. Но, несмотря ни на что, эти безумные проекты и сейчас достойны внимания, благодаря размаху, с которым в националистической Германии делалось абсолютно все.









V-1 Reichenberg

Зенитный гранатомет (Fliegerfaust)

Ракеты А9/А10 – Фау-3

Звуковая пушка

Heinkel He 162

Schwerer Gustav (Толстый Густав)

Panzer VIII Maus

Horten Ho 229

Кривоствольное оружие

Солнечная пушка