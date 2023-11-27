Что такое «Голливудская бухгалтерия», и каков был бюджет известных фильмов

Индустрия кино на сегодняшний день является невероятно прибыльным бизнесом. В случае успеха фильм может окупить затраты в несколько сотен раз. Но, с другой стороны, неожиданные случайности или просчеты создателей иногда приводят и к кассовым провалам. Причем это не всегда означает, что фильм плох или что он действительно не принес доход. Современный термин «Голливудская бухгалтерия» - довольно запутанный вопрос. В этом обзоре – рассказ о том, на что создатели фильмов тратят миллионы долларов, и как они окупаются.
Чтобы получить – отдай
Этот мудрый принцип очень важен для индустрии грез. Кинематограф - затратное производство, и чтобы создать что-то стоящее, обычно нужно сначала выложить круглую сумму. Фильмы, на производство которых ушло меньше 1,5 миллионов долларов, считаются сегодня малобюджетными. Средний бюджет составляет около 50 миллионов, а верхняя граница может достигать нескольких сотен миллионов долларов. 10-20 лет назад лидерами по затратам были фильмы «Титаник», «Аватар» и «Пираты Карибского моря: На краю света» с бюджетами в 200-300 миллионов. Сегодня эти суммы превышены уже почти в два раза. На создание новых «Мстителей» 2018 года потрачено около 400 миллионов долларов. Встает разумный вопрос: куда уходят деньги, сравнимые с годовым бюджетом небольшой страны?
Съемка массовых сцен – одна из затратных статей кинематографа
Больше половины расходов на фильм обычно связано с оплатой работы актеров и остальных участников съемочного процесса. Причем из этой суммы львиную долю обычно получают режиссер и несколько крупных звезд, а остальное делится между артистами более мелкого пошиба и другими работниками. Эти суммы огромны, так как в создании картины сегодня участвуют множество людей. Обычно «бригада» одной ленты состоит из нескольких тысяч специалистов, и многие из них тоже являются звездами в своем деле.
Также дорого – до 15% от расходов может стоить сценарий или права на экранизацию. Кстати, наиболее затратными на сегодняшний день являются фильмы в жанре фэнтези, и это неудивительно – ведь на создание совершенно нового мира приходится потратить много денег и гораздо больше семи дней.
Надо уметь считать!
Однако, если поковыряться в гигантских бюджетах с пристрастием, можно обнаружить странные факты. Их совокупность сегодня даже получила особое название – «Голливудская бухгалтерия». Например, иногда обнаруживается, что космические суммы во время съемок уходят на обеспечение работников студии… кофе и пончиками, или расходы на рекламу фильма превышают все мыслимые приделы. В таком случае, скорее всего, создатели кинематографического шедевра пытаются заранее уйти от ожидающих их сверхприбылей. Кому они нужны (ну, во всяком случае на бумаге), если от них потом будут рассчитываться налоги или дополнительный процент зарплат? Самый громкий скандал по этому поводу разразился в конце 90-х в связи с фильм «Форрест Гамп». Лента, согласно представленной документации, получилась убыточной. И люди, которые по договору должны были получить доход от чистой прибыли, остались крайне недовольны. Так, автору романа Уинстону Груму выплатили за экранизацию всего лишь 250 тысяч долларов (для сравнения, гонорар режиссера Роберта Земекиса превысил 40 миллионов). Этот скандал перерос в долгие судебные процессы и показал, что намного выгоднее получать процент с суммы проката, но требовать такие условия для себя могут лишь крупные звезды кинематографа.
В разные годы в подобных махинациях были заподозрены создатели многие известнейших лент: «Возвращение джедая» (1983), «Поездка в Америку» (1988), «Человек-паук» (2002), «Властелин колец» и «Хоббит», «Гарри Поттер и Орден Феникса» - все эти картины почему-то оказались убыточными, несмотря на огромную популярность.
«Цыплят по осени считают»
Многомиллионные бюджеты фильмов тратятся не зря, ведь в случае успеха прибыль может составить десятки миллиардов! Вопрос доходов тоже достаточно запутан. Точный доход от фильма подсчитать достаточно сложно, так как он связана не только с прокатом, но и с продажей ленты на различных носителях (сегодня сюда добавляется еще доход от легального просмотра через интернет), продажа сопутствующих товаров и права на телевещание также добавляют в общую копилку, и немало. Так, например, «Король лев» от проката и продаж принес «всего» 2 миллиарда долларов, за билеты на одноименный мюзикл удалось выручить дополнительно 6 миллиардов, да еще три – от продажи товаров с изображениями героев мультфильма.
Создатели мультфильма «Король лев» заработали несколько миллиардов долларов только на товарах с изображениями героев
Тем не менее, самым важным показателем прибыли обычно считают доход от проката фильма, и особенно – от первых недель показа, так как эта цифра обычно быстро показывает, понравился ли шедевр зрителям. Лидерами кинопроката на сегодняшний день все еще остаются «Аватар» и «Титаник», собравшие по всему миру примерно 2,8 и 2,2 миллиарда, соответственно. Однако, если учесть инфляцию, то оказывается, что ни один из современных фильмов не может побить рекорд 1939 года. Фильм «Унесенные ветром» собрал, в пересчете, на современные деньги, 3,7 миллиарда долларов. Именно он может поэтому считаться «самым кассовым фильмом» всех времен.
Настоящие провалы
Бывают в кинематографической индустрии и неудачи. Одной из последних стал, например, фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Пока лента лишь незначительно превысила свой бюджет (300 миллионов долларов), а для данного релиза это сопоставимо с провалом. Ожидалось от фильма намного больше.
Кстати, в этом вопросе никто не застрахован от неудач. Звездные имена вовсе не являются гарантией того, что фильм станет популярным. Так, например, фильм «Грайндхаус» снимали Квентин Тарантино и Роберт Родригес. Уже это одно должно было обеспечить ему успех, однако при бюджете в 67 миллионов долларов фильм окупился меньше чем наполовину. Такой «звездопад» очень удивил поклонников знаменитых режиссеров.
Считается, однако, что кассовый провал вовсе не означает, что фильм действительно слабый. Случается, что он просто вышел не в свое время. Показательным примером тут может служить самая первая экономическая катастрофа в истории кинематографа. Немой фильм Дэвида Гриффита «Нетерпимость», вышедший на экраны в 1016 году, так и не окупил вложенные в него 2 миллиона долларов. Однако он до сих пор считается шедевром американского кинематографа и входит в сотню лучших картин XX века (по версии AFI).
В российском кинематографе одним из самых громких экономических провалов до сих пор остается «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Причем нельзя сказать, что фильм не понравился зрителям. Он даже входит в десятку самых кассовых отечественных лент, однако бюджет около 30 миллионов долларов, небольшой по голливудским меркам, оказался для нашего проката неподъемным.
Один из лидеров отечественного кинопроката – фильм «Обитаемый остров»
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