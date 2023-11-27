Конструктор для взрослых, или Как самому можно было собрать настоящий спорткар, получив его по почте

Мечты сбываются.

Идея создания таких машин появилась очень давно.

Кит-кары прошли долгую историю.

Теоретически так можно с любой машиной сделать.

Это почти, как конструктор для детей.

Только чуть-чуть сложнее.

Иногда выходят вот такие курьезные модели .