Конструктор для взрослых, или Как самому можно было собрать настоящий спорткар, получив его по почте

Мечты сбываются.
Есть что-то действительно прекрасное в спортивных автомобилях. Будет трудно найти человека, который не хотел бы себе такой. Первая и главная проблема же заключается в том, что позволить себе спорткар может далеко не каждый. Но у этой проблемы есть одно интересное решение и называется оно - кит-кар.
Идея создания таких машин появилась очень давно.
Идея о том, чтобы переложить сборку автомобильных узлов с заводов на плечи простых водителей далеко не нова. Первым эту идею озвучил британский изобретатель Томас Хайлер-Уайт. В 1912 году в Нью-Йорке появилась компания Lad's Car, которая стала предлагать свои сборные авто за 140-160 долларов (3 500-4 000 долларов в пересчете на сегодняшний курс). Выпускали первые кит-кары всего два года, а потом дело забросили и забыли об этой идее на долгие годы.
Кит-кары прошли долгую историю.
Новый виток в развитии кит-каров произошел уже в 50-е годы XX столетия, когда объем производства машин стал таким, что люди могли позволить себе менять авто до его износа. Тогда стали появляться мастерские, которые превращали в кит-кары обычные автомобили в сносном состоянии, попавшие на свалку из-за прихоти бывшего хозяина. Особой популярностью кит-кары стали пользоваться в Великобритании 70-х годов из-за высоких налогов на покупку машины. Кит-кар позволял обойти закон, так как рассматривался, как набор запчастей. Этим тут же стали пользоваться многие автопроизводители.
Теоретически так можно с любой машиной сделать.
Одним из самых популярных доноров для создания кит-каров был Volkswagen Beetle. Сборные автомобили на его базе продавались и в странах Европы, и в странах Америки. Выбор на «Жука» пал не просто так. У машины был очень легкий кузов, кроме того, он достаточно легко отсоединялся от шасси. Впрочем, делали кит-кары и на куда более редкие и престижные авто. Такие красавцы как Lotus Elan и AC Cobra тоже не стали исключением.
Это почти, как конструктор для детей.
Единственное «но» заключалось в том, что создатели кит-каров частично изменяли кузов своего детища. Ведь на кузова оригинальных моделей распространялись авторские права, доступа к которым создатели машин-конструкторов чаще всего, конечно же, не имели. Фанату автомобилей такие «допущения» будут реально резать глаз, поэтому изначально многие кит-кары делались для людей совершенно неискушенных в подобных вопросах.
Только чуть-чуть сложнее.
Нередко производители кит-каров взваливали на себя непосильную задачу - воссоздание на базе малолитражного авто какой-нибудь суперкар. Благодаря этому получались откровенно курьезные модели. Впрочем, сегодня это уже интереснейшие коллекционные модели, за которые ценители готовы выложить кругленькую сумму.
Иногда выходят вот такие курьезные модели.
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