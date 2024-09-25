Как быстро удалить пятно от красного вина на мягкой мебели

Ситуации, когда гости проливают вино на мягкую мебель, бывают в каждой семье, когда друзья и родственники собирается на очередное торжество.







В результате мне после праздника предстоит не только полная уборка квартиры, но и очистка мягкой мебели. Но, поскольку я знаю очень быстрый способ избавления от пятен красного вина, то справляюсь с этой проблемой за считанные секунды.

Что нужно для выведения пятна

Как удалить пятно

Сегодня буду чистить банкетку. Все необходимые ингредиенты всегда храню дома. Кроме того, я сразу делаю небольшую порцию раствора, переливаю в пустой флакончик из стекла и плотно закрываю сначала пластиковой крышечкой, затем пластмассовой.В случае возникновения пятна я сразу достаю раствор и «спасаю» свою мебель.Аммиак 10%.Перекись водорода.Ватные диски.Несколько капель лимона.Смешиваю раствор аммиака и перекиси водорода в соотношении 2:1 в стеклянной таре.Хорошо взбалтываю, смачиваю ватный диск раствором и аккуратно тру пятно.Чтобы не было запаха аммиака, протираю место чистки после окончания работы водой с несколькими каплями лимона. Отставляю банкетку в сторону, чтобы ткань просохла. Таким способом можно чистить любую мягкую мебель с синтетической поверхностью.Не смешивайте раствор сразу в больших количествах, если вам нечасто приходится заниматься выведением винных пятен.