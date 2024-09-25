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Как быстро удалить пятно от красного вина на мягкой мебели

Ситуации, когда гости проливают вино на мягкую мебель, бывают в каждой семье, когда друзья и родственники собирается на очередное торжество.

Как быстро удалить пятна от красного вина на мягкой мебели

В результате мне после праздника предстоит не только полная уборка квартиры, но и очистка мягкой мебели. Но, поскольку я знаю очень быстрый способ избавления от пятен красного вина, то справляюсь с этой проблемой за считанные секунды.


Сегодня буду чистить банкетку. Все необходимые ингредиенты всегда храню дома. Кроме того, я сразу делаю небольшую порцию раствора, переливаю в пустой флакончик из стекла и плотно закрываю сначала пластиковой крышечкой, затем пластмассовой.
В случае возникновения пятна я сразу достаю раствор и «спасаю» свою мебель.

Как быстро удалить пятна от красного вина на мягкой мебели

Что нужно для выведения пятна


Аммиак 10%.

Перекись водорода.

Ватные диски.

Несколько капель лимона.Как быстро удалить пятна от красного вина на мягкой мебели

Как удалить пятно


Смешиваю раствор аммиака и перекиси водорода в соотношении 2:1 в стеклянной таре.

Как быстро удалить пятна от красного вина на мягкой мебели
Хорошо взбалтываю, смачиваю ватный диск раствором и аккуратно тру пятно.


Как быстро удалить пятна от красного вина на мягкой мебелиКак быстро удалить пятна от красного вина на мягкой мебели

Чтобы не было запаха аммиака, протираю место чистки после окончания работы водой с несколькими каплями лимона. Отставляю банкетку в сторону, чтобы ткань просохла. Таким способом можно чистить любую мягкую мебель с синтетической поверхностью.

Как быстро удалить пятна от красного вина на мягкой мебели

Важно! Не смешивайте раствор сразу в больших количествах, если вам нечасто приходится заниматься выведением винных пятен.
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