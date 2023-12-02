Черно-белые лошадки: зачем на самом деле зебре нужны полоски

Долгое время ученые считали, что полосатая раскраска нужна зебре не то для отведения лишнего тепла и охлаждения организма в условиях жаркой саванны, не то для маскировки от хищных соседей вроде львов. Однако, еще несколько лет назад американские и японские исследователи смогли доказать, что раскраска зебры – это действительно камуфляж, вот только предназначен он для защиты совсем не от здоровенных 300-килограмовых кошек.
Уже рябит в глазах? |Фото: blogspot.com.
Долгое время считалось, что естественный камуфляж зебры работает следующим образом: хищник смотрит на стадо, замечает животных, однако не может выбрать конкретную зебру в качестве цели из-за того, что картинка травоядных в глазах 300-килограмового кота расплывается… Это якобы вынуждает львов вбегать непосредственно в стадо парнокопытных. Эту версию еще в 2015 году поставили под сомнение американские и японские научные коллективы.
Лучшее средство от льва - быстрые ноги. |Фото: livejournal.com.
Ученые задались вопросом: зачем нужен сомнительный камуфляж, если не защищает от нападения льва в принципе. Зебра не способна отбиться от подобного хищника, только убежать. В ее интересах было бы не сокращать дистанцию с огромным котом, а наоборот поддерживать ее. Если полоски не сбивают хищника с толку окончательно, и львы все равно нападают на стада, то быть может камуфляж в действительности существует не для защиты от них?
В Африке есть одна страшная традиционная проблема... |Фото: rel-tour.com.
Так вот дело в том, что зебры получили от эволюции свою необычную расцветку в качестве защиты от мух, оводов и слепней… Читатель спросит: неужели какая-то жалкая мушка может быть опаснее льва для популяции травоядных? Абсолютно да, может! И еще как. Особенно, если речь идет об Африке, где обитают такие «замечательные» существа, как «Glossina», известная широкому читателю под названием «Цеце» (что в переводе с местного языка тсвана всего лишь означает «муха»).
И проблему эту зовут - цеце. Так вот на зебру она не садится. |Фото: grizun-off.ru.
Муха Цеце разносит кровяных паразитов трипаносомы и способствует заражению людей и животных сонной болезнью. Нашествие роя кровососущих Цеце в Африке регулярно становится причиной падения скота. Не садятся мухи только на зебр из-за их естественного камуфляжа. Раскраска зебры привлекает к себе мух, поэтому над стадами нередко можно увидеть буквально роящихся насекомых! Вот только глаза 6-лапых существ не способны адекватно оценить расстояние до черно-белого объекта и приземлиться на его поверхность, в том числе на зебру. Поэтому цеце некоторое время бесполезно кружат на полосатыми травоядными. Рано или поздно мухи или умирают от потери сил, или улетают прочь, потеряв интерес.
А это обязательно, хозяин? Мы под Ростовом, а не в Африке. ¦Фото: grizun-off.ru.
Полосатый камуфляж сбивает с толку «навигационную систему» не только у мух цеце, но и у любых других кровососущих летунов. Поэтому в последние годы в сельском хозяйстве начали входить в моду натуральные раскраски в полоску для крупного рогатого скота и лошадей, а также тканные попоны с черными и белыми полосками.
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