Черно-белые лошадки: зачем на самом деле зебре нужны полоски

Уже рябит в глазах? |Фото: blogspot.com.

Лучшее средство от льва - быстрые ноги. |Фото: livejournal.com.

В Африке есть одна страшная традиционная проблема... |Фото: rel-tour.com.

И проблему эту зовут - цеце. Так вот на зебру она не садится. |Фото: grizun-off.ru.

А это обязательно, хозяин? Мы под Ростовом, а не в Африке. ¦Фото: grizun-off.ru.