Как приготовить не только классический глинтвейн: 5 оригинальных рецептов согревающего напитка

А вы знали о том, что глинтвейн возник во втором веке и был создан римлянами? Они нагревали вино, свято веря в то, что горячий алкоголь поможет не только согреться во время суровых зим, а и укрепит иммунитет. Поскольку римляне завоевали большую часть Европы в течение следующего столетия, их любовь к глинтвейну распространилась по всей империи и регионам, с которыми они торговали, а также за её пределами.
Напиток, покоривший сердца по всему миру. \ Фото: heartfultable.com.
Поскольку популярность глювайна продолжала расти на протяжении всего средневековья, европейцы, продолжая экспериментировать, смешивали специи с подогретым вином. Они также добавляли травы и цветы в качестве натуральных подсластителей, тем самым усиливая вкус напитка.
Со временем в большей части Европы увлечение глинтвейном стало идти на спад, за исключением Швеции, где популярность данного напитка наоборот возросла. Clairet (рейнское вино, сахар, мёд и специи) и Lutendrank (ароматные специи с молоком и вином) были лишь двумя вариациями, которые прославили шведскую монархию в последующие столетия.
Ароматный и согревающий глинтвейн. \ Фото: waxingkara.com.
Со временем появилось больше альтернатив, и в книгах рецептов стало использоваться собирательное название glögg, впервые упомянутое в 1609 году. Следующая крупная адаптация произошла в 1800-х годах, когда глёг с коньяком также начал приобретать популярность.
Большой поворотный момент наступил в 1890-х годах, когда глёг стал ассоциироваться с Рождеством. У каждого виноторговца по всей стране был свой уникальный рецепт, которым он мог поделиться. Со временем эти уникальные бутылки (большинство с изображением Санта–Клауса) распространились по всей остальной Европе, представив давно забытый глинтвейн в новом праздничном свете.
Рождественский напиток. \ Фото: res.cloudinary.com.
В течение следующих десятилетий глинтвейн в очередной раз обрёл невероятную популярность, и страны по всему миру стали создавать свои собственные уникальные купажи, вариации которых включают в себя от красных и белых вин до смесей сангрии, от вермута до портвейна (в зависимости от регионов). Несмотря ни на что, на сегодняшний день глинтвейн всё также продолжает оставаться рождественской традицией, нарушать которую не решается никто в мире.
1. Классический вариант
Классический глинтвейн. \ Фото: telegraph.co.uk.
Что уж говорить, а старая добрая классика бессмертна во все времена, даже если речь идёт о глинтвейне.
Ингредиенты:
• Вино сухое красное – 1 бутылка (литровая);
• Корица – 2 крупные палочки;
• Гвоздика – 5-6 шт;
• Орех мускатный молотый – 1-2 щепотки;
• Имбирный корень – 2-3 см;
• Перец душистый – 3-4 горошины;
• Апельсины среднего размера – 2 шт;
• Мёд – по вкусу.
Для согрева и для хорошего настроения. \ Фото: taste.b-cdn.net.
Способ приготовления:
• Апельсины вымыть;
• Аккуратно снять цедру;
• Положить в кастрюлю и сверху выдавить сок;
• Добавить мускатный орех, душистый перец, палочки корицы, гвоздику и имбирный корень;
• Варить на медленном огне пять-шесть минут;
• Затем добавить вино, смешанное с мёдом;
• Хорошенько перемешать;
• Проварить пару минут (НЕ доводя до кипения!);
• После накрыть крышкой и оставить на полчаса-сорок минут;
• Затем слегка подогреть и разлить по высоким тёплым стаканам.
2. С розовым вином и вареньем
Глинтвейн с розовым вином. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Данный рецепт глинтвейна радует не только восхитительным ароматом, а и ярким насыщенным вкусом с мягким послевкусием на кончике языка.
Ингредиенты:
• Вино сухое розовое – 1 бутылка (литровая);
• Варенье любое – по вкусу;
• Анис – 3-4 звёздочки;
• Грейпфруты среднего размера – 2 шт;
• Мёд – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу.
Наслаждайтесь каждым глотком. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Цитрусовые вымыть;
• Аккуратно снять цедру;
• Выложить в кастрюлю;
• Сверху выдавить сок;
• Добавить варенье, анис, корицу;
• Перемешать;
• Варить пять-шесть минут на очень маленьком огне;
• После добавить мёд, смешанный с вином;
• Варить не более пяти минут, постоянно помешивая и не доводя до кипения;
• Дать напитку настояться десять-пятнадцать минут;
• После разлить по высоким стаканам и подать к столу.
3. С цукатами и ромом
Глинтвейн с ромом. \ Фото: fooddoodles.com.
Если экспериментировать с приготовлением глинтвейна, то ром и цукаты станут подходящим вариантом.
Ингредиенты:
• Сухое красное вино – 1 литровая бутылка;
• Ром – 1 стакан;
• Мёд – по вкусу;
• Апельсины среднего размера – 2 шт;
• Гвоздика – 5-6 шт;
• Перец душистый – 4-5 горошины;
• Имбирный корень – 1-2 см;
• Корица – 2-3 палочки;
• Цукаты – опционально.
Напиток для хорошего настроения. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Апельсины вымыть;
• Снять цедру;
• Выложить в сотейник с толстым дном;
• Сверху выдавить сок;
• Добавить палочки корицы, имбирный корень, душистый перец, гвоздику, цукаты;
• Проварить три-четыре минуты на слабом огне;
• После добавить вино, смешанное с мёдом;
• Варить на медленном огне пять-шесть минут;
• Затем влить ром;
• Перемешать и проварить тридцать секунд;
• Снять с огня;
• Дать настояться полчаса-сорок минут;
• Затем подогреть до нужной температуры и разлить по стаканам.
4. С яблочным соком и ромом
Яблочно-ромовый глинтвейн. \ Фото: blogspot.com.
Для согрева и для души, тонкий яблочный аромат и пряные специи – то, что сделает праздничный вечер незабываемым.
Ингредиенты:
• Сок яблочный – 0,5 л;
• Ром тёмный – 0,5 стакана;
• Бадьян – 2-3 шт;
• Корень имбирный – 2-3 ст;
• Корица – 1-2 палочки;
• Мёд – по вкусу.
Глинтвейн с яблочным соком и ромом. \ Фото: winemag.com.
Способ приготовления:
• Имбирный корень очистить;
• Нарезать тонкими слайсами или натереть на крупной тёрке;
• Выложить в банку или заварник;
• Добавить корицу и бадьян;
• Залить кипятком (примерно один стакан);
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• После перелить в сотейник с толстым дном;
• Добавить мёд, смешанный с яблочным соком;
• Варить на медленном огне пять-шесть минут;
• Затем добавить ром;
• Проварить тридцать секунд на маленьком огне;
• Дать напитку настояться около пятнадцати минут;
• Перед подачей при необходимости подогреть.
5. С вишнёвым соком
Вишнёвый глинтвейн. \ Фото: cdn.loveandlemons.com.
А ещё вкуснее напиток получится, если добавить в него не только корицу с цитрусами, но кисло-сладкие вишни.
Ингредиенты:
• Вино красное сухое – 1 литровая бутылка;
• Сок вишнёвый или нектар – 0,5 л;
• Корица – 1-2 палочки;
• Ягоды вишни без косточки – 1 горсть;
• Лимон небольшой – 1 шт;
• Апельсин небольшой – 1 шт;
• Гвоздика – 2-3 шт;
• Мёд – по вкусу.
Глинтвейн с вишнёвым соком.
Способ приготовления:
• Цитрусовые вымыть;
• Снять цедру;
• Выложить в сотейник с толстым дном;
• Выдавить апельсиновый и лимонный сок;
• Добавить корицу с гвоздикой и вишнёвые ягоды;
• Варить пять-семь минут на слабом огне;
• Затем добавить вишнёвый сок или нектар;
• Проварить пару минут;
• После влить вино, смешанное с мёдом;
• Готовить на небольшом огне около пяти минут;
• Дать глинтвейну настояться примерно час;
• Перед подачей подогреть и разлить по стаканам.
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