Как выглядят самые древние в мире айсберги

Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, — одни из прекраснейших творений природы. Каждый год сотни тысяч айсбергов откалываются от ледников и соскальзывают в море рядом с Северным и Южным полюсами. На поверхности воды можно увидеть только 10% от общего объема айсберга, а все остальное скрывается под водой. Некоторые из айсбергов, сформированных из комьев снега, плавают уже более 30 тысяч лет.



Исследователь ледников Роберт Гилмор, который каждый год бывает в Антарктиде в экспедициях для организации Polar Latitudes, говорит: «Они тают невероятно медленно. И медленно передвигаются, максимум — два узла в зависимости от течения. Айсберги сильно различаются внешне. Более темные прожилки на некоторых из них могут появляться, когда ледяная вода проникает в полости и снова замерзает. Голубоватые айсберги старше и компактнее, поэтому они не преломляют свет и получается своего рода оптическая иллюзия».













Айсберги тают летней ночью в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун в Исландии, отражаясь в воде под пасмурным небом.







Этот айсберг был снят фотографом Ральфом Клевенджером в Антарктиде.







Штормы изваяли причудливую скульптуру из этого айсберга у берегов Гренландии.







Колония пингвинов в море Скота превратила этот древний айсберг в парк развлечений.







Ледник Перито-Морено в Аргентине.



















Фотограф Алекс Корнелл запечатлел этот накренившийся айсберг у берегов Антарктиды. Такой эффект бывает из-за внутреннего дисбаланса в айсберге.







Пингвины на айсберге в море Уэдделла.







Плосковершинный айсберг, который разваливается.











Крупные айсберги содержат много наносов и минералов, принесенных ветром, которые выглядят как слои, когда они перекатываются.







Айсберг у берегов Исфьорда, Илулиссат, Гренландия.







Выступающий айсберг и его внушительная часть, видная через прозрачную холодную воду.







Когда вышло солнце, появилась красивая дымка у берегов ледника Сермек-Куяллек, самого плодовитого на айсберги в Северном полушарии.







Айсберг на глади Йёкюльсаурлоуна.







Айсберг во Внутреннем проливе на Аляске.







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