10 вдохновляющих цитат для личностного роста

Мудрые мысли, обличённые в лаконичные фразы, могут легко вдохновить вас на новые свершения. Они призывают учиться, развиваться и становиться лучше.
1. «Именно там, где мы не можем изменить ситуацию, мы призваны измениться сами» – Виктор Франкл, автор книги «Человек в поисках смысла»
Не всегда можно повлиять на действия другого человека. Нельзя изменить людей, вещи или ситуации в соответствии с нашими пожеланиями. Так что, при встрече с неразрешимой проблемой, стоит отступить на шаг и посмотреть на себя со стороны, потому что это единственное, что мы можем изменить.
2. «Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в этом мире» – Махатма Ганди
Это мощный призыв взять на себя полную ответственность за собственную жизнь. Практикуйте то, что вы проповедуете. Ганди говорил, что мы должны сами активно создавать те изменения, которые хотим видеть в мире. Сначала обязаны измениться мы, а не кто-то другой или что-то другое. Жалобы и критика с безопасного расстояния – этого не достаточно. Нам необходимо нести ответственность за себя и свою окружающую среду.
3. «Тот, у кого есть зачем жить, может выдержать почти любое как» – Фридрих Ницше
Когда вы найдёте свою истинную жизненную цель, то сможете преодолеть практически любые трудности, с которыми столкнётесь. Другими словами, если вы узнаете, для чего живёте, то преодолеете всё более сложные препятствия с меньшим сопротивлением, осознавая важность достижения конечного результата.
4. «В нашей борьбе за свободу, правда – это единственное оружие, которое у нас есть» – Далай-лама
Чтобы расти как личность, и быть по-настоящему свободным, нужно сохранять верность себе. Когда вы спросите себя, действительно ли недавно принятые решения, текущие рабочие ситуации или будущие долгосрочные намерения соответствуют тому, чего вы хотите от жизни, постарайтесь отключить рационализм. Услышьте свои первые инстинктивные ответы. Правда бывает неприятна, но чтобы двигаться вперёд, необходимо её признать.
5. «Через двадцать лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому поднимайте якоря. Плывите прочь из безопасной гавани. Ловите попутный ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте. Познавайте» – Марк Твен
Марк Твен призывает нас активно и смело идти к тому, что лежит впереди. Использовать возможности, которые бросает неизвестность. Мы часто боимся что-то сделать, не зная конечного результата, и выбираем привычное, «может быть, в другой раз». Решайтесь и посмотрите, куда это вас приведёт.
6. «Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал ничего нового» – Альберт Эйнштейн
Эйнштейн советует проявлять мужество и пробовать что-то новое.
Совершать ошибки абсолютно необходимо, чтобы чему-нибудь научиться. Никто не держит равновесие, впервые взобравшись на велосипед. Мы с восхищением смотрим на мастерство профессионала, но мы не видели, сколько раз он падал, разбивал колени и разочаровывался. Делать ошибки – это самая значительная часть на пути к достижению успеха в любом деле.
7. «Продолжать гневаться – всё равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-нибудь; обожжётесь именно вы» – Будда
Остро реагируя на ситуацию, испытывая гнев, мы намереваемся направить его на другого человека. Но этот первобытный способ мышления всегда оборачивается негативными последствиями для нас, приумножая боль и усугубляя травму.
8. «Жизнь преподнесёт вам именно тот опыт, который необходим для эволюции вашего сознания» – Экхарт Толле, автор бестселлера «Сила настоящего»
Мы не можем обмануть жизнь. Нет коротких путей. Каждая плохая ситуация – это наша возможность для роста. Человек получает то, что привлекает в данный момент. Если мы не учимся на своих ошибках, то проживаем одни и те же ситуации снова и снова, пока, наконец, не изменимся.
Экхарт Толле напоминает нам, что жизнь всегда происходит в настоящем моменте и нигде больше. Ощущать её в полной мере означает центрировать своё сознание на здесь и сейчас.
9. «Ничего не принимайте на личный счёт. Всё, что люди говорят или делают, – это проекция их собственной реальности, их личного видения. Если вы выработаете в себе иммунитет к чужим взглядам и действиям, то избежите бесполезных страданий» – Дон Мигель Руис, автор книги «Четыре соглашения: Практическое руководство к достижению личной свободы»
Вы вдруг становитесь невероятно свободным, когда ничего не принимаете лично. Когда вы это поймёте, вам не причинят боль неосторожные замечания или действия других людей. Это невероятно расширяет жизненные возможности.
10. «То, что мы боимся сделать, как правило, это то, что нам больше всего необходимо сделать» – Ральф Уолдо Эмерсон
Страх нам не враг. Это компас, который указывает на те области, в которых нам необходимо расти. Конечно же, речь не о страхе перед медведем в лесу. Невероятно важно научиться различать вымышленный страхи в своей голове, которые часто связаны с деньгами, потерей веса и т.д., от реальной опасности.
Ваши внутренние страхи – это просто указатели на пути к лучшей жизни, посмотрите, куда они вас приведут.
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