20 забавных, странных и милых фото животных, которые заставляют влюбиться в них ещё больше

Doggo Taxi

Красота всегда прячется в мелких деталях.

Как такое можно не запечатлеть?

Милота на этом фото не просто зашкаливает, она убивает наповал! / Фото: instagram.com

Собрание жильцов дома. Всё серьёзно. / Фото: instagram.com

Коты - животные особенные.

Работа мечты

Отдыхать не просто надо уметь, иногда отдыхать - это просто искусство. / Фото: instagram.com

Главное - это комфорт. / Умение развлекаться - важное свойство.

Отдых - это святое!

Можно задать множество вопросов фотографу, но величия от этого не прибавится.

Мне просто скучно одному! / Фото: instagram.com

Каждый владелец кошки знает: их питомец считает себя святым.

Ну, вот лицо можно было сделать и попроще!

Фотографировать животных — задача не из лёгких

Там, где застала судьба... / Фото: instagram.com

Иногда кажется, что это и есть его истинное лицо. / Фото: instagram.com

Покупка в надёжных руках! Или зубах! / Фото: instagram.com