20 забавных, странных и милых фото животных, которые заставляют влюбиться в них ещё больше

Животные далеко не всегда столь величественны, как они выглядят на всевозможных конкурсах фотографии дикой природы. Иногда они выглядят также по-дурацки, как и люди. В Instagram есть один любопытный аккаунт под названием Doggo Taxi. Там люди публикуют случайные фотографии животных без какого-либо контекста. Самые странные вещи, которые только можно совершить, но трудно вообразить — есть на изображениях, опубликованных там. Самые забавные и странные, милые и непонятные из них — далее в обзоре.
Doggo Taxi
Красота всегда прячется в мелких деталях.
Нет, наверное, ни одного человека на Земле, у кого есть домашний питомец, а он ни разу его не сфотографировал! Животные настолько веселят своими проделками, они настолько умиляют своих владельцев даже когда просто спят, что удержаться от того, чтобы их не запечатлеть — невозможно!
Как такое можно не запечатлеть?
В итоге у каждого владельца найдётся пара сотен снимков своего любимца. Некоторые из этих изображений выглядят не так уж впечатляюще, зато весьма забавны.
Милота на этом фото не просто зашкаливает, она убивает наповал! / Фото: instagram.com
Doggo Taxi - это аккаунт в Instagram, где публикуются именно такие, сделанные случайно фотографии. Рассматривать эти картинки невероятно увлекательно, а тем у кого есть питомцы — даже полезно.
Собрание жильцов дома. Всё серьёзно. / Фото: instagram.com
Коты - животные особенные.
Работа мечты
Отдыхать не просто надо уметь, иногда отдыхать - это просто искусство. / Фото: instagram.com
Конечно, невероятно забавно и даже прекрасно, если вы время от времени фотографируете своего питомца дурачащимся. Главное, чтобы снимки получались не размытыми и переэкспонированными.
Главное - это комфорт. / Умение развлекаться - важное свойство.
Безусловно, если кто-то хочет получить красивые и величественные снимки своего домашнего любимца, можно нанять профессионала. Нанимают же люди специального фотографа для свадьбы или просто, чтобы увековечить некоторые из важных событий в жизни. Некоторые любят устраивать целые фотосессии.
Отдых - это святое!
Можно задать множество вопросов фотографу, но величия от этого не прибавится.
Всё это вполне возможно и с животными. Можно найти профессионального фотографа и с его помощью запечатлеть своих любимых питомцев с самой выгодной и красивой стороны.
Мне просто скучно одному! / Фото: instagram.com
В любом случае, как бы это не происходило, самое важное — это та глубокая эмоциональная связь, которую каждый хозяин разделяет со своим любимцем.
Каждый владелец кошки знает: их питомец считает себя святым.
Например, британский фотограф Фил Лорд занимается высококачественной фотосъёмкой животных уже больше десяти лет. В своё время он начинал как свадебный и портретный фотограф. Впоследствии он понял, насколько важен и нужен специалист, который мог бы делать качественные и красивые фотографии домашних животных.
Ну, вот лицо можно было сделать и попроще!
У этого направления в сфере фотографии весьма высокий спрос. Сам Фил очень любит животных. Он говорит: «Фотографируя братьев наших меньших, я считаю, что наконец нашёл свою нишу и работу своей мечты».
Фотографировать животных — задача не из лёгких
Там, где застала судьба... / Фото: instagram.com
Как и любая другая деятельность, работа с животными сопряжена с определёнными трудностями. Может даже больше чем любая другая. Фотографы не могут поговорить с ними и точно объяснить, чего именно от них хотят.
Иногда кажется, что это и есть его истинное лицо. / Фото: instagram.com
«Самая сложная часть всего процесса для меня лично - завоевать доверие и внимание домашних животных», - сказал Фил Лорд.
Когда у фотографа спрашивают совета, как лучше снимать своих домашних питомцев, чтобы фотографии всегда получались, он говорит: «Всегда старайтесь снимать при естественном освещении. Фотографировать лучше на уровне глаз животного. Самое же главное — наберитесь терпения!»
Покупка в надёжных руках! Или зубах! / Фото: instagram.com
Эти простые рекомендации помогут вывести изображения любимых домашних животных на совершенно новый, качественный уровень.
Ламагеддон???/ Фото: instagram.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии