Как Дания спасла 98% своих евреев: Желтая звёзда датского короля

Иногда за красивыми легендами прячутся потрясающие истории. Многие знают легенду о нацистах, короле Дании и шестиконечной жёлтой звезде. Не все знаю, что, она, во-первых, не больше, чем легенда — а во-вторых, в коротком виде излагает самые настоящие события королевства во время Второй Мировой войны.
Сказка — ложь...
Как известно, Гитлер провозглашал нордическое братство и уверял, что собирается построить счастливую жизнь для всех «арийских» народов, к которым он причислял, прежде всего, немцев и скандинавов. Дания, у которой фактически не было боеспособной армии, во время войны могла только надеяться на то, что Германия действительно не будет захватывать своих «арийских братьев». Но Германия, конечно, стало. Если поговорки «ни в чём не верь Гитлеру» не существует, её стоит придумать.
Нацисты в Копенгагене.
По легенде, после оккупации Дании немцы издали указ, по которому все евреи Дании были должны носить жёлтую звезду на одежде, как и во всех других оккупированных странах. Узнав об этом указе, пожилой король Кристиан... отправился на прогулку по столице. Верхом, как сказочные короли. При виде него датчане замирали, а потом кланялись.
На следующий день пришла очередь замирать немцев. Выйдя на улицы, они увидели, что все жители столицы носят теперь жёлтые звёзды. Дело в том, что накануне король объехал весь город с жёлтой звездой на мундире. Датчане поняли его верно и тоже нашили звёзды. У нацистов случилась настоящая истерика. Через несколько дней они добились того, чтобы датчане больше не носили звёзд. Но... звёзды исчезли с улиц совершенно. За три дня всех евреев Дании переправили в нейтральную Швецию. Нацистам осталось только беситься.
Король Дании Кристиан X.
... да в ней намёк
Что же было на самом деле? Немцы действительно пытались продавить ряд типичных для Третьего Рейха законов в Дании. Поскольку они играли в нордическое братство, они это делали упорно, с нажимом, но без расстрелов. И не преуспели. Датчане отказывались принимать предлагаемые законы, в том числе — о звёздах для евреев (в Дании их жило 7800, из них 1700 — беженцы из Германии). Король заявил, что если его подданых обяжут носить эти звёзды, он и его жена первыми нашьют их себе на одежду. Кроме того, в то время, как гестапо отлавливало разного рода неугодных нацистам личностей — коммунистов, анархистов, открытых антифашистов, геев и так далее, датчане развернули подпольную работу по вывозу преследуемых прочь из страны.
Одним из участников подполья был знаменитый исследователь Арктики Петер Фрейхен. У него появилась интересная привычка: если он где-то слышал разглагольствования про необходимость окончательного решения еврейского вопроса, он нависал над болтуном всем своим немалым ростом (и количеством мускулов) и говорил: «Ну, я еврей, дальше что?» Все болтливые языки моментально замолкали. Кстати, Фрейхен действительно был не то, чтобы евреем, но полуевреем по отцу. В конце концов за участие в подполье его арестовали и приговорили к смертной казни, но другие подпольщики организовали его побег в Швецию.
Петер Фрейхен с женой Дагмар.
В 1943 году нацисты приступили к окончательному решению еврейского вопроса в подконтрольных им странах, невзирая на мнение местных правительств. Немецкие сотрудники в Дании получили предписание подготовить срочный захват и переправку евреев в концлагерь Терезин. Один из дипломатических сотрудников, военный атташе Дуквиц, был убеждённым национал-социалистом многие годы. Но он утратил доверие к идеям национал-социализма из-за массовых убийств. Он нарушил секретность и наугад предупредил по очереди премьер-министра Дании и социал-демократов. Со вторыми он угадал: именно у них был выход на подполье.
В течение трёх суток после этого участники подполья прятали евреев внутри Дании и организовывали их отплытие в Швецию. Загвоздка была в том, что у подпольщиков не было своих лодок или кораблей, а рыбаки, к которым они обратились, затребовали деньги — от двух до ста средних месячных зарплат за евреев. Большую цену назначали за фабрикантов. Аргумент был простой: смертельная опасность миссии. Лодки с беженцами могли потопить нарочно, они могли затонуть в непогоду, или позже рыбаков могли расстрелять.
Датские рыбаки проявили мало гражданской сознательности.
Часть денег подпольщики моментально собрали в своём кругу и по знакомым, но на всех не хватило. Тогда рыбаки... просто взяли расписки с пассажиров. Позже спасённые евреи вразбивку несколько лет выплачивали купленные ими пассажироместа. Не оставили из-за нехватки денег на берегу никого.
Часть лодок перевернулась из-за непогоды и большого количества пассажиров. Владельцы лодок тоже не выжили. Но всё же несколько тысяч датских евреев в одночасье высадились живыми на шведском берегу. Ещё несколько сотен прятались в самой стране и несколько сотен отловило гестапо. В итоге менее полутысяч евреев уехало в концлагерь, выжило там сто двадцать человек. Из отловленных восемьдесят прятал один датский пастор в своей церкви, но его выдала молодая соседка, мечтавшая выйти замуж за знакомого немецкого солдата.
Текст: Лилит Мазикина.
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