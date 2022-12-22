3 чуда света по Геродоту: не те, что известны в наши дни всему миру

Если «чудо» - понятие субъективное (мало ли, кому что чудом покажется!), то «чудо света» - уже нечто более определенное, ведь за этим термином стоит мнение не одного человека. А что, если все-таки одного? А если этот человек – один из величайших умов античности? У Геродота было свое мнение о том, какие три сооружения считать чудесами света, и среди них нет ни пирамиды Хеопса, ни висячих садов Семирамиды (которые уже существовали в те времена). Так что именно считал историк величайшими сооружениями в греческом мире?
Акведук Евпалия
Остров Самос, а именно он был воспет Геродотом как место, где находятся три чуда света, расположен в восточной части Эгейского моря, в паре километров от побережья Малой Азии. На Самосе обнаружены следы минойской и микенской цивилизаций (III – II тысячелетия до новой эры). Около трех тысяч лет назад на острове высадились ионийцы, и к VIII веку до н.э. он был крупным торговым и коммерческим центром. Захватить власть над Самосом представлялось делом заманчивым, и в 540 году до н.э. некий Поликрат при помощи своих братьев осуществил это намерение.
Тоннель, по которому подавалась вода в город две с половиной тысячи лет назад. Источник: commons.wikimedia.org
В те времена остров находился под властью аристократов-землевладельцев, и, чтобы провернуть операцию по переделу сфер влияния, Поликрат прибегнул к хитрости. Дождавшись праздника, посвященного богине Гере, когда положено было оставлять оружие перед входом в святилище, он и осуществил нападение, взяв в плен прежних правителей и установив власть над стратегически важными объектами острова. Тиран Поликрат, названный потом «просвещенным», в целом пользовался поддержкой народа, недовольных отправлял в изгнание или избавлялся от них другими способами, держал в страхе и врагов, и союзников, сделал остров центром пиратства.
Геродот восхищался акведуком Самоса
Денег в казне было достаточно – и Поликрат вкладывал их в строительство и модернизацию. Именно тогда появился акведук, несущий к столице острова чистую воду сквозь пробитый в горе тоннель. Это было действительно чудо инженерной мысли того времени – особенно учитывая то, что до Евклида и его геометрии оставалось еще более двух веков. Строил акведук некий Евпалий из Мегары. Он начал пробивать гору одновременно с двух концов будущего тоннеля. Подсчитано, что работы велись на протяжении восьми или даже больше лет.
Чтобы застраховаться от ошибок в расчетах, инженер предусмотрел поворот под углом каждой из сторон строящегося тоннеля неподалеку от места смычки. Поэтому даже в случае, если бы копали параллельно, не встретиться две части тоннеля не могли бы. Но даже и без этого ошибка оказалась совсем незначительной, а длина тоннеля составила 1036 метров! Акведук заработал и благополучно функционировал на протяжении тысячи лет. Потом о нем по каким-то причинам забыли, и лишь в XIX веке это чудо света было найдено археологами, которые опирались на записи Геродота.
Храм Геры – Герейон
Культ богини Геры поддерживался на острове Самос еще с микенского периода, первый каменный алтарь был установлен там задолго до Поликрата. По легенде, богиня появилась на свет именно на этом острове, там же росло священное и древнейшее в Греции дерево, под которым якобы родилась Гера. На месте древнего алтаря в 720 году до н.э. был построен новый храм, располагался он в пяти километрах от столицы острова Самоса.
Развалины храма Геры и посвященная ей статуя
Поликрат задумал реконструкцию Герейона, создав «величайший из известных нам храмов» по версии Геродота. Размеры его составляли 55 на 108 метров, а высота двойного ряда мраморных колонн превышала 20 метров. Впрочем, считается, что в правление тирана работы по строительству завершены не были, храм достраивался позже, в эллинистический, а потом и в римский периоды. При раскопках найдены многочисленные фрагменты костей животных, предполагается, что культ жертвоприношений Гере существовал в храме на протяжении многих столетий.
Священная дорога к Герейону и сами развалины
В III веке от города Самоса к Герейону была построена Священная дорога. А сам храм с началом новой эры постепенно разрушался – в результате землетрясений, после нашествий варварских племен, вследствие вывоза материалов для использования в новом строительстве. Храм, посвященный Гере, начали раскапывать только в XX веке.
Дамба в порту
Третье чудо света «по Геродоту» также принадлежало острову Самос. Строительство знаменитой благодаря этому историку дамбы тоже приписывают Поликрату, но с датировкой есть трудности – гавань защищали специальными сооружениями и до, и после правления тирана. Чтобы защитить побережье от северных ветров, с востока на запад через гавань был построен мол, длина его составила около 400 метров. Геродот назвал этот объект «величайшим сооружением». Фрагменты дамбы сохранились, очевидно, она многократно восстанавливалась.
На побережье гавани, где когда-то останавливались пиратские суда, установлен памятник Пифагору - уроженцу Самоса
Известно, что в VI веке до н.э. на Самосе был придуман новый тип кораблей, а на порт в связи с активной пиратской деятельностью ложилась большая нагрузка. Поэтому можно поверить, что в укрепления гавани вкладывались большие средства, и Геродот, побывавший здесь спустя столетие, действительно мог быть впечатлен. Увы, подтверждений, иллюстраций и чьих-либо других свидетельств о чудо-дамбе история не сохранила. Само же сооружение неоднократно подвергалось землетрясениям, страдало от штормов и разрушалось.
Что касается тирана Поликрата, жизнь его завершилась в 522 году примерно так, как заканчивалась она у большинства тиранов. Он был захвачен в плен персами и казнен. Об этом правителе мы знаем главным образом из сочинений все того же Геродота. Другими же известными уроженцами Самоса были Пифагор, Эпикур, астроном Аристарх.
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