3 чуда света по Геродоту: не те, что известны в наши дни всему миру

Акведук Евпалия

Тоннель, по которому подавалась вода в город две с половиной тысячи лет назад. Источник: commons.wikimedia.org

Геродот восхищался акведуком Самоса

Храм Геры – Герейон

Развалины храма Геры и посвященная ей статуя

Священная дорога к Герейону и сами развалины

Дамба в порту

На побережье гавани, где когда-то останавливались пиратские суда, установлен памятник Пифагору - уроженцу Самоса