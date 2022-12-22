5 способов сэкономить на продуктах при скромном бюджете, не подставив под удар здоровье

1. Куриное филе вместо свинины

Будет вкуснее свинины! / Фото: yaplakal.com

2. Имитация лососевой икры вместо натуральной

Так же вкусно, менее вредно, дёшево. / Фото: wbmonitor.ru

3. Отказ от полуфабрикатов

Заодно и холестерин будет в норме. / Фото: joinfo.com

4. Овощные обрезки пригодятся для полезного кулинарного дела

Полезный лайфхак!

5. Выбирать продукты без упаковки

Пластиковых пакетов тут просто нет. Фасовки тоже. / Фото: hamiltonbeachcommercial.com