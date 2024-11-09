Вместительный геодом с 60 гранями, который можно самостоятельно собрать как детский конструктор

Крошечный геодезический дом, который можно самостоятельно собрать как детский конструктор (Mini Dome, США). | Фото: homecrux.com.

Купольный дом Mini Dome можно использовать в качестве дополнительного жилого пространства, офиса, студии. | Фото: pelikan.media.

Геодом Mini Dome установлен на свайных опорах, что уменьшает влияние на экосистему.

Купольный дом Mini Dome украшают треугольные окна, которые можно установить на любой из его граней. | Фото: clickpetroleoegas.com.br.

Фасад покрыли стальными панелями, внутренние стены облицованы деревом (Mini Dome).

Углубленная дверь позволила обустроить системы хранения прямо у входа (Mini Dome).

Жилые зоны находятся в одном пространстве Mini Dome. | Фото: olhardigital.com.br.

Зона гостиной в геодоме Mini Dome. | Фото: clickpetroleoegas.com.br.

Столовая Mini Dome расположена у окна. | Фото: olhardigital.com.br.

Прекрасно оборудованная кухня является частью модуля (Mini Dome).

Интерьер ванной комнаты в геодоме Mini Dome.

Винтовая лестница ведет в спальню (Mini Dome).

Уютная спальня на втором уровне Mini Dome.