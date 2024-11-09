Вместительный геодом с 60 гранями, который можно самостоятельно собрать как детский конструктор

Первый в мире крошечный дом, имеющий невероятные формы в виде пентакисдодекаэдра (купол с 60 треугольными гранями и 32 вершинами) предлагает новый подход к проектированию небольших, но вместительных жилых пространств, которые могут заменить гостевой, летний или садовый домик, студию или офис на заднем дворе.
Крошечный геодезический дом, который можно самостоятельно собрать как детский конструктор (Mini Dome, США). | Фото: homecrux.com.
Архитектура (как и мода) во все времена были подвержены влиянию постоянно меняющихся вкусов и требований того периода история, когда велось строительство. И если еще сотню лет в голове не укладывалось, что здание может иметь сразу 60 граней, установленных непосредственно на землю (бетонную плиту или деревянную платформу), то с легкой руки американского инженера и архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера, стали появляться удивительные творения, получившие название геодезические дома (они же геодома или геодезические купола).
Купольный дом Mini Dome можно использовать в качестве дополнительного жилого пространства, офиса, студии. | Фото: pelikan.media.
Примечательно: Геодома представляют собой самонесущие структуры, выполненные из взаимосвязанных треугольников или шестиугольников, образующих устойчивую полусферу, имеющую куда более впечатляющие характеристики, чем традиционные строения. Главными их преимуществами являются: скорость возведения, фантастическая устойчивость к внешним воздействиям, таким как землетрясение, ураган или снеговая нагрузка (за счет аэродинамики и прочности структуры), при минимальной внешней площади, внутренний объем значительно больше чем в прямоугольных структурах, уменьшение затрат на приобретение стройматериалов до 30%, на столько же меньше придется платить и за энергоресурсы, используемые для отопления и кондиционирования. Для купольной структуры не требуется создания мощного фундамента, она может иметь столько окон сколько граней, ну и, наконец, такого рода дома выглядят просто ошеломляюще. Хотя самой интересной особенностью купольных объектов является то, что его прочность пропорционально увеличивается с увеличением его размеров, при этом прочностные характеристики самих материалов на его устойчивость к внешним противодействиям никак не влияют.
Геодом Mini Dome установлен на свайных опорах, что уменьшает влияние на экосистему.
Ко всем преимуществам купольных домов в сегодняшнем примере стоит добавить и тот факт, что архитектор Джошуа Тулберг из Dodeca Domes, решил построить первый в мире крошечный дом с 60 гранями, 90 ребрами и 32 вершинами с довольно скромными размерами. Его напольная площадь составляет всего 28 кв. метров и это, при 7,1 м в длину, 6,7 м в ширину и 6 м в высоту в самых выступающих точках на уровне середины структуры. Сборный футуристический объект, получивший название Mini Dome, уже появился в Портленде, что в штате Орегон, и в настоящее время он доступен для краткосрочной аренды.
Купольный дом Mini Dome украшают треугольные окна, которые можно установить на любой из его граней. | Фото: clickpetroleoegas.com.br.
По той причине, что модель Mini Dome предназначена не для выставочных пространств, а является жилым объектом, автор проекта предусмотрел конструкцию с двойными стенками, чтобы эффективно использовать утеплители, которые помогут сохранить оптимальную температуру внутри помещений в любой климатической зоне. Для установки дома потребуется небольшой участок земли, а вот в качестве фундамента сойдет и деревянная платформа, закрепленная на свайном фундаменте, который поможет свести к минимуму воздействие на почву, что немаловажно, если придерживаться экологически безопасного строительства. Этому поспособствует и то, что для этого строительства, использовался металл и дерево, а в качестве утеплителей – натуральные материалы растительного происхождения.
Фасад покрыли стальными панелями, внутренние стены облицованы деревом (Mini Dome).
Углубленная дверь позволила обустроить системы хранения прямо у входа (Mini Dome).
Конструкция Mini Dome, состоящая из 60 треугольников, изготовлена из металла. Внутри их площадь заполнена рейками из дерева, при этом фасад покрыт стальными панелями, чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию для всего дома. Часть остроугольных равнобедренных треугольников превращена в такой же формы окна, хотя почти на самой вершине имеется и прямоугольное окно, выступающее в роли светового люка, которые часто используются при оформлении мансард. При этом дверь также имеет стандартную форму и размеры, правда для этого ее пришлось углубить внутрь жилого пространства, хотя «украденное» в нижней части пространство легко задействовать в качестве лавки со скрытыми системами хранения обуви или других мелких предметов.
Жилые зоны находятся в одном пространстве Mini Dome. | Фото: olhardigital.com.br.
Поскольку купольные дома имеют самонесущие стены, устанавливать дополнительные опоры в виде колонн или стен внутри структуры не потребовалось. Это позволило создать жилое пространство открытой планировки и двойной высоты (6 метров!), что и является причиной зрительного увеличения объема жилища (если сравнивать с такого же размера традиционным домом). Чтобы обозначить сектора по различному функционалу без дополнительных перегородок, Джошуа Тулберг разработал модульный блок, который изготовили на заказ. Его многозадачное пространство позволило создать 4 стандартных сектора, необходимых для комфортного проживания современников.
Зона гостиной в геодоме Mini Dome. | Фото: clickpetroleoegas.com.br.
Столовая Mini Dome расположена у окна. | Фото: olhardigital.com.br.
Кстати сказать, несмотря на изогнутые стены, которые многие воспринимают как препятствие, они прекрасно согласованы с дизайном и никак не помешали при расстановке мебели. Диван-кровать, обеденный уголок, пуф в зоне прихожей и холодильник прекрасно себя «чувствуют» возле стен, отступающих от их прямоугольных плоскостей, не говоря уже о людях, которым импонирует увеличивающий объем, а не плоскости, примыкающие впритык к спинкам мебели. Все эти предметы установлены в общем пространстве и не занимают много места, освободив значительную часть для многофункционального блока, включающего кухню и ванную комнату на нижнем уровне, а на его «крыше» – полноценную спальню.
Прекрасно оборудованная кухня является частью модуля (Mini Dome).
У открытой стены модуля обустроили кухню с белоснежным гарнитуром, состоящем из напольных тумб, подвесных шкафов и столешницы, со встроенной мойкой. Двухкамерный холодильник вынесли за пределы модульного блока, он находится рядом, между кухонной зоной и стеной. Поскольку эта модель крошечного купольного дома предназначена для сдачи в краткосрочную аренду, решили отказаться от варочной панели. Вместо нее используют кофеварку, микроволновую печь, духовку и тостер, чего вполне достаточно для прибывших в живописную местность Пенсильвании путешественников или командировочных.
Интерьер ванной комнаты в геодоме Mini Dome.
В модуле находится ванная комната, в обустройстве которой главное внимание уделили гидроизоляции и надежной вентиляции. Часть стен, уходящих наружу (они также вошли в структуру санузла), очень пригодилась для того чтобы спрятать все коммуникации, включая вентиляционные шахты, что сделало ее интерьер более просторным и стильным. Благодаря выравниванию этой части пространства душевая имеет стандартные размеры и прямоугольную форму. На стене, отгораживающий душ, закрепили большое зеркало, полку и полотенцесушитель. Рядом же находится смывной унитаз. Для тех, кто любит расслабиться в пенной теплой водичке имеется гидромассажная ванна, только находится она на улице, перед входом в домик.
Винтовая лестница ведет в спальню (Mini Dome).
Прямо у двери ванной комнаты установлена винтовая лестница, которая приведет на второй уровень Mini Dome, где оформлена уютная спальня. Огороженная с открытых сторон перилами, обеспечивающими и безопасность, и какое-никакое уединение, она предложит максимальное расслабление и полноценный отдых на двуспальной кровати с ортопедическим матрасом. Учитывая высоту купола, эта зона не ограничивает передвижение в полный рост и не вызывает давящего чувства, что само по себе большой плюс для столь крошечных жилых апартаментов.
Уютная спальня на втором уровне Mini Dome.
По сведениям редакции Novate.ru, модель Mini Dome уже готова к серийному производству комплектов, которые будут поставляться покупателям пока только в любую точку Соединенных Штатов. Любители головоломок в стиле «сделай сам» и те, кому более интересен процесс самостоятельного обустройства своего дома, за 15 тыс. долларов получат идеально выверенные детали стального корпуса, деревянные элементы обшивки, фасадные панели и окна в запакованном виде. Покупателям также будут предоставлены чертежи и инструкции по монтажу, а также онлайн-поддержа специалистов компании, с помощью которых будущие домовладельцы геокупола точно справятся с задачей, поскольку для такого рода строительства не потребуется ни специальной техники, ни особых навыков.
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