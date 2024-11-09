С нами не соску...
Секреты СССР: чем советские женщины красоту наводили


Чем красились советские женщины. | Фото: ruskino.ru.

В Советском Союзе, как в любой другой стране, женщины хотели быть привлекательными. Вот только полвека назад «достать» настоящую косметику удавалось только единицам. Модницы выходили из положения, как могли. В ход шли обычные цветные карандаши, пиво, краска серебрянка.

Тушь, в которую плевали


Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год. | Фото: dlm6.meta.ua.

В 1960-е годы в моду вошли стрелки. Советские женщины не желали отставать от западных красавиц и тоже тщательно прорисовывали себе «птичку». Вот только вместо косметического карандаша в ход шел обычный. В грифель макали заточенную спичку, и стрелка готова.


Тушь также невозможно было найти днем с огнем. В ход шла смесь из вазелина, жженых спичек, гудрона. Позже все красавицы Советского Союза дружно плевали в фабричную коробочку с тушью, а затем разделяли ресницы иголочкой.
Тушь для ресниц и бровей, в которую предварительно нужно было поплевать. | Фото: kryaker.dwg.ru.

Серебрянка в качестве теней


Каждая женщина в СССР хотела быть красивой. | Фото: korabox.ru.

Чтобы сделать тени для век, снова же использовались детские карандаши. Грифель нужного оттенка растирался до нужной кондиции. Те, кто хотел выглядеть и вовсе неотразимо, пользовались «серебрянкой». Женщины макали палец в блестящий порошок и наносили его потом на веки.

Пиво для завивки


Кадр из к/ф «Карнавал», 1981 год. | Фото: zhenskie-ulovk.

Бигуди, как и все остальное, в Советском Союзе «доставали». А те, кому это не удавалось, не огорчались и накручивали волосы на газету и пиво. На газету укладывалась веревочка, листок сворачивался, и на готовый рулончик накручивалась прядь. Торчащие концы веревочки связывались между собой. Для фиксации кудрей перед завивкой волосы смачивали пивом.

Лак для ногтей


Советский лак для ногтей. | Фото: 20th.su.

С лаком для ногтей также все обстояло непросто.
В СССР в основном продавался бесцветный лак. Тогда изобретательные модницы добавляли в него синюю пасту от ручки, битые елочные игрушки или же блеск жидкость от растворенных перламутровых пуговиц.

