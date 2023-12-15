Какой была жизнь граждан Помпеи до легендарного извержения вулкана: Картины Жозефа Команса

Какой представлял себе жизнь жителей Помпеи до трагических событий живописец Жозеф Команс.
Тайны истории во все времена влекли и манили творческих людей, а в особенности художников. Кому, как ни им, удалось донести до нашего времени представления о том, как жило человечество много веков тому назад.
Античная тематика творчества Жозефа Команса
Пьер Оливье Жозеф Команс (Pierre Olivier Joseph Coomans, 1816-1889)– бельгийский художник жанровых и исторических сцен - родом из Брюсселя. Был учеником известных мастеров нидерландской школы жвописи, выпускником Королевской Академии изящных искусств в Антверпене. Большую роль в формировании творческого потенциала сыграло пристрастие молодого художника к путешествиям.
Кормление черепахи. Автор: Жозеф Команс.
Много странствуя по странам Ближнего Востока и Северной Африки, побывал в Алжире, в Марокко и Аравии. Исколесил художник и всю Европу, даже побывал в Крыму. И отовсюду он привозил этюды, зарисовки, картины, отражающие жизнь живущих там народов. Эти поездки значительно расширили его мировоззрение, что для живописца исторического жанра всегда очень важно.
Античный концерт. Автор: Жозеф Команс.
Однажды, посетив Италию, 40-летний живописец увлекся раскопками древних Помпей, которыми руководил итальянский археолог Джузеппе Фиорелли. И с того времени античная темаматика стала основой творчества Жозефа Команса, принесла ему признание, славу и деньги. Неоднократно его полотна выставлялись в парижском салоне, где имели большой успех как у публики, так и у коллекционеров. Многих привлекала история древнеримского города, погребенного под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в первом веке нашей эры. А особенно жизнь жителей города, которую и попытался мастерски воссоздать на своих полотнах живописец.
Визит. Автор: Жозеф Команс.
Бытовые сцены, женщины и их умилительные дети, а также очаровательные портреты молодых красавиц в экзотических костюмах и интерьерах - все это скрупулезно до мельчайших деталей прописывал художник, пытаясь с исторической достоверностью передать атмосферу той далекой эпохи.
Последний час Помпеи — дом поэта. Автор: Жозеф Команс.
Художник еще при жизни сделал блестящую карьеру, а его творения достаточно быстро приобрели своих поклонников среди европейских и особенно американских коллекционеров. И на аукционах торгах его работы всегда имели своих покупателей, как при жизни, так и после смерти.
Умер Жозеф Команс в 1889 году в Булонь-Бийанкур в западном пригороде Парижа.
Последний час Помпеи — дом поэта. Фрагмент.
Последний час Помпеи — дом поэта. Фрагмент.
Портрет молодой женщины. Автор: Жозеф Команс.
Ссора детей. Автор: Жозеф Команс.
Купальщицы. Автор: Жозеф Команс.
Торговка фруктами в Помпеях. Автор: Жозеф Команс.
Вы не можете пройти! Автор: Жозеф Команс.
У источника. Автор: Жозеф Команс.
Шкатулка с драгоценностями. Автор: Жозеф Команс.
Неаполитанская красавица. Автор: Жозеф Команс.
Женский портрет. Автор: Жозеф Команс.
Предчувствие. Автор: Жозеф Команс.
Задумчивость. Автор: Жозеф Команс.
Амулет. Автор: Жозеф Команс.
Хотелось бы еще отметить, что мастер имел двух дочерей Еву (Heva Coomans, 1860-1939) и Диану (Diana Coomans, 1861-1952), которые пошли по стопам отца и стали художницами. Тематика их творчества была та же, что и Жозефа Команса. Обе жили и творили долгие в Америке, там и окончили свой жизненный путь.
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