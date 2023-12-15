Старые вещи из СССР, которые могут украсить любой современный интерьер

Во времена СССР был дефицит. Некоторые товары был очень сложно достать. Но уж если это удавалось сделать, то вызывало огромную радость. Потому люди старались обращаться с вещами аккуратно, ухаживали за ними, даже старались передать по наследству. Сегодня многие предметы хранятся на антресолях и на дачах, а ведь с их помощью можно создать действительно неповторимый интерьер. Давайте вспомним некоторые дефицитные товары.
Тяжелые дисковые телефоны и люстры «Каскад», создающие непередаваемую игру света
Старый телефон может органично вписаться в интерьер. /Фото: 29.img.avito.st
В советские времена люди и предположить не могли, что скоро появятся операторы сотовой связи, а домашние телефоны станут беспроводными. В каждом доме стоял обычный дисковый телефон, который при этом работал достаточно стабильно. Со временем появились телефоны с кнопками вместо диска, и это в те времена было настоящим прорывом. Если установить в квартире такой «допотопный» девайс, можно добиться очень интересного эффекта. Ведь старые аппараты требовали от человека спокойствия и размеренности: чтобы набрать номер знакомого или родственника надо было аккуратно крутить телефонный диск.
Огромной популярностью пользовалась люстра «Каскад». Если такой осветительный прибор продавался в магазине, за ним всегда выстраивалась очередь.
В отличие от дорогих люстр чешского производства из натурального хрусталя, этот светильник был снабжен пластиковыми «висюльками». Но смотрелись они очень даже неплохо. Поставлялась люстра в разобранном виде. И часто люди собирались всей семьей, чтобы собрать долгожданную вещичку. Свет красиво преломлялся через прозрачный пластик, играл и рассыпался радужными зайчиками. Если у вас где-то хранится такая старая вещь, попробуйте использовать ее в интерьере. Для начала надо как следует вымыть висячие элементы, чтобы свет мог беспрепятственно проходить через них. Вы удивитесь насколько красиво советская люстра впишется в пространство, прием почти в любой из существующих стилей. А если у вас нет «Каскада», то, может быть, где–то завалялась старая рожковая люстра? Не обязательно подвешивать ее к потолку. Можно использовать плафоны, из которых, при желании, получится очень стильное украшение – от импровизированной вазы до стаканчика с карандашами.
Ножная швейная машинка в качестве винтажного стола и серванты, сверкающие стеклами
Из старых советских вещей можно сделать оригинальные предметы интерьера.
Так как в советское время достать качественную одежду было достаточно сложно, многие женщины увлекались шитьем. Очень часто использовались ножные швейные машинки, которые были установлены на специальной тумбе. Может быть, у вас сохранилась такая старая ножная машинка? Если это так, то вы просто счастливчик. А если вы не шьете на ней, а, наоборот, часто думаете, куда бы деть этого «крокодила», то просто приложите немного фантазии, и вы получите неповторимый предмет интерьера. Из старой ножной швейной машинки легко получается очень интересный ретро-стол или же тумба. Сделать это очень просто: снимите машинку, накройте основание походящей столешницей — и все. Интересные кованые ножки придадут оригинальности, а если стол обшарпан, это легко исправить. Потребуется немного времени и терпения.
Старшее поколение прекрасно помнит прочные советские серванты с застекленной частью. Внутри хозяюшки хранили свои ценности: статуэтки, альбомы с фотографиями, и обязательно сервизы и хрустальные салатники. Сейчас старый сервант легко преобразить, проведя минимальную реставрацию. Если не хочется особо возиться, можно просто покрасить деревянную поверхность. Предварительно не забудьте ошкурить дерево. А прозрачные объемные стеклянные дверцы придадут помещению легкость, сделают его более воздушным и светлым. Внутрь можно поставить что угодно, начиная посудой и заканчивая поделками любимых малышей. Если в гостиной или столовой будет стоять такая мебель, никто не сможет сказать, что комната выглядит неинтересно или скучно.
Старые чемоданы, часы и лампы – немного фантазии, и интерьер становится неповторимым
Из старого чемодана можно сделать оригинальную тумбочку. /Фото: blog.postel-deluxe.ru
О старых советских чемоданах сегодня мало кто вспоминает. И правда, зачем они, когда есть прекрасные легкие модели на колесах, которые не нужно таскать, а можно легко катить. Однако у многих такая тара все еще хранится где-нибудь на балконе. Выбросить жалко — уж больно качество хорошее. И правильно, не стоит выбрасывать, лучше сделать их старого чемодана что-то очень красивое и полезное. К примеру, уникальную прикроватную тумбочку. Надо просто приделать подходящие ножки. А если у вас есть домашний питомец, вы можете смастерить из чемодана удобную лежанку. Достаточно снять верхнюю часть и положить внутрь мягкую подстилочку. Получится аккуратно и стильно, и Шарика или Мурку не будет беспокоить сквозняк.
Сегодня люди все чаще смотрят в телефон, чтобы узнать, который час. Раньше же часы использовали в каждом доме. В настоящее время из старых ходиков или настенных часов может получиться шикарный декоративный элемент. Кстати, раньше делали на совесть, возможно часы будут точно показывать время. Такой раритет в гостиной или кухне (а советские часы с кукушкой — это просто прелесть) обязательно оценят ваши гости. Есть один беспроигрышный вариант для украшения спальни: настольные будильники. Например, классическая металлическая модель с колокольчиками сверху.
Еще один предмет, на который в советские времена не обращали особого внимания. А сегодня это действительно модная и очень дорогая вещь. Речь о добротных настольных лампах с использованием металла или натурального камня. Долгое время в моде были большие абажуры, а советские дизайнеры корпели над разработкой красивого основания. Посмотрите на чердаках и антресолях, не скучает ли там старая лампа? Пора вытаскивать ее на свет и украшать комнату.
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