Какой была жизнь граждан Помпеи до легендарного извержения вулкана: Картины Жозефа Команса

Какой представлял себе жизнь жителей Помпеи до трагических событий живописец Жозеф Команс.
Тайны истории во все времена влекли и манили творческих людей, а в особенности художников. Кому, как ни им, удалось донести до нашего времени представления о том, как жило человечество много веков тому назад. В свое время, увлекшись раскопками древней Помпеи, бельгийский художник Пьер Оливье Жозеф Команс создал целую серию работ, где отразил жизнь ее обитателей до страшной трагедии.
Античная тематика творчества Жозефа Команса
Пьер Оливье Жозеф Команс (Pierre Olivier Joseph Coomans, 1816-1889)– бельгийский художник жанровых и исторических сцен - родом из Брюсселя. Был учеником известных мастеров нидерландской школы жвописи, выпускником Королевской Академии изящных искусств в Антверпене. Большую роль в формировании творческого потенциала сыграло пристрастие молодого художника к путешествиям.
Кормление черепахи. Автор: Жозеф Команс.
Много странствуя по странам Ближнего Востока и Северной Африки, побывал в Алжире, в Марокко и Аравии. Исколесил художник и всю Европу, даже побывал в Крыму. И отовсюду он привозил этюды, зарисовки, картины, отражающие жизнь живущих там народов. Эти поездки значительно расширили его мировоззрение, что для живописца исторического жанра всегда очень важно.
Античный концерт. Автор: Жозеф Команс.
Однажды, посетив Италию, 40-летний живописец увлекся раскопками древних Помпей, которыми руководил итальянский археолог Джузеппе Фиорелли. И с того времени античная темаматика стала основой творчества Жозефа Команса, принесла ему признание, славу и деньги. Неоднократно его полотна выставлялись в парижском салоне, где имели большой успех как у публики, так и у коллекционеров. Многих привлекала история древнеримского города, погребенного под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в первом веке нашей эры. А особенно жизнь жителей города, которую и попытался мастерски воссоздать на своих полотнах живописец.
Визит. Автор: Жозеф Команс.
Бытовые сцены, женщины и их умилительные дети, а также очаровательные портреты молодых красавиц в экзотических костюмах и интерьерах - все это скрупулезно до мельчайших деталей прописывал художник, пытаясь с исторической достоверностью передать атмосферу той далекой эпохи.
Последний час Помпеи — дом поэта. Автор: Жозеф Команс.
Художник еще при жизни сделал блестящую карьеру, а его творения достаточно быстро приобрели своих поклонников среди европейских и особенно американских коллекционеров. И на аукционах торгах его работы всегда имели своих покупателей, как при жизни, так и после смерти.
Умер Жозеф Команс в 1889 году в Булонь-Бийанкур в западном пригороде Парижа.
Последний час Помпеи — дом поэта. Фрагмент.
Последний час Помпеи — дом поэта. Фрагмент.
Портрет молодой женщины. Автор: Жозеф Команс.
Ссора детей. Автор: Жозеф Команс.
Купальщицы. Автор: Жозеф Команс.
Торговка фруктами в Помпеях. Автор: Жозеф Команс.
Вы не можете пройти! Автор: Жозеф Команс.
У источника. Автор: Жозеф Команс.
Шкатулка с драгоценностями. Автор: Жозеф Команс.
Неаполитанская красавица. Автор: Жозеф Команс.
Женский портрет. Автор: Жозеф Команс.
Предчувствие. Автор: Жозеф Команс.
Задумчивость. Автор: Жозеф Команс.
Амулет. Автор: Жозеф Команс.
Хотелось бы еще отметить, что мастер имел двух дочерей Еву (Heva Coomans, 1860-1939) и Диану (Diana Coomans, 1861-1952), которые пошли по стопам отца и стали художницами. Тематика их творчества была та же, что и Жозефа Команса. Обе жили и творили долгие в Америке, там и окончили свой жизненный путь.
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