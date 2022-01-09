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История страшного пирата Гаспара, ожившая на старом чердаке


Пиратский клад - хороший повод для генеральной уборки дома.

Пиратский клад - хороший повод для генеральной уборки дома.

Вы давно были на чердаке в доме бабушки и дедушки? Ведь иногда именно на чердаках среди вороха старых вещей случаются самые невероятные находки. Решив навести порядок на чердаке, эти ребята и не ожидали, что им придётся прикоснуться с настоящей пиратской легенде.

Генеральная уборка дома… Пожалуй, у большинства одно упоминание у ней вызывает головную боль. Но есть у этого процесса и приятные стороны – можно найти что-нибудь жутко интересное. Именно так произошло в семье Лопесов. Они решили навести порядок на чердаке, и нашли не только свадебные фотографии любимых бабушки и дедушки, а ещё и настоящие пиратские раритеты.
Рука пирата Гаспара (если верить легенде).

Рука пирата Гаспара (если верить легенде).

 

В углу чердака стоял неприметный деревянный ящик, в котором лежали человеческая рука, карта сокровищ и золотые монеты. А особую изюминку в это добавляло то, что на карте сокровищ было написано имя печально известного мифического пирата - «Гаспар». Эта история облетела все газеты, и многих заинтересовала. Ведь пират, чье полное имя - Хосе Гаспар, является настоящей легендой XVIII и XIX веков. Он стал настолько знаменитым в местном фольклоре, что в его честь проводится ежегодный фестиваль.

Карта из ящика.

Карта из ящика.

 

Куратор исторического музея Tampa Bay History Center Родни Кайт-Пауэлл не верит, что эта легендарная фигура вообще является реальной. Он подтвердил, что на самом деле Лопесы нашли настоящую человеческую руку, но то, что она принадлежит «Гаспару» - миф. Также он пояснил, что золотые монеты слишком тонкие и слишком старые, чтобы быть настоящим испанским сокровищем. А «карту сокровищ» Родни Кайт-Пауэлл считает просто обычной картой окрестностей Тампа-Бей 1920-х - 1930-х годов, но не более того.
Фотография из ящика.

Фотография из ящика.

 

Откуда же возникла легенда о Гаспаре. Легенда про знаменитого пирата на самом деле может быть выдумана морским офицером США. Как гласит история, пират Хосе Гаспар в 1821 году напал на корабль ВМС USS Enterprise, на борту которого был Хуан Гомес - человек, который выжил и впоследствии рассказал всем про Гаспара. Гаспар якобы недооценил USS Enterprise, посчитав его легкой мишенью. Его корабль понес тяжелые повреждения, после чего прославленный испанский пират привязал себя к якорю и бросился в море, предпочтя смерть в пучине.
Брошюра 1900 года.Хосе Гаспар.

Брошюра 1900 года.Хосе Гаспар.

 

Есть много различных версий о происхождении и жизни пирата, но на самом деле нет никаких реальных исторических свидетельств, что он когда-либо существовал. Однако, это не мешает легендам о нем до сих пор существовать во Флориде. Именно Хуан Гомес был источником истории, которая стала вдохновением для легенды о Хосе Гаспаре. Как было на самом деле — сегодня уже не скажет никто. А Лопесы пока недоумевают, что делать с картой и считают ее семейной реликвией.
Джон Гомес, также известный как Хуан Гомес и «Джон Пантера».

Джон Гомес, также известный как Хуан Гомес и «Джон Пантера».

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История страшного пирата Гаспара, ожившая на старом чердаке

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История страшного пирата Гаспара, ожившая на старом чердакеПодписаться на мой Instagram
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