19 полезных советов для кухни, которые сделают повседневность проще

Готовим правильно.
Есть много вещей, которые все мы делаем каждый день и при этом делаем эти вещи абсолютно не правильно. Именно о таких вещах и пойдет речь в новом авторском видео, создатель которого откроет 19 занимательных и полезных кухонных секретов, каждый из которых уже по отдельности способен сделать жизнь человека намного лучше. Приятного просмотра!
А что Вы делаете не правильно из этого списка? Готовы побиться об заклад, что батон вы точно режете не правильно! А как насчет самого быстрого способа сделать горячие бутерброды?
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