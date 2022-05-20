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Банановые блинчики: Быстрый и полезный перекус всего из двух ингредиентов


Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Когда уж очень хочется кушать – не до сложных кулинарных экспериментов. Прибежав домой после работы или учёбы, с последним приёмом пищи часов 5 назад, вряд ли возьмёшься за приготовление паэльи. Максимум, съешь все её составляющие по дороге. Скорее, в голодный желудок попадёт буханка хлеба и старые-добрые (калорийные!) бутерброды. Масло и колбасу в сторону! Мы подскажем простейший рецепт питательного перекуса, который можно приготовить за пару минут из всего лишь двух ингредиентов. И при этом не набрать лишних кг.

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

Встречайте, в роли быстрого и полезного перекуса – банановые блинчики. Этот рецепт изначально стал популярен в блогах здорового и фитнесс-питания, как низкокалорийное протеиновое блюдо. Его приготовление потребует в разы меньше мороки, чем с мучными «собратьями», так что перед вами – отличный вариант ленивого завтрака для всей семьи.
Ингредиенты (для порции из 8 блинчиков):
• 1 банан
• 2 крупных яйца
По желанию:
• Пол чайной ложки соды (для пышности блинчиков)
• 1 столовая ложка какао-порошка
• 1 столовая ложка мёда

1. Режем банан крупными кусками и размельчаем его до состояния кашицы (без крупных комочков).
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

2. По желанию добавляем немного соды для пышности блинов, а также какао-порошок, ванилин, мёд или другие подсластители по вкусу.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

3. Взбиваем белки с желтками до однородной массы и добавляем её в банановое «тесто».
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

4. Взбиваем ингредиенты вместе. Полученное «тесто» будет жидким, как масса для омлета. Не пугайтесь, это нормально.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

5. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного масла.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

6. Выливаем тесто на сковороду. 1 блинчик = 2 столовые ложки теста.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

7. Жарим в течение 1 минуты и переворачиваем.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

8. Обжариваем с обратной стороны в течение минуты. Повторяем процедуру ещё раз или два до золотистой корочки.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

9. Готовые блинчики можно полить вареньем, сиропом или горячим шоколадом. Правда, лишив тем самым блюдо статуса «диетического». Но чем не пожертвуешь ради вкусного завтрака?
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

10. Приятного аппетита!
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов

 

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Банановые блинчики: Быстрый и полезный перекус всего из двух ингредиентов

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Банановые блинчики: Быстрый и полезный перекус всего из двух ингредиентовПодписаться на мой Instagram
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