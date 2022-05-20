Банановые блинчики: Быстрый и полезный перекус всего из двух ингредиентов

Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
Когда уж очень хочется кушать – не до сложных кулинарных экспериментов. Прибежав домой после работы или учёбы, с последним приёмом пищи часов 5 назад, вряд ли возьмёшься за приготовление паэльи. Максимум, съешь все её составляющие по дороге. Скорее, в голодный желудок попадёт буханка хлеба и старые-добрые (калорийные!) бутерброды. Масло и колбасу в сторону! Мы подскажем простейший рецепт питательного перекуса, который можно приготовить за пару минут из всего лишь двух ингредиентов. И при этом не набрать лишних кг.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
Встречайте, в роли быстрого и полезного перекуса – банановые блинчики. Этот рецепт изначально стал популярен в блогах здорового и фитнесс-питания, как низкокалорийное протеиновое блюдо. Его приготовление потребует в разы меньше мороки, чем с мучными «собратьями», так что перед вами – отличный вариант ленивого завтрака для всей семьи.
Ингредиенты (для порции из 8 блинчиков):
• 1 банан
• 2 крупных яйца
По желанию:
• Пол чайной ложки соды (для пышности блинчиков)
• 1 столовая ложка какао-порошка
• 1 столовая ложка мёда
1. Режем банан крупными кусками и размельчаем его до состояния кашицы (без крупных комочков).
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
2. По желанию добавляем немного соды для пышности блинов, а также какао-порошок, ванилин, мёд или другие подсластители по вкусу.
3. Взбиваем белки с желтками до однородной массы и добавляем её в банановое «тесто».
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
4. Взбиваем ингредиенты вместе. Полученное «тесто» будет жидким, как масса для омлета. Не пугайтесь, это нормально.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
5. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного масла.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
6. Выливаем тесто на сковороду. 1 блинчик = 2 столовые ложки теста.
7. Жарим в течение 1 минуты и переворачиваем.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
8. Обжариваем с обратной стороны в течение минуты. Повторяем процедуру ещё раз или два до золотистой корочки.
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
9. Готовые блинчики можно полить вареньем, сиропом или горячим шоколадом. Правда, лишив тем самым блюдо статуса «диетического». Но чем не пожертвуешь ради вкусного завтрака?
10. Приятного аппетита!
Банановые блинчики: готовим полезный перекус за 2 минуты из двух ингредиентов
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