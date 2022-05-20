«Острая семёрка»: раскладные ножи с завораживающим механизмом открытия

Такие разные ножи.
Нож – один из древнейших инструментов придуманных человеком. Удивительно, но на протяжении всей истории нашей цивилизации, именно нож был один из тех инструментов труда, что постоянно стремится к инновациям. И даже в XXI столетии ножи постоянно эволюционируют, в поисках совершенства. В этом же обзоре речь пойдет о раскладных ножах с самыми необычными механизмами выброса лезвия.
1. Kershaw ET
Kershaw ET - открывается почти как дверная ручка.
Нож с одним из самых забавных механизмов - Kershaw ET. Выброс лезвия происходит благодаря «колену», которое в свою очередь напоминает дверную ручку, по принципу работы. Открывать такой нож легко, пускай и не очень удобно. Рабочий механизм также является частью ручки, что к сожалению не всегда удобно.
2. CRKT Rollock
CRKT Rollock - ножик с секретом.
Нож CRKT Rollock выглядит более, чем тривиально. Однако в конкретно этом случае внешность, как никогда обманчива. Все дело в том, что нож, вопреки первому впечатлению не выбрасывается нажатием кнопки и даже не вынимается усилием пальцев их ручки-ножен. В случае с CRKT Rollock лезвие ножа нужно выталкивать пальцем, упираясь в ребристую часть вверху.
3. Paragon Knives by Asheville Steel Warlock
Нож-бабочка.
Один из самых необычных ножей-бабочек. Нож Paragon Knives не выстреливает из рукоятки, а выбрасывается сбоку после нажатия специальной кнопки на корпусе. При этом рукоятка ножа распахнется. Для того, чтобы лезвие пришло в готовность придется провести его по дуге в 180 градусов и отпустить кнопку, чтобы ручка захлопнулась, а лезвие зафиксировалось.
4. Scorpiodesign Shapeshifter EDC
Scorpiodesign Shapeshifter EDC
Нож Scorpiodesign Shapeshifter EDC имеет очень необычный дизайн. Увидев его в первый раз сложно понять, как именно он раскладывается. В действительности, ничего сложного в инструменте нет. Его лезвие в сложенном виде прикрывается рукояткой. После нажатия кнопки, лезвие проходит сквозь паз в ручке, а ручка трансформируется так, чтобы лезвие могло упираться в нее. Механизм напоминает лапу кузнечика.
5. CRKT Fulcrum 2
CRKT Fulcrum 2 - нож с подвохом.
Еще один складной нож с подвохом. Для того, чтобы выкинуть лезвие из рукоятки, нужно нажать кнопку и развести ручку по принципу ножниц. После этого рукоять CRKT Fulcrum 2 нужно снова свести в единое целое. Складывается нож похожим образом.
6. Schrade Viper Side Assist
Schrade Viper Side Assist: лезвие, которое выталкивается.
Любопытный карманный ножик Schrade Viper Side Assist выталкивается из ручки-чехла простым толчком пальца. Нож в первую очередь хорошо своей невероятной компактностью. Нельзя не отметить и очень удобную рукоять. На медведя с таким, конечно, не выйдешь, но в кармане иди бардачке иметь полезно.
7. A.G. Russell Funny Folder
A.G. Russell Funny Folder- в лучших традициях.
Дизайн ножа A.G. Russell Funny Folder на самом деле очень старый. Подобные ножи делали еще лет 50 тому назад. Работает почти так же, как и любая «бабочка». Отличие лишь в том, что лезвие выбрасывается в два этапа. Сначала оно выбрасывается в фрагменте рукояти, а после первого круга, приходит в рабочую готовность.
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