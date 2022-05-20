С нами не соскучишься!

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Единственное замечание - кусок мрамора (ступка) следует проверить на радиоактивность, поскольку горные породы в приро...7 мелочей для кух...
  • Россиянин
    Про корм скоту вообще дебил сказал.Почему считается,...
  • Виктория Иванова
    Как дошло до пидорья, стало, совсем, блевотно!Время не лечит: к...

«Острая семёрка»: раскладные ножи с завораживающим механизмом открытия


Такие разные ножи.

Такие разные ножи.

Нож – один из древнейших инструментов придуманных человеком. Удивительно, но на протяжении всей истории нашей цивилизации, именно нож был один из тех инструментов труда, что постоянно стремится к инновациям. И даже в XXI столетии ножи постоянно эволюционируют, в поисках совершенства. В этом же обзоре речь пойдет о раскладных ножах с самыми необычными механизмами выброса лезвия.

1. Kershaw ET


Kershaw ET - открывается почти как дверная ручка.

Kershaw ET - открывается почти как дверная ручка.

Нож с одним из самых забавных механизмов - Kershaw ET. Выброс лезвия происходит благодаря «колену», которое в свою очередь напоминает дверную ручку, по принципу работы. Открывать такой нож легко, пускай и не очень удобно. Рабочий механизм также является частью ручки, что к сожалению не всегда удобно.
«Острая семёрка»: раскладные ножи с завораживающим механизмом открытия


 

2. CRKT Rollock


CRKT Rollock - ножик с секретом.

CRKT Rollock - ножик с секретом.

Нож CRKT Rollock выглядит более, чем тривиально. Однако в конкретно этом случае внешность, как никогда обманчива. Все дело в том, что нож, вопреки первому впечатлению не выбрасывается нажатием кнопки и даже не вынимается усилием пальцев их ручки-ножен. В случае с CRKT Rollock лезвие ножа нужно выталкивать пальцем, упираясь в ребристую часть вверху.

3. Paragon Knives by Asheville Steel Warlock


Нож-бабочка.

Нож-бабочка.

Один из самых необычных ножей-бабочек. Нож Paragon Knives не выстреливает из рукоятки, а выбрасывается сбоку после нажатия специальной кнопки на корпусе. При этом рукоятка ножа распахнется. Для того, чтобы лезвие пришло в готовность придется провести его по дуге в 180 градусов и отпустить кнопку, чтобы ручка захлопнулась, а лезвие зафиксировалось.

4. Scorpiodesign Shapeshifter EDC


«Острая семёрка»: раскладные ножи с завораживающим механизмом открытия

Scorpiodesign Shapeshifter EDC

Нож Scorpiodesign Shapeshifter EDC имеет очень необычный дизайн. Увидев его в первый раз сложно понять, как именно он раскладывается. В действительности, ничего сложного в инструменте нет. Его лезвие в сложенном виде прикрывается рукояткой. После нажатия кнопки, лезвие проходит сквозь паз в ручке, а ручка трансформируется так, чтобы лезвие могло упираться в нее. Механизм напоминает лапу кузнечика.

5. CRKT Fulcrum 2


CRKT Fulcrum 2 - нож с подвохом.

CRKT Fulcrum 2 - нож с подвохом.

Еще один складной нож с подвохом. Для того, чтобы выкинуть лезвие из рукоятки, нужно нажать кнопку и развести ручку по принципу ножниц. После этого рукоять CRKT Fulcrum 2 нужно снова свести в единое целое. Складывается нож похожим образом.

6. Schrade Viper Side Assist


Schrade Viper Side Assist: лезвие, которое выталкивается.

Schrade Viper Side Assist: лезвие, которое выталкивается.

Любопытный карманный ножик Schrade Viper Side Assist выталкивается из ручки-чехла простым толчком пальца. Нож в первую очередь хорошо своей невероятной компактностью. Нельзя не отметить и очень удобную рукоять. На медведя с таким, конечно, не выйдешь, но в кармане иди бардачке иметь полезно.

7. A.G. Russell Funny Folder


A.G. Russell Funny Folder- в лучших традициях.

A.G. Russell Funny Folder- в лучших традициях.

Дизайн ножа A.G. Russell Funny Folder на самом деле очень старый. Подобные ножи делали еще лет 50 тому назад. Работает почти так же, как и любая «бабочка». Отличие лишь в том, что лезвие выбрасывается в два этапа. Сначала оно выбрасывается в фрагменте рукояти, а после первого круга, приходит в рабочую готовность.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Острая семёрка»: раскладные ножи с завораживающим механизмом открытия

И не забудьте:
«Острая семёрка»: раскладные ножи с завораживающим механизмом открытияПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх